《WALL-E》：你那太空艙，能夠發出金色的光

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

「文明能壓碎，情懷不衰，無論枯乾山水」。林若寧〈七百年後〉，宇宙茫茫，愛情堅貞。源自電影《WALL-E》，歌詞故事絲絲入扣，離開地球七百年後，終於肯定最愛的所在。

森林大火，北極熊餓死，無數物種滅絕，氣候反常。我們看見，愈來愈多的末世作品，《2012》、《明日過後》等，描繪我們的刺激與恐懼。《WALL-E》卻在末日之後，展開救贖。

黃土昏暗，垃圾堆砌的高樓，幾無生機，只得頑強的曱甴，清掃垃圾的機械人WALL-E。人類離開地球後，漫長年月，建築統統破碎。唯獨WALL-E，象徵最後的執著，挽救環境。

WALL-E是老舊機器，偏偏，他最具人性。遠在太空的倖存者，都已忘記音樂和跳舞，唯獨他在無人之境，看電視播放昔日浪漫。就像一抹消失的綠意，被他收藏到心中。

圖片來源：電影《WALL-E》截圖

圖片來源：電影《WALL-E》截圖

唯一留在地球的機械，賦予了人類之珍貴。除了喚名，沒有對白，卻表達出互動的特別。EVE從天而降，WALL-E一見鍾情，接近。「送你破燈泡，便宜地照亮你天地」，機亦有情。

機亦有情，WALL-E追隨EVE，直上太空。對比無數痴肥男女，躺臥椅背，無力移動，只顧眼前螢幕閃爍，吸啜食物，如同孤島。文明太空，垃圾機器，反差成就諷刺。

公元2085年，待在太空船，已有七百年。浮濫的浪費延續，卻被WALL-E打破平衡。電影導向理想，相信人性魅力，只差契機，WALL-E讓人脫離螢幕，看見別人和世界。

圖片來源：電影《WALL-E》截圖

圖片來源：電影《WALL-E》截圖

艦長希望重回地球，機器人AUTO反抗，它執行祖先遺留的機密，永遠不能回去。自動化的科技，反過來，削減人類之自主，艦長看見綠色的希望，決意重拾生命尊嚴。

這場爭執，呼應WALL-E和EVE的感情。EVE先是重視任務的盆栽，超出WALL-E，WALL-E在外太空，拿著滅火器，噴射浮游，她重拾盆栽，才會開心得，上演太空舞蹈。

直到EVE重播錄影，看見WALL-E守候自己。她才真正意識到，WALL-E比盆栽更重要，那抹綠意，是掩眼法，情感始為一切關鍵。在垃圾堆中，EVE放下植物，終於懂得了。

圖片來源：電影《WALL-E》截圖

回到地球，才能更換零件，挽救WALL-E。後面劇情的展開，故障機器群眾的反抗，艦長用短小的腿站立，情侶環抱保護嬰兒，以至，最後走在地球，四方綠草漸現蔓生。

這一切都是源自，WALL-E和EVE的深情。「花開的沙丘滋養我們貧窮地方優美似畫」，末世之後，能夠延續生機的，並非AUTO機器，而是溫暖握手，浪漫雙人舞，觸電般的親吻。

圖片來源：電影《WALL-E》截圖

圖片來源：電影《WALL-E》截圖

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責任編輯：Alex

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