古巴異議人士申請和平示威遭拒：國安部門包圍運動者住居、5名西班牙記者被撤記者證

39歲的古巴藝術家加西亞（Yunior García）日前號召古巴民眾在週一（15日）上街進行全島和平示威，要求得到「古巴人的權利」並釋放政治犯。不料，古巴的國安部門在週日就包圍了加西亞以及其他主要運動人士的家，外媒還被擋在數百英尺之外。

根據《BBC》報導，沒經過授權的集會在古巴是違法的，且參加遊行的人可能被判入獄。古巴共產黨禁止所有抗議活動，還稱這些活動是由美國政府支持、目的是要推翻政府。

古巴在7月曾發生大規模抗議活動，當時以「自由」和「打倒獨裁統治」為號召，動員數千人參與，卻有數百人被捕。《BBC》指出，這場抗議活動顯示出古巴有許多人對共產黨60多年的統治感到不滿。

在7月的活動後，加西亞在臉書上成立小組，尋求官方許可在首都哈瓦那和其他城市舉辦和平示威，卻屢遭拒絕。而古巴的國營電視台在數週內做了許多和加西亞有關的節目，在在指控他受到美國的資助，並批評美國政府試圖破壞古巴的穩定。

《NBC》的報導指出，加西亞原本計劃在週日下午3點身著白衣、手持白玫瑰獨自遊行，這是為了要代表那些週一無法出門參與的人。但政府的包圍破壞了他的計畫，他改從家中向窗外展示象徵和平的白玫瑰。

在加西亞所居住的大樓外，擁護政府的古巴人從早上就開始聚集，手舞足道地唱著支持卡斯楚的歌曲；當加西亞試圖從公寓的窗戶向外發聲，他樓上的鄰居垂下一面巨大的古巴國旗擋住他的視線。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 當加西亞試圖從公寓的窗戶向外發聲，他樓上支持政府的鄰居垂下一面巨大的古巴國旗擋住他的視線。

對此，加西亞週日在臉書直播上表示：「我們在古巴過著非常醜陋的日子，不幸地，我們又回到了最糟糕的時期。」同時，他從窗口看到許多記者被擋在大樓外。加西亞認為古巴政權是「暴政」，他呼籲古巴人以和平的方式放下仇恨，成為一個屬於所有人、不排除任何人的國家。

一些古巴人受到加西亞的感召，在下午3點鼓掌說著「為了我們」、「為了古巴人民」，並有許多人在社群媒體上分享心得。

美國國務院週日在一份聲明中呼籲政府尊重古巴人的權利，並要求他們拒絕暴力，「擁抱能夠傾聽人民心聲的歷史性機會」。

古巴5名記者遭拔記者證、華郵專欄作家被軟禁

除了抗議人士遭限制出入，根據《NBC》報導，古巴當局在週六沒收了西班牙通訊社《艾菲社》（Agencia EFE）5名記者的記者證。歐盟在週日要求古巴作出解釋，西班牙外交部長則召見了古巴駐馬德里的外交官，目前為止，古巴當局已經退回了其中兩張記者證。

《華盛頓郵報》的古巴專欄作家Abraham Jiménez週日則推文表示，他在倒垃圾時，被國安人員告知自己正被軟禁。

此外，有一些古巴記者據報也被告知週一的時候不要離開自家。

保護記者委員會（The Committee to Protect Journalists）表示，他們正在關注獨立媒體的情況，並要求尊重那些「抵抗審查和騷擾」的記者。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範