Drink的各種用法：「drive me to drink」跟開車、喝酒都沒有關係

Kevin在企劃會議中提出一個新想法,想聽聽同事們的意見。

外籍同事說:That's a fine suggestion. I'll drink to that.

Kevin很開心也很納悶,因為看看四周沒有什麼好喝的,他要喝什麼?今天來看看drink這個字的道地用法。

I'll drink to that.

(X)我要喝掉它。

(O)我贊成。/好極了。

I'll drink to that.本來是敬酒乾杯之後說的一句話,常接在Cheers(乾杯)或Congratulations(恭喜)或一段祝福語之後,意思是,我就為這事喝了吧!

A: "Here's to a prosperous future." 那這一杯就為了美好的未來吧。 B:"I'll drink to that!" 為此乾杯!

現在延伸成美國人的日常口語,不一定是喝酒才用,只要是贊成、同意,都可以用。例如:

A: I propose that we should change the next item on the agenda. 我建議,我們應該更改一下議程上的下一個項目 B: I'll drink to that. 我贊成。

drive someone to drink

(X)某人酒駕/開車載某人去喝酒

(O)搞得某人心煩意亂

「酒後駕車」不是drive to drink;而是drink and drive或drink-driving。例如:

He was jailed for four months for drink-driving. 他因酒後駕車入獄了四個月。

Drive someone to drink這個片語中的drive不是開車,而是「驅動、驅使」的意思,就像大家熟悉的”drive me crazy”的drive一樣,drive someone to drink是讓人煩到想要喝酒。例如:

The stress of this job will drive me to drink. 這份工作的壓力大得不得了。

meat and drink

(X)酒肉朋友/大吃大喝

(O)甘之如飴

Meat是肉,drink是酒,很多人認為這兩樣東西加在一起,meat and drink就是「酒肉朋友」或「大吃大喝」。酒和肉都是人們享受的事物,如果你說It's meat and drink to me. 意思是「對我來說是樂趣」,有點像「甘之如飴」、「樂此不疲」。

What normal people considered pressure was meat and drink to him. 一般人認為有壓力的事情在他看來卻是快樂無比的事。

Writing is not just a profession, it's my meat and drink. 寫作不僅僅是我的職業,我樂此不疲。

最後再講幾句和drink相關,大家有可能會錯意的句子:

He only drinks shorts. (X)他喝很少。 (O)他只喝烈酒。

Short是不摻兌的純烈酒。

The wine is very drinkable. (X)那酒還可以喝。 (O)那酒很好喝。

Drinkable有pleasant tasting/味道很好的意思。

He stood us all a round of drinks. (X)他站著喝完所有的酒。 (O)他請我們所有人喝一杯。

Stand a round是請一群人喝酒,英國人常用的片語。

本文經世界公民文化中心授權刊登,未經同意請勿轉載

延伸閱讀

責任編輯:溫偉軒

核稿編輯:翁世航