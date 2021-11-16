拜習會3個半小時視訊會談，紐時：諸多議題存在矛盾、無重大突破

（中央社）美國總統拜登與中國國家主席習近平今天視訊會談。「紐約時報」指出，雙方在約3個半小時會談裡允諾改善合作，但總體而言並無重大突破。

根據白宮發出的會議紀要，兩人討論美中關係的複雜性以及負責任管理競爭的重要。兩人既談及雙方共同利益，也觸及彼此利益、價值觀與觀點有歧見的領域。

拜登強調美國會持續捍衛自身利益和價值觀，並與盟友及夥伴共同確保21世紀為一自由、開放和公平的國際體系。

拜登並向習近平表達對中國在新疆、西藏、香港及更多人權議題的擔憂，明確傳達要保障美國工人和工業不受中國不公貿易和經濟作法所累，也重申印太地區航行自由與安全飛行對區域繁榮的重要性。

台灣議題上，拜登強調美國依然堅持以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引的一個中國政策，美方堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定。

拜登還強調管理戰略風險的重要性，提出需有某種常理性的護欄，以確保彼此競爭不會轉向衝突並保持溝通管道順暢。拜登也提出像衛生安全等雙方利益交關的具體跨國挑戰，也特別討論氣候危機影響世界的本質和兩國所能發揮的重要作用，並討論採取措施解決全球能源供應問題的重要性。

兩人另就朝鮮半島、阿富汗和伊朗等區域所面臨的重大挑戰交換意見。

「紐約時報」指出，美中之間在像台灣前途、南海及網路安全等議題存在諸多矛盾，拜登特別強調保持溝通管道的必要，但約3個半小時的會談看不出有重大突破。

拜登今天在美東當地時間約晚間8時坐在白宮的羅斯福廳（Roosevelt Room），對著兩個大螢幕與習近平視訊會議，與會者還包括國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、財長葉倫（Janet Yellen）等人。

習近平則在人民大會堂一間會議室與拜登視訊，與會者另有中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國國務委員兼外長王毅、副總理劉鶴、中共中央辦公廳主任丁薛祥等人。

紐時指出，儘管拜登一再表示即便美中展開激烈競爭且在多個重要議題上意見相左，但雙方應能避免軍事衝突，但這場應拜登要求所舉行的視訊會議，反映拜登政府憂心將衝突維持在可控範圍的機率正在減少。

「華盛頓郵報」也有類似觀點，指出與習近平視訊會議，是對拜登「儘管在包括台灣、貿易、人權等一籮筐問題上有諸多歧見，美中兩強依然能彼此競爭且不用走向軍事衝突」觀點的考驗。

這場視訊會議是拜登今年1月底就任後雙方第3次直接對談，兩人曾在2月10日與9月9日通過電話。自COVID-19疫情大流行以來，習近平已近2年未出國訪問。

福斯新聞網（Fox news）則把焦點放在儘管之前拜登堅稱與習近平相交不深、彼此過去的往來純屬公事公辦，習近平今在視訊會議時仍稱拜登為「老朋友」。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範