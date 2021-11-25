「姜糖」組義工團清潔海岸：追星都可以做有意義的事

文：慳啲啦（百物騰貴，人工唔貴。生活閉翳，有乜計仔？為你搜羅各種慳家方法，關注大小環保事情，拯救荷包又拯救地球。慳啲啦香港人。）

人氣男團MIRROR出道以來，捲起追星狂潮，來自各行各業「鏡粉」因追星而結識，現時有Telegram group作溝通平台，每次應援行動都一呼百應。有「姜糖」早前就組成義工團，一邊追星一邊貢獻社區，本月中發起清潔龍鼓灘海岸垃圾行動，吸引60人出席，姜濤特別上載Instagram story，讚揚粉絲身體行力幫助世界。有義工團成員認為，追星都可以做有意義的事。

今年6月「姜濤姜糖將心比心義工團」成立，成員之一Ellen是其中一個姜糖群組的管理者，她說群組內都有討論，要集眾人之力做些事：「其實我哋不如做啲對社區有貢獻嘅活動？姜糖唔係淨係識買嘢嘅，我哋係more than that，唔係大家以為買代言產品，好多姜糖出面都有做開義工。」

有相同理念10位姜糖就開始籌組義工團，從事IT行業的Becky是建隊成員之一，她說姜濤今年是WWF地球一小時大使，於是組織姜糖8月為WWF賣旗，吸引過百人參加。第二個活動就是11月去龍鼓灘做海岸清潔活動。

Becky形容，姜糖是一群有心有力的人，現時兩個姜糖Telegram Group合共逾萬成員，淨灘活動開放報名當晚已經額滿。她聯絡Facebook群組「上山下海執垃圾」創辦人「貓哥」，邀請他指導和簡介淨灘活動。

姜糖Fanny是一名幼稚園老師，她和8歲女兒心心第一次參加淨灘活動。Fanny說，當日見到沙灘佈滿微塑膠，亦發現鬼網、馬路減速橡膠板、甚至大型雪櫃，「我眼前海水入面有好大車胎，我為咗車胎落水，但我真係郁都郁唔到車胎。」女兒心心形容，海灘變成垃圾缸，擔心以後游水會吃了微塑膠，她認為做義工比應援活動更有趣，「去做義工我覺得無咁悶，不過都覺得腳軟。」

淨灘活動期間，「貓哥」分享龍鼓洲海岸公園的垃圾更多，估計可以輕易執到逾千袋。Fanny希望下次有更多姜糖參加，「下次我叫埋我老公，同埋其他姜糖老公嚟一齊去執。」經過這次活動，Fanny亦反思自己的購物習慣，以前她會購買很多包裝零食，「你食完之後，個零食袋永遠留喺自然界。」

姜糖由追星變成參加義工活動，亦令親友對追星活動改觀。Fanny說，以前老公對她參加應援活動有微言，「又去？」現時她理直氣壯回應，「我哋姜糖唔係淨係去追星，而家自發組織去做義工，你畀唔畀我帶個女去？」老公對義工活動態度正面，更答應下次一起參加。Fanny覺得很欣慰，「都係好好轉變，我哋追星都可以做啲有意義嘅嘢。」

Becky亦指，組織義工團後，朋友對她刮目相看，「佢本身覺得我追星好瘋狂，但（做義工）都幾好喎，佢有少少震驚。」她指，淨灘活動完成後，姜濤亦有留意，即晚出Instagram story致謝，「謝謝你們，希望每一個人都能身體力行，幫助這世界，我為你們感到驕傲。」

Photo Credit: AP/ 達志影像 姜濤每次出席活動，都有大批「姜糖」追隨。

義工團成立至今，已經有社工主動邀請合作，下個月與屋邨社區中心合作，上門探訪長者。義工團亦與全球9個國家姜糖同步做全球聖誕應援活動，香港姜糖與兒童紓緩服務基金合作，籌款送贈玩具予重病或長期卧床的兒童；12月18日亦會舉行聖誕聯歡會，邀請有特殊教育需要的兒童參加。

Ellen認為，隨時代轉變，粉絲的角色和心態亦有不同。以往較常是偶像帶領歌迷會成員參加活動，但MIRROR是選秀節目出身，獲粉絲支持脫穎而出，鏡粉主動組織和應援文化較強，「由《全民造星》開始，我覺得係有啲唔同，我哋嗰一班鏡粉係支持你鍾意參賽者開始，自己出力投票、拉票，搵隔離同事、親戚、朋友，去到組織做應援，個主動性係強好多，所以我哋係應援團，而唔係歌迷會。」

「應援」力量無遠弗屆，由製作應援物、集資宣傳新歌、以至一齊做義工。Ellen指，每年粉絲為偶像舉行生日會，都會捐款予動物機構、老人機構或兒童機構，她估計粉絲用於應援和捐款比例是6比1，捐款比例不算高，如何運用資源都是要討論的議題。

她希望長遠建立成熟義工團，主要做社區服務，但要視乎粉絲積極程度，「出心出力永遠難過出錢。」她指，比起捐款，義工活動感染力更大，「你捐錢係好難互相感染，我捐咗唔會話畀你聽我捐咗500蚊，但係出咗力，你Instagram會share，個感染力係咁樣嚟，就係你要身體力行，你個人要出現做啲野。」

後記：我不是姜糖，採訪完畢，心心妹妹特別送上應援物，係佢手繪姜濤公仔。佢仲呼籲我登記做903會員，投姜濤一票。嗰一刻有少少震撼，鏡粉原來真係好落力，一票都不能少。至於最後我投票畀邊個？緊係唔講啦，選票係神聖而莊嚴，喺一場公平選舉中，我會投畀自己覺得最值得支持嘅歌手。

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex