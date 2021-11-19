健行、登山以及所需要的裝備，英文怎麼說？

Hiking 健行

第一種稱為hiking（健行）。Hiking的路線是最簡單和平穩的，像是一般常見的登山步道（hiking trail），多為一日行程，花2-5個小時即可完成。通常不需要任何登山裝備即可，hiking是接近大自然的初階路線。

Last weekend I went hiking. It’s a beautiful hiking trail near Beitou. I think it’s the best trail I have visited.

上週我去北投爬山，那裏有個很漂亮的登山步道，那是我去過最美的登山步道！

Trekking 健行

Trek直翻是「徒步跋涉」的意思。Trekking同樣也稱為「健行」。比起hiking難度稍微高一些。Trekking通常需要1-2天才能完成。因此相對裝備就需要比較多、地形上也開始出現更多起伏和上坡。

攻頂 reach the summit

攻頂包 Day packs / Summit Packs

紮營 camp

I just bought some new equipment for trekking this weekend! Can’t wait to use them to reach the summit!

我為了週末的健行剛買了一些新裝備，等不及要用它們來攻頂了！

Backpacking 背包旅行

Backpacking來自單字backpack，顧名思義是需要背背包的健行路線，一趟backpacking需要花上長時間行走，地形也較崎嶇，部分地段可能甚至需要手腳並用，並沒有完善的安全措施，如沿著峭壁行走、卻沒有欄杆等等。奇萊南華、嘉明湖就是相當有名的backpacking路線！沿路風景十分美麗，許多人看過就無法忘懷！然而backpacking的登山路線具有挑戰性，若是新手可以先從hiking或是trekking開始下手。

峭壁、懸崖 cliff

崎嶇的 rugged

登山路線 climbing route

The rugged climbing route we had last week was so challenging! There were many dangerous cliffs but also some breath-taking scenery.

我們上週爬的健行步道很崎嶇、很有挑戰性，它有許多危險的懸崖，但也有美到窒息的景觀。

Mountaineering 登山

Mountaineering是4種登山活動中最複雜、難度最高的。Mountaineering包含一般健行、攀岩，在國外特別指攀爬冰、雪、岩混合地形的攀登活動，所需天數又比前面三者又多很多了，而且需要攜帶專業設備，像是登聖母峰，需要攜帶許多裝備、多天空檔和堅強的意志力。

攀登包 Climbing Packs/Mountaineering Packs

單攻／單日健行 day hikes

多日健行 multi-hikes

像是台灣的奇萊主北，就是一條有挑戰性的路線！

A day hike is nothing to Mike, there was a time he went on multi-hikes for 10 days without telling anyone! That was crazy!

單日健行對於Mike來說不算什麼。他有一次沒告訴任何人就走了10日的健行，實在是太瘋狂了！

登山所需要的裝備

工欲善其事，必先利其器！在成為正式登山客之前，你需要哪些裝備呢？

你需要的裝備：

Water bottle 水壺

Hat 帽子

Sunglasses 墨鏡

Climbing boots 登山靴

Climbing trousers 登山褲

Climbing rope 登山繩

Compass 指南針

Marker flag 標誌紅布

Headlamp 頭燈

Gloves 手套

Sleeping bag 睡袋

以上就是這次的登山英文啦！了解4種登山的方式，和登山所需要的基礎裝備，下次跟朋友去爬山，就可以好好介紹了！

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航