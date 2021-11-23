「不自殺不自傷契約書」有用嗎？面對自殺、自傷傾向者的四項原則

文：李炯德（臨床心理師）

這令我想起在與許多個案工作的過程中，也不時會面臨這樣的生死時刻。那時也很希望自己能端得出一顆靈丹妙藥，告訴個案只要配溫水服下，心情立刻直線上升、快樂似神仙，什麼煩惱都忘記，任何痛苦都不見，但事實上是根本沒有這種東西。

常常在那個當下，最能做也最有效的，就是拼死拼活「搏感情」，建立一條如絲如線的關係，比一紙契約還有效，更別說如果能夠連成可以接住人的一張網子。 軟性的關係遠比強制性的契約來的有效

在《誰是被害者》的最後，江曉孟站在懸崖邊準備跳下去，方毅任細述她出生時的往事，還有不斷表達他的歉疚與對她的愛，能看得出江曉孟有被觸動到，只是那並不足以抹平多年來累積的痛苦與怨恨，所以她還是跳了。幸好，有被救起來的江，讓方有機會可以做彌補，他不斷的、不斷的去看她，與她說話，這才有最後一起撐傘的一幕出現。

我猜，如果當下旁邊的警察或是方毅任掏出的是那一張不自殺契約，那後果真的是不敢想像。

在諮商中其實也是。雖然我自已也不乏會跟有自殺風險的個案討論他的安全計畫，希望他們能答應不去做傷害自己的事，但聽到個案答應真的是祖宗積德，而更常見的是不會跟你做任何保證。

不自殺契約最重要的不是「不自殺」也不是「契約」，而是「關係」。今天不管是真簽了或真承諾了，或是根本就不置可否，當這群痛苦到想用死來解決問題的人今天還願意留在痛苦的深谷中，是因為他看到還有幾隻想拉住他的手，以及也還想拉住自己的自己的手，這些都比用契約燒成的火光，還有用一些。

「找到一個讓自己感到安穩的地方、找到讓自己感到安心能聯絡的人、找到讓自己跟自己相處時可以安全的方式。」這些都是在面對有自殺風險時，我們會與個案討論的東西。 面對自殺、自傷傾向者的四原則

當然，生命的重量有時會令我們慌了手腳，這時可以謹記幾個原則與方式，然後再多深吸幾口氣，當自己穩定下來時，對面的人也往往會跟著你也穩定下來。

1. 提供支持

這時最重要的是給予傾聽、支持與陪伴，記得不用太快給建議或安慰，而是容許他和我們講話。記得表達自己的溫暖和關心（也就是展露同理心的態度），讓他能自在、不被評價的展露出自己的任何情緒，包括：難過、害怕或氣憤，也要記得給予他肯定。

2. 降低致命性

找到影響他想死的危險因子，然後盡可能的移除會造成危險的東西，不管是藥、刀子或高樓，也要幫忙找到一些人可以在他狀況還特別危急時能夠陪伴在身邊，如果狀況真的不好，就需要做緊急送醫。

3. 連結資源

協助他找出能保護自己的各種因子，也幫忙他連結各種有幫助的內外在資源，他對自己的正向感受、在意的事，或是如諮商治療、法律協助、社服機構等。

4. 互動時的要點與方式

在互動過程中，除了表達關切、同理對方的痛苦外，可以試著詢問：「我看到／注意到⋯⋯還好嗎？」、「我可以幫忙什麼嗎？需要有人和你聊聊嗎？」、「你這樣說讓我有點擔心，還有一些什麼事會是你想說的嗎？」，然後具體的澄清事件來龍去脈，幫忙將他所承受的壓力具體化，找到各種可能的壓力源（如：家庭衝突、人際關係不順、對未來擔憂等），並協助他增加任何形式的希望感受及解決問題的彈性與方式，以及可以加進來的各種資源。

此外，要特別留意自己有沒有受到自殺迷思的干擾，像是：「經常說要自殺的人決不會真的去自殺」、「想自殺的人談論自殺會提高他們自殺的危險性」、「所有自殺的人都是堅決的想死」、「一但企圖自殺者表現出較改善的跡象就表示危機已經過了」等。這些自殺的錯誤認知，都有可能影響到自己在面對有自殺風險的人的態度，也進一步影響到關係的建立。

最後，還可以與他討論能夠幫忙因應痛苦，增加當下耐受度的一些方式，無論是做一些轉移注意力的方式，嘗試過去有效的放鬆與撫慰方法，也鼓勵他還是要照顧自己的情緒和身體，並可以透過自我鼓勵或自我肯定的方法來幫助自己可以轉念，或是可以支撐他度過較艱困的時刻。

可以的話，陪著他一起列下痛苦時的調適工具清單，在不舒服時就較能夠知道此刻可以做什麼。

最後的最後，就如同自殺與憂鬱都是由複雜的因素交織所形成的，要接住一個人也絕非是靠一己之力或是一紙契約（到最後還要提，是有多介意），而是透過找到有機會穩住的各個點，然後連成一條一條的線，最後成為一個穩固的面。一段關係、一個問候、一句話，都有機會變成那隻在深谷中伸出的手。