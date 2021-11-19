2021/11/19,
運動

健行、登山以及所需要的裝備，英文怎麼說？

健行、登山以及所需要的裝備，英文怎麼說？
Photo Credit: Corbis/達志影像

我們想讓你知道的是

疫情趨緩後戶外運動逐漸恢復熱潮，趕快把這些英文用法學起來，揪個三五好友一同出遊吧。

Hiking 健行

第一種稱為hiking（健行）。Hiking的路線是最簡單和平穩的，像是一般常見的登山步道（hiking trail），多為一日行程，花2-5個小時即可完成。通常不需要任何登山裝備即可，hiking是接近大自然的初階路線。

Last weekend I went hiking. It’s a beautiful hiking trail near Beitou. I think it’s the best trail I have visited.
上週我去北投爬山，那裏有個很漂亮的登山步道，那是我去過最美的登山步道！

Trekking 健行

Trek直翻是「徒步跋涉」的意思。Trekking同樣也稱為「健行」。比起hiking難度稍微高一些。Trekking通常需要1-2天才能完成。因此相對裝備就需要比較多、地形上也開始出現更多起伏和上坡。

  • 攻頂 reach the summit
  • 攻頂包 Day packs / Summit Packs
  • 紮營 camp

I just bought some new equipment for trekking this weekend! Can’t wait to use them to reach the summit!
我為了週末的健行剛買了一些新裝備，等不及要用它們來攻頂了！

Backpacking 背包旅行

Backpacking來自單字backpack，顧名思義是需要背背包的健行路線，一趟backpacking需要花上長時間行走，地形也較崎嶇，部分地段可能甚至需要手腳並用，並沒有完善的安全措施，如沿著峭壁行走、卻沒有欄杆等等。奇萊南華、嘉明湖就是相當有名的backpacking路線！沿路風景十分美麗，許多人看過就無法忘懷！然而backpacking的登山路線具有挑戰性，若是新手可以先從hiking或是trekking開始下手。

  • 峭壁、懸崖 cliff
  • 崎嶇的 rugged
  • 登山路線 climbing route

The rugged climbing route we had last week was so challenging! There were many dangerous cliffs but also some breath-taking scenery.
我們上週爬的健行步道很崎嶇、很有挑戰性，它有許多危險的懸崖，但也有美到窒息的景觀。

Mountaineering 登山

Mountaineering是4種登山活動中最複雜、難度最高的。Mountaineering包含一般健行、攀岩，在國外特別指攀爬冰、雪、岩混合地形的攀登活動，所需天數又比前面三者又多很多了，而且需要攜帶專業設備，像是登聖母峰，需要攜帶許多裝備、多天空檔和堅強的意志力。

  • 攀登包 Climbing Packs/Mountaineering Packs
  • 單攻／單日健行 day hikes
  • 多日健行 multi-hikes

像是台灣的奇萊主北，就是一條有挑戰性的路線！

A day hike is nothing to Mike, there was a time he went on multi-hikes for 10 days without telling anyone! That was crazy!
單日健行對於Mike來說不算什麼。他有一次沒告訴任何人就走了10日的健行，實在是太瘋狂了！

登山所需要的裝備

工欲善其事，必先利其器！在成為正式登山客之前，你需要哪些裝備呢？

你需要的裝備：

  • Water bottle 水壺
  • Hat 帽子
  • Sunglasses 墨鏡
  • Climbing boots 登山靴
  • Climbing trousers 登山褲
  • Climbing rope 登山繩
  • Compass 指南針
  • Marker flag 標誌紅布
  • Headlamp 頭燈
  • Gloves 手套
  • Sleeping bag 睡袋

以上就是這次的登山英文啦！了解4種登山的方式，和登山所需要的基礎裝備，下次跟朋友去爬山，就可以好好介紹了！

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航

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