健行、登山以及所需要的裝備，英文怎麼說？

Hiking 健行

第一種稱為hiking(健行)。Hiking的路線是最簡單和平穩的,像是一般常見的登山步道(hiking trail),多為一日行程,花2-5個小時即可完成。通常不需要任何登山裝備即可,hiking是接近大自然的初階路線。

Last weekend I went hiking. It’s a beautiful hiking trail near Beitou. I think it’s the best trail I have visited.

上週我去北投爬山,那裏有個很漂亮的登山步道,那是我去過最美的登山步道!

Trekking 健行

Trek直翻是「徒步跋涉」的意思。Trekking同樣也稱為「健行」。比起hiking難度稍微高一些。Trekking通常需要1-2天才能完成。因此相對裝備就需要比較多、地形上也開始出現更多起伏和上坡。

攻頂 reach the summit

攻頂包 Day packs / Summit Packs

紮營 camp

I just bought some new equipment for trekking this weekend! Can’t wait to use them to reach the summit!

我為了週末的健行剛買了一些新裝備,等不及要用它們來攻頂了!

Backpacking 背包旅行

Backpacking來自單字backpack,顧名思義是需要背背包的健行路線,一趟backpacking需要花上長時間行走,地形也較崎嶇,部分地段可能甚至需要手腳並用,並沒有完善的安全措施,如沿著峭壁行走、卻沒有欄杆等等。奇萊南華、嘉明湖就是相當有名的backpacking路線!沿路風景十分美麗,許多人看過就無法忘懷!然而backpacking的登山路線具有挑戰性,若是新手可以先從hiking或是trekking開始下手。

峭壁、懸崖 cliff

崎嶇的 rugged

登山路線 climbing route

The rugged climbing route we had last week was so challenging! There were many dangerous cliffs but also some breath-taking scenery.

我們上週爬的健行步道很崎嶇、很有挑戰性,它有許多危險的懸崖,但也有美到窒息的景觀。

Mountaineering 登山

Mountaineering是4種登山活動中最複雜、難度最高的。Mountaineering包含一般健行、攀岩,在國外特別指攀爬冰、雪、岩混合地形的攀登活動,所需天數又比前面三者又多很多了,而且需要攜帶專業設備,像是登聖母峰,需要攜帶許多裝備、多天空檔和堅強的意志力。

攀登包 Climbing Packs/Mountaineering Packs

單攻/單日健行 day hikes

多日健行 multi-hikes

像是台灣的奇萊主北,就是一條有挑戰性的路線!

A day hike is nothing to Mike, there was a time he went on multi-hikes for 10 days without telling anyone! That was crazy!

單日健行對於Mike來說不算什麼。他有一次沒告訴任何人就走了10日的健行,實在是太瘋狂了!

登山所需要的裝備

工欲善其事,必先利其器!在成為正式登山客之前,你需要哪些裝備呢?

你需要的裝備:

Water bottle 水壺

Hat 帽子

Sunglasses 墨鏡

Climbing boots 登山靴

Climbing trousers 登山褲

Climbing rope 登山繩

Compass 指南針

Marker flag 標誌紅布

Headlamp 頭燈

Gloves 手套

Sleeping bag 睡袋

以上就是這次的登山英文啦!了解4種登山的方式,和登山所需要的基礎裝備,下次跟朋友去爬山,就可以好好介紹了!

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

