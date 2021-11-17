受困「圓圈遊戲」的李澤厚（上）：否定「天賦人權」與民主，跟習近平有異曲同工之妙

二○二一年十一月二日，一九八○年代最具影響力的中國知識人李澤厚在美國科羅拉多去世。李澤厚與余英時是同齡人，在同一年去世，因此有人在網上將兩人相提並論。但在我看來，以人品和學養而論，兩人有天淵之別。

我對李澤厚從來沒有太多好感，我在讀李澤厚的著作之前，就先讀了劉曉波的《選擇的批判：與李澤厚對話》。劉曉波並沒有真正跟李澤厚面對面地對話，而是借批判李澤厚的理論觀點，來揭示中國知識分子的人格弱點。

在劉曉波看來，這種人格最鮮明的特徵是：「從來就缺少『懷疑一切』的批判目光，缺少與傳統觀念實行徹底決裂的叛逆精神，缺少為粉碎舊體系而敢於冒險的魄力，缺少敢於正視現實、改變現實、正視自身、否定自身的勇氣，更缺少感性生命的強烈衝動，缺少悲劇感、幻滅感和緊迫的危機意識。」

劉曉波進而發現，中國傳統文化最深層、最內在的三大支柱——民本思想、孔顏人格、天人合一——都程度不一地滲透在李澤厚的人格之中，而「天人合一」更被其稱為「奴化極境」。

一九八○年代讀李澤厚的《美的歷程》和《中國古代、近代、現代思想史論》等代表作而深深震撼的讀者，大都是從文革的匱乏，甚至一無所有中突然發現這片綠洲，故而大呼過癮。他們因缺少足夠的文化和思想的積累作為參照，崇拜地將李澤厚視為歷史學家、哲學家、思想家乃至文化大師。

我卻不同，當我在九○年代初進入大學、接觸李澤厚的相關著作時，早已讀過殷海光、宗白華、柏楊、唐德剛、黃仁宇、余英時、張灝、林毓生等民國、台灣及海外作家和學者的若干著作，有了一個高水準的參照標準，自然就覺得李澤厚「不過如此」而已。這或許是我跟比我長一輩的知識分子之間的「代溝」。

劉曉波對李澤厚的批評是有預見性的，儘管當時看可能會覺得其論斷太過嚴厲和苛刻。此後三十多年，劉曉波與李澤厚所走的不同人生軌跡，恰恰標識了兩條不同的路徑選擇。當然，一名知識分子的著述、學術和思想成就，並不完全由他本人和他的著述受共產暴政打壓的程度來界定。但毫無疑問，最有思想原創性、最有自由精神的知識人及其著作，是不被專制政權喜歡和容忍的。

劉曉波在法庭上宣稱「我沒有敵人」，但他的思想和他的存在，極具顛覆性，讓中共心驚膽戰；而李澤厚屢屢在政治鬥爭中倖免於難，善於自保，與權力藕斷絲連，夢想其學術為權力所用，往往就只能點到為止。六四之後，劉曉波留在中國，沉入民間，抗爭不止，在知識結構、觀念秩序和人格形態上，從尼采走向耶穌「因真理、得自由」，以身殉道，成為黑暗隧道中的一道不滅的光芒。

李澤厚並未積極參與一九八九年的民主運動，卻因批評六四鎮壓而在九○年代初遭到中共當局的批判和禁書，一九九二年獲准移居美國，任教於科羅拉多學院。

他退休後不甘寂寞，頻頻回中國，趨炎附勢，得到中宣部的放行，舊作新著多半得以公開出版，他也四處演講、接受媒體採訪、更笑納一班徒子徒孫的頂禮膜拜——當然，中共依然還是當年殺人不眨眼的中共，中共允許他回國，按照慣例，當然是得到他的悔過保證和效忠承諾，並認為他基本上對政權無害，不僅無害，還有相當的利用價值。

二○一○年十一月二十四日，當時北方言論尺度最大的媒體之一的《新京報》，刊登了對李澤厚的一篇長篇訪問〈李澤厚：當下中國還是需要啟蒙〉。當時，我正被北京當局非法軟禁在家，電話、手機和網路被切斷，唯一的消息來源是當時任職於《新京報》的一位朋友，贈閱我的這份報紙。

我讀到這篇謬誤百出、自相矛盾的訪談，哀歎這位八旬老翁晚節不保，準備寫一篇文章反駁之——當時我就想，若是獄中的劉曉波能看到這篇訪談，一定會憤而執筆，再寫一篇批李文章；既然劉曉波沒有寫作自由，我就接著他的思路來寫一篇吧。

誰知，就在我構思反駁文章期間，在十二月九日劉曉波諾貝爾和平獎頒獎典禮那天，我被北京國保警察暴力綁架、酷刑折磨，那篇文章一直未能下筆。

十年之後，劉曉波已被中共迫害致死，我在美國擁有百分之百的言論自由，或許可以繼續完成這篇批評文章——我從來不認為「人死為大」，死者肉體已逝，但其留下的學術論述和思想遺產，仍需接受世人的質疑與批判。

李澤厚本人在這篇訪談中認為，批評已經過世的人是對對方的尊重，並直言不諱地批評去世不久的王元化：「王元化在世的時候，我不想傷害他，現在他死了，我可以講了。真正的思想家，是要有學問積累的。」他暗示王元化沒有「學問的積累」，特別選擇在其去世以後才講出來（李、王二人南北對峙，彼此不服氣，我不同意李對王的批評，我對王的評價比李高）。

那麼，我也以其人之道、還治其人之身，在李澤厚去世之後提出對他的批評意見。我的文章不是對李澤厚的蓋棺論定，我不準備全面評價其學術和思想，只是通過檢視他在這一篇訪問中呈現的若干論點，指出一個顯而易見的事實：李澤厚是一位被時代所高估的學者，他未能像劉曉波那樣突破時代和國族對知識分子生命的限制與束縛，正如他對中國近代歷史的一個形象比喻「圓圈遊戲」，他本人始終在「圓圈」之內「鬼打牆」——本已「肉身翻牆」，卻又被磁鐵般的中國傳統文化和個人虛榮心吸引回牆內，再度在為奴之地充當文化奴才，這是一個他自己並沒有意識到或刻意迴避的悲劇。

在這篇訪談中，李澤厚對中國的政治現實和學界狀況都有尖銳批評，其中不少觀點不無可取之處。比如，他指出：「中國急需建立公共理性，所以我反對儒學熱、國學熱，這些對建設公共理性都沒有幫助。甚至可以說，整個『國學熱』都是在維護專制。」

他又針對當時民族主義日漸張狂的情形批評說：「在宗教國家，宗教情緒很容易渲染；在非宗教國家，民族情緒容易被煽動起來，這是中國的特點。國家弱的時候，煽動點民族情緒沒什麼；國家強的時候，特別要防止民族情緒蔓延。」

畢竟他有一九八○年代思想解放運動中獨領風騷的先行者的底子，畢竟他是提出近代中國的歷史脈絡是「救亡壓倒啟蒙」的第一人，他在訪談中大談「啟蒙」，對越來越壓抑和蒙昧、儒學和國學成為民族主義催化劑的中國而言，有一定的正面意義——只是他本人尚未為被真理所啟蒙，卻急忙啟他人之蒙，宛如盲人騎下馬、夜半臨深池。

李澤厚談及自己與中國知識界的兩大陣營「自由主義」與「新左派」之異同，彷彿他是高居兩個陣營之上的裁判，對雙方各打五十大板，但他對「自由主義」的批評似乎更多。

他表示，「我和新左派相同的地方在於，中國要走一條自己的路，現代化不是美國化」；他更質疑西方的普選制，「我也不同意自由派提出的『天賦人權』，不同意他們主張現在就搞一人一票的普選。外國有很多失敗的例子，比如海地，就搞得一塌糊塗。一大串體制和社會問題，搞個普選就能解決？那就天下大亂了。……其實沒有什麼『天賦人權』，西方也沒有。古希臘奴隸社會，奴隸被認為是『會說話的工具』，可以隨便殺掉，哪有什麼人權？『天賦人權』恰恰是近代人想出來的概念。」

這段論述顯示，李澤厚在美國生活多年，卻對美國的憲制和清教秩序缺乏基本認識，心靈深處對美國是不認同的。這位中國大知識分子對西方民主傳統的論述，比不上美國受過中學教育的青少年，比如我的兒子。

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首先，現代化當然有多種路徑，美國路徑只是其中一種，卻又是最佳的一種。後發展國家學習先進國家，當然要學習最好的榜樣，當然要選擇付出最小代價和走最少彎路的路徑。二戰之後，被美軍佔領和被美國強力改造的德國和日本（尤其是日本，連憲法都是麥克阿瑟手下的軍官幫助起草的），半個多世紀後發展成僅次於美國的民主自由、富庶安樂的國家；而在美國指導、影響或庇護或下完成民主轉型的韓國和台灣，也成為在亞洲僅次於日本的「好國好民」。

若能像德國、日本、韓國、台灣那樣走向現代化，對中國來說，可避免歷史上改朝換代的血流成河，簡直就是八輩子修來的福氣，是「求之不得，輾轉反側」的美好未來，為什麼要反對美國模式和美國化呢？而有別於美國模式和美國化的，「中國自己的道路」，究竟是什麼呢？在這關鍵之處，李澤厚偏偏語焉不詳，因為他根本就胸無成竹，他只是畫餅充饑。

其次，李澤厚對「天賦人權」的認識，也錯得一塌糊塗——因為他蔑視和反對基督教文明，所以無法理解在西方的基督教文明當中，「天賦人權」的「天」根本不是中國文化中沒有位格的「老天爺」，而是有位格的、作為造物主並護理人類和世界的上帝。

「天賦人權」不是近代才有的概念，而是聖經中明明揭示的概念：人不是生而平等，而是「人因被上帝所造而平等」——這才是美國獨立宣言的原文；進而言之，人因具有上帝的氣息與形象，而具有不可被剝奪的自由、人權與尊嚴。這是必須經過丹麥哲學家齊克果所說的「信心的飛躍」才能得到的真理，靠個人絞盡腦汁永遠不可能想明白。

再次，一人一票的普選，固然不是民主制度的全部內涵——在缺乏公民素養和公民美德的國家，普選確實不能建立穩定的民主制度，比如李澤厚舉出的海地的例子，以及昔日德國人用選票賦予希特勒巨大的權力、終結威瑪共和國的歷史。

但是，反過來看，若沒有普選，則必定無民主可言。李澤厚在這裡對普選的否定，跟中共當局強辯的「中國特色的民主」以及習近平二○二一年十月在全國人大會議上的講話有異曲同工之妙——「一國民主與否除了有無投票權，更要看人民有無『廣泛參與權』」、實現民主「有多種方式，不可能千篇一律。」李澤厚可以當中國全國人大的發言人了。

在這篇訪談中，李澤厚談及到德國參訪納粹集中營的感受，他的感受跟一戰之後遊覽歐洲、寫下《歐遊心影錄》的梁啟超很相似：梁啟超看到戰後斷壁殘垣、「文明的燈火熄滅」的歐洲，對西方文明的美好期待破滅了，轉而成為國粹派；而李澤厚看到納粹集中營中的可怕景象，也不再羨慕康德和歌德的德國，轉過來讚美中國：「最大的感受是，中國的確很有希望——不僅在經濟上，還在文化建設上。只要將來政治決策的每步棋都能走好，用不了十年、二十年，中國文化將會在全世界發揮了不起的作用。」

這種轉向是非理性的——對西方的失望不能立即轉換成對中國的美化。這種虛幻的文化和民族自豪感、自信心，是當不得真的：李澤厚回中國，只是高高在上地觀察北京等大城市表面上的高樓大廈、車水馬龍，卻一點也沒有看到中國社會、人心和文化的潰敗、腐爛，中國早已是「金玉其外，敗絮其中」，他下此論斷已經超過十年了，中國文化在全世界發揮了什麼作用呢？除了孔子學院破壞西方大學的學術自由、傳遞關於中國的美不勝收的謊言，中國還有什麼文化輸出？

更有甚者，李澤厚因受納粹集中營中悲慘景象的刺激，將納粹的罪惡加諸於基督教身上，進而否定兩千年的基督教文明：「事實上西方在近代以前，比中國人生活差得多。中世紀西方很悲慘的，很多人對西方真是缺乏知識，中世紀的基督教統治有多麼黑暗？甚至有神父姦淫婦女。我在國外看那個大教堂，看到那些黑暗的角落，不堪設想那裡曾經發生過多少罪惡。」

這段話是情緒壓倒理智：神父姦淫婦女，不是基督教的罪惡，而是人性普遍的罪惡，同樣的罪惡在寺廟和道觀中也有發生；大教堂有黑暗的角落，不是全盤否定基督教的理由，如果用同樣的簡單化的邏輯來推論，世上所有的宗教和文明都應當被否定。李澤厚的歷史觀基本上還是馬克思主義的，馬克思說中世紀黑暗、基督教很壞（宗教是統治階級麻醉人民的鴉片），李澤厚一輩子都信以為真，即便他在美國生活多年，也未能通過觀察、體驗和研究美國社會中生機勃勃的宗教現象來「棄暗投明」。

受困「圓圈遊戲」的李澤厚（下）：他吹捧「大一統」的秦始皇，必定十分得習近平欣賞

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航