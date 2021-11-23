《創新大未來》：用我事業上最大的四次錯誤說明，突破舒適圈的四種不同層級

文：傑洛米．迦奇（Jeremy Gutsche）

突破只發生在你的舒適圈之外

顧名思義，突破是要你跨出舒適圈，而人們厭惡離開他們的舒適圈。那正是為何這麼多聰明人會錯失絕佳點子，並且總是近在指掌間。

在這個小節，我將談論四種不同的突破類型，用我事業上最大的四次錯誤說明。我想讓你看見我如何忽視機會，以此闡明若你想達成自身的重大突破，你將需要追尋哪些特質。

此外，這本書行文至今，希望你已經從我和客戶的經驗中學到一些事，但是我想用我自身的錯誤，闡明預測與創造未來多麼艱難，即使對這一行的專業工作者亦然。

如果你想預測未來，你必須付出努力，你也必須變得能放心面對不安。你也將親力親為，認識每種突破類型的特質，以至於線索近在指掌間時，你能夠盡可能察覺你的偉大點子。

假如你渴望發現一個翻轉局面的機會，你必須逼迫自己離開舒適圈。

Photo Credit: 寶鼎出版

Photo Credit: 寶鼎出版

類型一：決定性的選擇

謹慎看待你對誰說「不」

我並未預期趨勢獵人會變成一個瀏覽量破數十億的網站，這是值得驕傲的事，但我並不認為，我的才氣縱橫團隊傑出成就是理所當然。然而，我確實想到了那些「溜走」的絕佳點子。那些受忽視的機會，原本可能將我們推往不同的方向。

我自學寫程式，並且在2005年架設趨勢獵人網站，因為我想建立一個人們能分享點子的地方。我白天仍然照常工作，在一間銀行負責創新與分析工作。

這個網站成長飛快，瀏覽量一路從數千、數百萬衝到數十億，而後我才想出正確的商業模式。在某個時間點，趨勢獵人的流量超越地球上幾乎每一份報紙，而且僅需12人的團隊就實現這件事。我們有一些來自廣告的現金流入，可是我們仍需要想辦法收支平衡。

因此，接下來數年間，有幾次改變經營之道的機會出現：向多位執行長請益的提議，一次收購出價，要求打造客製化版本的趨勢獵人網站及一個簡化我們使用者分享文章方式的點子。我有意地拒絕上述每個點子，因為扶植網站成長已經分走注意力。而且因為網站運行良好，我的團隊與我有某些事物要守護——有某些事物要耕耘。可以這麼說，我們的舒適圈變成想出如何獲得愈來愈多瀏覽量，直到太多。

第一個受忽視的機會，是要簡化我們使用者分享文章的方式。簡要來說，趨勢獵人是這麼運作的：全世界任何人都可以註冊，找到他們喜歡的創新並撰文描寫。接著這篇文章會發布在他們的作品集頁面（portfolio），為使用者個人的圖像展覽間。我們測試過一鍵分享的簡易功能，省略你必須寫點文字介紹的步驟。可是要1500美元授權費才能使這個功能完善，所以我們並未採用。

類型一：決定性的選擇（續）

六年後，Pinterest網站問世，提供類似的使用者經驗，卻擁有不必撰寫一段文章的功能。在Pinterest上，你找到喜歡的某些事物，按一個鍵分享，接著它就出現在你的Pinterest「作品集」中——陳列你所有發現的圖像展間。連頁面設計都驚人相似。

我好勝的一面心想，是否該調整成無須寫文就能分享，替我們的功能重振旗鼓。我們該不該乾脆付1500美元的授權費？一旦這麼做，我們也將降低每篇貼文的品質，感覺不值得。

到了隔年，Pinterest的市值是10億美元，接著到達20億美元、50億美元、110億美元，再變成300億美元⋯⋯而我省下了1500美元。我猜那代表，我忽視的機會是「不成為Pinterest」，或至少是不鄭重採用他們的方法。

我忽視機會的例子，屬於突破的第一種類型，即「決定性的選擇」。決定性的選擇是專門提給你，而你必須積極接受或拒絕的某件事物。要看出這類型機會的價值，你需要瞭解自己的舒適圈。當你在接受與拒絕間做決定和評估，你應該觀察自身做哪些選擇，是因為它們落在你的舒適圈內。接著超越你的極限，並做出大膽選擇。

面對決定性選擇的策略與方法

辨別你的舒適圈 考慮跨出舒適圈的決定 有賭一把的資金 徵求外界意見 做出大膽的選擇

類型二：受低估的趨勢

體認你自身的專業可能導致盲目

2009年我出版《亂世鍊金術》時，它恰逢世界變得混亂的時局成為暢銷書，因為在對的時間、對的地點出現。我開始接獲各家媒體執行長的邀約，協助他們在亂局中進行數位再造。我很榮幸能為領導團隊與執行長們提供建言，對象包括NBC環球集團、透納廣播公司、索尼影業、論壇傳媒、福斯娛樂集團（Fox Entertainment）、維亞康姆集團、CNBC財經新聞、羅傑斯（Rogers）通訊集團及其他幾間公司。

獲此殊榮的問題是我開始遇到專家的陷阱。如果我的流量超過眾多該領域的大型網站，那麼我也許就能永遠保持領先，對嗎？錯了。

當資金充裕的媒體巨人做出轉向，我的12人團隊難以與之競爭。我們面臨每年損失100萬美元的處境，當你想給付團隊成員薪水，這就變得費解。我需要一個解決方案，否則便不得不辭退團隊半數成員。

這類型錯誤的耐人尋味之處，在於我觀察所有市場趨勢，可是我卻假定我們能繼續保有優勢。我把這稱為受低估的趨勢，說明如諾基亞、史密斯科羅納打字機或黑莓機等市場領導者，未能看出新進入者潛力的一切實例。

面對受低估趨勢的策略與方法

要謙虛 要問問題 體認你自身的專業可能導致盲目 納入你給其他人的建議

類型三：可商討的點子

深入探索你的好奇心

在填補100萬美元缺口的急切思索中，我開始爬梳信箱裡每一封電子郵件，尋找或許能幫我們付帳單的任何一絲機會。

有一個點子，浮現自重點客戶雀巢（Nestlé）公司莎拉．迪克斯（Sarah Deeks）的提問：「如果我們投入一項五萬美元的研究方案，能不能包含⋯⋯工作坊⋯⋯研究報告⋯⋯一個（客製化）的趨勢獵人工具？」

後來，我們做出決定並幫她打造雀巢的客製化服務，內容包括客製化的研究、簡報及客製版的趨勢獵人平臺。相隔數年，已有近100位客戶簽約。成果棒極了，但是我不斷回想，如果二年前我提供她所要求的服務，後續會如何發展。實際上她提出了我們現今採用的商業模式，那麼，我們能締造多少領先優勢？要是我提前在三年前就理出頭緒，結果又會如何？

我犯的錯誤是未能看出一個可商討點子的潛力。我原本可以在幾年前就跟莎拉一起坐下來，規劃她想要的服務方案。莎拉會跟我解釋她想做什麼，我們就能想通這一切，而非等到多年以後。

面對可商討點子的策略與方法

挑戰看起來有可能的事 深入探索好奇心 角色扮演「要是⋯⋯會如何」（不允許「質疑」） 爭取你的下一群客戶，不只安於現有名單

類型四：隱藏的寶藏

持續追尋你的隱藏寶藏

我的第四個重大錯誤，是我目前正犯下的錯。它是我的隱藏寶藏，意即我此時此刻忽視的宏觀點子，而我不知道那是什麼。你也有隱藏的寶藏。為了發現我們的突破點，你和我必須應用書中的概念，看我們能否理出眼前的頭緒，並且提升到下個層級。

沿途中，你和我將遭逢更多試驗性質的失敗，抗拒改變及人們看不出我們新點子的完整潛力。

為了激勵士氣，我要分享自身旅程中的最後一些省思：

假如我小時候沒在尋找創業點子時挫敗，我就不會開創一個網站。

假如我沒在網路廣告挫敗，我們就不會轉型成一間研究公司。

假如我沒在「成為Pinterest」時挫敗，我最終就不會專職寫這本書並成為講者。（但當然了，我會在家坐享數十億美元的Pinterest資產，所以這就像是擲銅板碰運氣，從我的觀點看是如此⋯⋯）

面對隱藏寶藏的策略與方法

打破規則 竭盡全力 盡早行動 盡早失敗 永不放棄

最後的思考

失蹤黃金的奇特案例

在我的故鄉多倫多，住著一位叫羅柏．麥克尤恩（Rob McEwen）的男人。羅柏在商業上十分成功，但是他真正想要的是更閃亮一點的東西——更有光澤一些。羅柏想要黃金，而且是滿坑滿谷的黃金！

彷彿19世紀的礦藏探勘者，羅柏想要開採金礦，果然他也找到足以買下一座金礦的資金。他將全部身家投入位於紅湖（Red Lake）小鎮的礦場。這是一座50年來寂靜冷清的礦場，正準備關閉。

問題是羅柏錯過了162年前的淘金熱。他找遍每個地方，每個角落，每塊岩石後方。完全找不到黃金，而他已經花了數百萬美元。歷經六年的尋覓，他依舊時運不濟。他的小金礦似乎不再是一座礦場了。

他不顧一切建議，做出一個金礦業主最不可饒恕的舉動：他拿出自己最寶貴的資料——震測圖（seismic map），全部免費公開。他提供50萬美元的大筆財富，給告訴他失蹤黃金可能方位的任何男人、女人或小孩。

結果令他大吃一驚，他收到超過1400份資料。「我們採用了數學、高等物理學、智慧型系統、電腦繪圖，以及無機問題的有機解決方案。」他說。「我以前從未見識過的能力！」

建議目標中有一半是新地點，其中80％開採到黃金。羅柏幾近荒廢的礦場挖出價值390億美元的黃金。3－9－0億美元。現在羅柏和他的團隊應用人工智慧，也就是IBM的Watson系統，再找看看是否有「更多黃金藏在那裡的山丘中」。

身為產業的新進入者，羅柏能夠看出有些事不對勁。數十年來，金礦業主墨守成規，重複著過往的決策與技術。

藉著檢視一模一樣的資料，來自各種產業、富有創造力的人們得以協助羅柏，找到他的失蹤黃金。換句話說，不打算墨守成規的人們得以看見機會，黃金就近在伸手可及之處。

這則故事是一個隱喻，關於你自身的未來能夠如何發展。

你有許多近在指掌間的機會，但是你要小心一切陷阱，它們可能使你困在已經走過的路。

書籍介紹

本文摘錄自《創新大未來：破壞性思考＋逆向型創意，在亂世中贏得先機》，寶鼎出版

作者：傑洛米．迦奇（Jeremy Gutsche）

譯者：楊芩雯

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我們正處於充滿大量機會的時代，然而大多數的人都錯過了。為什麼？

因為現在世界的遊戲規則已經改變了，不再是尋找一種產品並耕耘獲利多年。再加上忙碌的生活、擔憂現實的困境和重複過去的決策等問題，使我們受到限制、無法完全發揮潛能，失去了變革、打造未來的能力。

若想擺脫困境，必須一口氣突破七大路徑依賴陷阱，掌握變革能力、改變思辨力，找出新機會，進行創新：

機會的微妙性，先別說太扯，真正的商機都有個天馬行空的外衣。 神經學捷徑，原來大腦會害你提升效率卻錯過重點。 容易怠惰，不知不覺的安逸，創新的核心是急迫性。 選擇的智慧，能增加未來選項的選擇，才是好選擇。 成功的陷阱讓我們越活越保守。 線性思考很要命，驚喜往往在岔路。 不適應與突破，和不安相處，違反直覺，才有突破。

創新過後，下一步學會創造創新文化，有條不紊地傳達具有感染力的新想法，為創新開發出全新的黃金公式：

創新文化：贏得未來始於創新的文化，不能付諸實踐並實現的創意和好點子一點用也沒有。 尋找機會：在發現趨勢之前重設期望，積極尋求啟發，藉由廣灑大網並雲集點子，再利用工具包一一過濾點子。 適應型創新：混亂的市場和不受限制的創造力可能會偏離航線，為了提高成功率，需要以有調理和具適應能力的方式管理創新和原型。 感染力傳播：用精心包裝的故事是最快的行銷，藉由培養感染力，將能引起共鳴，在競爭中脫穎而出。

跟著曾和Google、NASA、迪士尼、星巴克和IBM等頂尖團隊合作的傑洛米．迦奇學會顛覆性思考，從大量真實案例解密眾多企業實測有效的創新步驟，將自己推出舒適圈，勇於接受新想法，採取行動、主動出擊，開拓新選擇。再搭配重點整理和問答學習單，讓你迅速掌握市場趨勢，你會發現，你的能力超出您的想像。

如果想要贏得未來，現在就要採取行動！

本書特色

採雙面書設計，分為〈開創未來〉與〈創新寶典〉兩部分，〈創新寶典〉為為作者廣受好評的暢銷書《亂世煉金術》（Exploiting Chaos）的全新修訂版本，大幅更新內文和範例，並搭配大量全新插圖。 兼具知識和實用性，文字簡潔有趣，設計編排具有特色，有大量的圖表和插圖，並分享許多實際成功的範例，是一本易讀易懂具有說服力的工具指南書。 傳授讀者如何進行顛覆性思考，提供具體步驟和策略創造真正的創新和變革。

Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬