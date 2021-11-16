從動畫看心理：《哈爾移動城堡》——你能解開內心的咒語嗎？

文：魚仔

宮崎駿的電影相信已成為了不少人的「必看清單」，他筆下的人物就像被施了魔法般，為很多觀眾留下了深刻的印象。說起吉卜力電影，筆者小時候最喜歡看《哈爾移動城堡》，相信亦和許多小粉絲們一樣，被哈爾的顏值吸引。但長大後才發現，看似迷幻的魔法世界，原來只是反映了大家的內心。筆者希望以心理學的角度分析角式的轉變，讓你們想想：在這個混亂複雜的社會裡，你有勇氣去解開內心的咒語嗎？

《哈爾移動城堡》解讀：不能打破的命運？

故事的女主角蘇菲是家族的長女，所以她認為自己有責任繼承家業，留在父親的帽子店裏工作。儘管她心裏並不甘願留在這小店裡度日，但她總是逆來順受，就連妹妹蕾蒂都不禁問她：「你真的打算一輩子待在帽子店嗎？」究竟為甚麼她總跟隨命運的安排呢？心理學家Alfred Adler（1964）提出，出生排序（birth order）會影響一個人的性格特徵，藉此解釋了兄弟姐妹間不同的心態和行為。

圖片來源：電影《哈爾移動城堡》截圖

他的理論提到家中的第一個孩子通常會比較成熟（adultlike）、有責任感（responsible），也會較獨立（independent）、有野心（ambitious）（Adler, n.d.; Gallagher & La Lima, 2019）。而且學者亦指出長女相對長子較容易擁有養育（nuturance）及責任感的特質，證明女性比男性更著重家庭教育（Nyman, 1995）。倘若第二個孩子出生後，長子不再成為父母最關注的人，他們有機會衍生自我保護的意識，變得保守、感到不安全。相反，次子因被寵愛的關係，較大機會擁有叛逆（rebillious）、鬥爭性（competitive）的心態，此也能解釋為何最小的孩子往往會比較任性（Gallagher & La Lima, 2019）。由此可見，蘇菲身位長女，自覺有責任肩負家族生意，不能像妹妹那樣任意妄為。

而Diana Wynne Jones的原著小說裏亦解釋，當時社會有一個傳說：在一個擁有三個孩子的家庭裏，最年長的人註定做甚麼事情都會失敗，不會找到自己的夢想。因此這些遙言令蘇菲更確認自己是沒有能力、不能打破命運的。 蘇菲的這種心態亦受自我防衛機制（defense mechanism）裏的合理化（rationalization）影響。人們經常會找藉口去合理化一些我們不願意接受的思想行為，繼而說服自己去接受現實（Knoll et al., 2021）。所以，蘇菲在片中一直合理化自己註定失敗原因是因為自己是長女的關係，令她可以更容易接受自己不能離開帽子店、追尋夢想的事實。

你能找回真正的自己嗎？

或許看過這套電影的觀眾都會疑惑：為何蘇菲在片中會一下子變年輕，一下子變老？其實她的外表就象徵著她內心的想法。細心的觀眾可能會觀察到，即使蘇菲在過程中變來變去，但整體上卻愈變愈年輕，可見她其實慢慢地找回真實的自己。心理學家Carl Rogers在創立個人中心治癒法（person-centered therapy）的時候，提倡了自我理論（self theory），說明「自我」是人格中很重要的概念，足以影響我們的思想及行為 （Ismail & Tekke, 2015）。他認為每一個人都有兩種不同的自己，分別是「理想我」（ideal self） 及「現實我」（actual self）。「理想我」是我們希望達到的自我形象或目標，但同時這個「我」亦是受外界影響而建構而成的。例如我們會根據我們認為應有的模樣，以及大家應為我們應有的模樣，去建構那個「理想我」。

圖片來源：電影《哈爾移動城堡》截圖

就如蘇菲在影片開頭受社會文化影響下，一直實踐做別人眼裏的自己，建構了她口中的「老人心態」。而「現實我」則是我們真正的模樣，那個「我」並非完美，但卻是我們最真實的自己Carl Rogers認為，人有自我實現（self-actualization）的能力。當我們從經驗中建立自我價值（self-worth）時，我們就能慢慢達到一致（congruent），亦即是縮小「理想我」與「真實我」的差別，成為一個功能充分發揮的人（fully functioning person）。所以，當蘇菲開始學會聆聽自己所想，慢慢找回躲在深處的「現實我」時，身心都漸漸變得年輕，而最後沒有變回來的灰色頭髮也就象徵著這個自我實現的過程。

故事的另一個主角哈爾，雖然有著帥氣的外表，但他卻十分在意自己的外貌，心裏亦是個膽小鬼。他愈努力打扮，就愈反映了他內心的空虛及害怕。同樣地，那座移動的城堡亦象徵著哈爾漂泊不定的心；他把房間裝飾得十分華麗，其實正如他所說，是在保護自己避免受傷害。我們可以看見哈爾或許有自戀型人格的特徵，包括誇大自己的成就、需要過度的讚賞、認為自己是獨特等等。但有別一般浮誇型自戀者（grandiose narcissism），哈爾更像是脆弱型自戀者（vulnerable narcissism）。

學者Kowalchyk et al.（2021）在一項研究中發現，脆弱型自戀者有著低的自尊、憂慮別人的批評，以及對生活滿意程度低。所以他們的自戀特質是一些補償行為，藉著提高自我（self-elevation）去掩飾自己的不安。所以片中開頭，金髮的哈爾藉著打扮自己，享受虛榮的生活來掩飾內心的迷失及焦慮。但當蘇菲慢慢走進城堡，幫他清理了內心的傷痕時，他亦嘗試開放自己的內心，做回真實的自己，也就是片尾的黑髮哈爾。

圖片來源：電影《哈爾移動城堡》截圖

總結

的確，我們常常會受外在因素規限了我們的去向，亦會因社會輿論或他人的意見左右了我們的決定。所以，我們總覺得生活上有很多不如意的限制。可是，你有沒有想過真正限制了自己的人是誰呢？從片中可見，當蘇菲被下咒變成90歲的老婆婆時，她很快便接受了現實，因為這個魔咒給了她一個很好的理由拋開現實的束縛，找回真正的自己。你又有沒有給自己這樣的機會呢？當然，解開心裏的咒語並不容易，但或許我們可以從認清自己所需，接受自己不足開始，慢慢找回內心的聲音吧！

相關文獻：

Adler, A. (1964). Problems of neurosis. New York: Harper and Row

Adler. (n.d.). https://www.durbinhypnosis.com/adler.htm.

Gallagher, R., & La Lima, C. N. (2019). In S. Hupp, & J. D. Jewell (Eds.), The Encyclopedia of Child and Adolescent Development. https://doi.org/10.1002/9781119171492.wecad216

Ismail, N. A. H., & Tekke, M. (2015). Rediscovering Rogers’s self theory and personality. Journal of Educational, Health and Community Psychology, 4(3), 28-36.

Knoll M., Starrs C.J., Perry J.C. (2020) Rationalization (Defense Mechanism). In V. Zeigler-Hill, T.K. Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24612-3_1419

Kowalchyk, M., Palmieri, H., Conte, E., & Wallisch, P. (2021). Narcissism through the lens of performative self-elevation. Personality and Individual Differences, 177, 110780.

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，原文請看此。

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