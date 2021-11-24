2021/11/24,
財經

涉足政治2年後「被逼」全關實體店，回顧賣童裝起家Chickeeduck在香港的31年

涉足政治2年後「被逼」全關實體店，回顧賣童裝起家Chickeeduck在香港的31年
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

Chickeeduck明年下半年全面退出香港實體市場，公司形容是極不願意妥協下作出的決定。

香港本地童裝品牌Chickeeduck宣布，明年下半年全面退出香港實體市場，公司表示過去18個月在港經營困難，形容決定是極不願意妥協下作出的。去年6月至今，在港14間分店目前只剩下3間，這裡不妨簡單回顧Chickeeduck在香港的31年。

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1990年，Chickeeduck在香港成立，當時看中童裝市場中高價所佔比例較大，但市場上該類品牌不多。1999年，周小龍購入股權擔任Chickeeduck CEO，以瞄準中高價童裝市場，慢慢打出名堂。到2017年，Chickeeduck在香港已經有18間分店以及銷售點，還有2個澳門銷售點和中國內地一間分店，不過為控制租金成本，Chickeeduck放棄擴展實體店，轉開始發展電商。

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Photo Credit: Reuters/ 達志影像

2019年反修例運動中，周小龍其政治立場成為焦點，旗下Chickeeduck分店也發生不少風波，再加上2020年疫情影響，公司經營出現困難，香港18分店只剩3間。日前，公司宣布因遭到「惡勢力」持續打擾公司的正常且合法的運作，更指多間沿用已久的內地生產廠商也被施予不同形式的壓力，因此決定明年下半年結束經營香港實體店。

周小龍表示，不會放棄品牌，或會考慮以網店形式經營，同時積極開展海外市場。

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文章獲作者授權轉載，原文看作者網站

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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