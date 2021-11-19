職場適應不良是怎麼回事？從「做人、做事」的潛規則教你如何解決問題

文：林仁廷心理師

職場上做事與做人真的很複雜，如果兩者無法兼具的人，先認識自己的狀態，不用自責，把問題與人分開，逐一拆解找辦法。

職場分析

職場人、事交雜，並不單純。

「做事」 ：指的是做事，如工作角色與工作能力，在本文中以T代表。

：指的是做事，如工作角色與工作能力，在本文中以T代表。 「做人」：指的是社交，具潤滑功能與溝通合作之用。引擎需要潤滑油減少摩擦及過熱，職場也是，因此社交是連接「人」與「事情」之間的黏著劑，讓對方心情上較願意合作。直接跟對方就事論事，雖然有效率但也會摩擦，影響日後再共事的意願。在本文中以P代表。

職場上幾乎沒有單純的T，一定會牽涉部分的P，即使是總務、會計也一定會與人有所互動。對職場適應不良的人，鮮少是工作能力不足，主要是「職場社交」所引起的情緒，讓當事人過份擔憂他人眼光，繼而影響工作表現。

工作分析

假設，志明是資訊系統組的組員，負責電腦與系統維護，主要業務是到各辦公室協助他人電腦故障排除。有需要的人上網填申請單，簡述電腦故障原因，然後志明排時間去處理。

以志明的例子來說明。

（T）事的部分： 需理解業務目的、性質、相關器材、專業能力（判斷哪裡壞掉、故障排除、拯救資料...）。績效表現強調「明確性」——修好就好。

（P）人的部分： 需面對服務的人，做溝通與教育（說明怎麼維護、為何修不好）。績效表現強調「社交性」——關乎他人印象如何，如態度親切、禮貌，工作迅速、替當事人多做什麼等等。P的部分可以「扮演」，例如志明對一時修不好感到抱歉，請對方再稍後（但心裡卻覺得對方無理要求，電腦壞掉剛好，不關我事…）

職場的溝通語法

T與P既是兩個不同部分，性質不同，在溝通時也是不同作法的。

（T）事的溝通型態：如正式文法、說明書一般，單一指涉、全有全無、結構步驟，講是非、論對錯、說有無，例子：「請你辦主題月活動，按照流程來做。」

（P）人的溝通型態： 社交語言，是口語的，常常會有以下特色：

簡化：「你知道的吧，就這樣子。」 意有所指、言外之意：「你知道該怎麼做的吧…」，這邊指的是按照流程做？還是別有所指，某部分不要按照流程做，否則對方又何必刻意提醒？ 涉及「程度多寡」、不是全有全無。例子：你好強喔，若你來幫忙，一定能讓事情更好。」這句話可以延伸很多訊息，只能大意推說對方就是要你幫忙，但要幫到哪個地方不會明講，有模糊空間，可能幫忙越多表示越有誠意，幫忙越少可能代表關係一般。社交口語的轉彎處太多，在對方還沒說完之前，意思可能會變，但即使對方說完了句子，也還有言外之意。這些輔助線索，來自互動時的「情緒直覺」、「語調」、「表情」、「兩人關係」…並且隨時變動，令人感到人生很難。

分不清T、P的影響，造成焦慮與憂鬱

如果是事情，默默地做就好，但職場多為團體分工，除非是機器操作，否則很少人會用「說明書」的方式跟對方溝通事情怎麼做，太過瑣碎了。

舉凡交接時、合作時、企劃時都免不了「溝通」，如果不懂社交性，方向不對當然事情也會做錯。人際溝通要用P的口語型態，人類習慣簡單認知、刻板印象、避免負責，常會表達含糊並隱藏言外之意，以為對方用社會共識或默契就會委婉知道。

在職場上被說「白目」的人，是不懂P所致；被嫌沒有效益的人，是不會T所致。但適應不良者多來自P，不會P的人通常也會被他人影響，覺得自己被排擠、被討厭，低落情緒讓T的表現逐漸變差。

志明工作半年，發現自己適應不良，他去修電腦時，發現很多故障是極小的疏失，例如插了隨身碟沒反應，但志明改換另一個插槽就可以用了，他想「與其等我來才能用電腦，不如教他們自己先試試」，於是說「這只是插槽問題，下次你先換一邊試試。」；也很有人事後謝謝志明，熱情地說：「哇！你好厲害啊，一下子就修好了。」志明則害羞地回：「這只要插槽換邊，不是什麼大問題啦…」，結果志明並不曉得大家為何不喜歡他。

志明並非工作能力問題，而是修電腦時的互動，被很多人覺得說話直白、沒有禮節，他不懂社交語言，卻發現大家看見他時都收起笑容或沒有好臉色，於是他「猜測」，「是不是電腦修的效率不好，所以才不理他？還是他讓大家覺得很煩，被以為擺爛？」

當志明這樣想時，因為也改變不了困境，每天被焦慮纏身，影響原本還不錯的T（工作能力），長期之後就變成「憂鬱」（習慣過度檢視自己是否做錯、心情容易低落），最後什麼事也做不了，從「不適應」變成「不勝任」。

不過，其實在職場上真正擺爛的人，根本不在乎P，也不在乎T，優遊自在得很。

「問題是問題，人是人」：把問題與人分開，找辦法拆解

職場上做事T與做人P是真的很複雜，如果兩者無法兼具的人，先認識自己的狀態，不用自責，把問題與人分開，逐一拆解找辦法。

1. 先認識自己與自我接納

職場分析就是把問題與人分開，「問題是問題，人是人」，而你現在遇到問題，所以想辦法解決問題就好，並非以為自己是問題然後解決自己。只是溝通、認知事情的途徑不同罷了。

認識自己與自我接納在人際領域的弱勢，另外找辦法「補強工作角色的扮演」就好。

2. 先把事做好

在職場上，老闆是請人來做事的，不是來請人來搞小團體的，因此「把事情做好」還是工作上最重要的事，先求恢復工作能力。

假設精力可以數字化，你有100數值，那麼從此刻起盡量讓自己維持工作角色，專注在工作上，減少投資「事倍功半的人際關係」。把能量拿來進修學習、課外進修，以本例來說，就是把電腦維修的功夫學更好，讓自己覺得很滿意。

至於人際互動的部分，則建議把「人」當成「事」來應對，對情境作工作分析，「預先想像」在修電腦時會有什麼社交互動，先私下演練對話，屆時就比較知道怎麼應對。類似先上「遇見奧客怎麼辦」的事先應對課程。

「工作分析」是把執行、應對的過程拆成「每個步驟」，讓自己依照流程照著做。雖然不能臨時應變，但可以減少慌張與焦慮。

3. 情緒抒解

職場上互動的挫敗，每個人都會有情緒，請私下找朋友（最好非同職場的）聊聊，要找能理解你做事方法的人，不要找會說「你怎麼會不知道呢？」的人。

運動也可以解悶，保持一定強度，有紀律地去做。泡澡、按摩也可以，由身體舒暢帶動心理抒壓。

試著找心理專業幫忙。或者有些狀況你說不清楚，那就請專家幫你一把，把它澄清出來，知道焦慮源，有具體情境才知道怎麼見招拆招。

不用自責，不用自己懷疑自己，歸咎於自己並無法解決問題。記住，它就只是問題，而不是「你是問題」，分離出來，就會有空間可以找解決辦法。如果你想不通也沒關係，人對自己都有盲點，就找專業幫忙吧，也記得適時抒壓，不要累積到最後才爆炸。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航