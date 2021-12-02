【專訪】Pinkoi Japan視覺設計師Jason：從日商轉職到台企，不同地域的公司文化有哪些差異？

文： Vivian Chen

提到設計師，你會想到什麼呢？續不完的咖啡，燒不完的肝，還是那沒日沒夜追著靈感跑的小宇宙？「只要隨著微小脈絡每天一點點的前進，卡住的人生也會轉動。」目前在日本東京工作的跨領域視覺設計師（Visual Designer），Jason娓娓說道。

視覺設計師是品牌溝通跟視覺傳達，並適應數位或實體環境去做出視覺呈現。

其實Jason並不是設計本科班出身。大學選擇就讀英語學系，大量吸收歐美文化及資訊，而與日本的連結則是從小時候看動漫電玩、選修日文及日本旅遊。Jason在大學即將畢業時做了人生第一個很任性卻也極為重要的選擇，便是踏出舒適圈前往日本，投入一直有興趣但從來不敢接觸的新領域－平面設計。

到日本後他自學日語並進入專門學校就讀。用二刀流同時兼顧的方式度過了三年學生生活，畢業後選擇留在日本就職。當時Jason幸運的打破歷屆畢業生的紀錄，錄取進入麥肯廣告集團（McCANN World Group）。除了專門學校累積的作品集外，主修英語的優勢及文學系的創意思考也獲得青睞。

Jason的工作是創意製作人員，主要負責針對客戶品牌的需求提出廣告創意（整合 / 專案型）、內容物設計及製作管理等工作，確保在日本的品牌傳達及形象能夠與全球策略同調。接著轉職至日本求職媒合平台Wantedly，擔任設計與編輯團隊當中的品牌傳達設計，以各種創意、設計方式傳達品牌的中心思想、產品特徵及功能。目前則是任職於台灣知名電商Pinkoi，擔任視覺設計師。

從外資轉職到日商：2020年疫情中轉職到台灣企業的契機？

最初因為想要從專案製作的上游學習從「需求諮詢 → 調查 → 企劃 → 提案 → 製作與管理 → 釋出」的整合型開發經驗，所以Jason選擇從代理商作為出發點。但因為基本上都是以廣告主的外部角色接觸各種不同行業的客戶，真正能夠參與到品牌最核心的企劃部分其實是很困難的，加上廣告業界的工作量及長工時也開始影響自己的健康及創作品質，所以考慮轉職。

一開始轉職是以設計導向的事務所為方向，但在廣告代理商的經驗多偏上游整合型的製作為主，而大部分的設計事務所較看重實際執行的經驗，因此在面試初期產生不少落差，也影響到自己的信心。

Jason轉念開始增加求職的面向，剛好那時日本企業開始出現「デザイン経営（設計經營）」，也就是提倡企業應導入設計思維到決策層的政策。企業經營者逐漸開始認知到設計是有可能對經營決策有幫助的，於是較多企業開始創立設計製作部門。企業的思維也普遍從單純的「創意管理」變成「管理並直接進行製作」以確保適合自己品牌的創意能夠符合公司整體策略。



Photo Credit: Worklife In Japan

於是轉職方向除了事務所之外，Jason增加了直接進入各企業相關設計部門的選項，其中也包括早期或中期新創企業。偶後收到Wantedly擴編設計團隊人才的邀請，進行過幾次初步溝通與面試。幸運的是，最終還是因為自己有過廣告代理商的整合型經驗，獲得對方青睞而成功轉職。

Wantedly公司風氣自由，也接觸到跟以往不同的B2B（企業對企業）領域。但Jason發現B2B的事業領域較無法有太多外放與突破性的創意表現，近年來也一直想要增加更多與台灣文化及工作環境的連結，加上考慮到日後的人脈資源要素，於是在朋友的引薦下，參加來自台灣的電商平台－Pinkoi面試，並最終得到了offer，成為了in-house的設計師，協助商家的視覺整合及平台風格的統一。

轉職時間剛好是新冠疫情日本出現零號病歷前後，那時日本社會仍然平靜，對於求職市場的影響也還未明顯，幸運地在風暴前夕迴避了衝擊。

經歷不同地域的公司文化，對設計師的看法有哪些差異呢？

Jason認為，日本企業普遍對「創意設計」這塊領域抱持著專業上的尊重，從企業求才上的需求其實可以看得出來。實際工作上跟不同部門的人合作時，大家也都會盡量確保自己的領域不會影響到設計師的執行，也很願意跟設計師一起討論如何讓專案能夠有好的產出跟效果。 日本創意設計的人才市場發展光譜普遍比台灣成熟且細緻，對於該領域所要求的能力也較為嚴謹跟慎重。

台灣企業（Pinkoi是重視設計師在市場價值的公司，觀點多少有點跟一般公司不同）的話比起前幾年，對於專業上的認識有開始建立起來的感覺，不過還是會零星看見企業因為對設計產業的不理解，所以會出現很不符合現實的薪資條件或是工作內容需求。

現在的公司畢竟是新創起頭，做到目前為止工作環境感覺是舒服跟自在的，設計師有獨立的產品設計部門，也有分視覺設計及數位產品設計，彼此部門之間也都相信並尊重設計師們的能力。

求職媒合平台轉職到電商平台，兩者有沒有什麼心境上的轉換？

最大的差別是跟時間賽跑的感覺回來了。 在求職媒合平台時因為大致上都有固定的開發週期，實際上開發雖然辛苦，但比較能夠用自己的節奏去產出。產出後即使有不足的地方，也會安排日後改善的優化流程，確保整體平台跟品牌持續提升。

在電商平台，除了原本的品牌經營之外，最明顯的就是會因為確保銷售額的關係，需要大量推出短期的行銷活動及同時準備年間大型企劃，所以產出的時間其實是會要求要「快與精準」。判斷設計的好壞除了概念跟傳遞品牌價值之外，需要強烈地意識到「消費者」能否成功接收到。短時間做出高品質的產出相對有挑戰性，一開始其實有種讓我回到廣告代理商的節奏感。

做為企業內設計師，如何保持新鮮感呢？靈感怎麼來？

對做設計的工作者來說，每個人應該都已經原本就有一套保持新鮮感跟靈感的方式。

Jason表示自己絕大部分是靠閱讀，在構想視覺的時候如果能先想到傳達概念的方向，之後搜尋視覺的素材與表現風格就容易會有方向。而搜尋資訊的速度與純熟度也會是設計師工作時很有幫助的地方，像是電商的話，根據要主打的商品形象快速找尋適合或接近設計師想呈現的風格，還有比對其他平台做過或過往有過的廣告等要素，對於產出都是不可或缺的步驟。

另外的方法就是在沒有手感（或想法）的時候就立刻與工作保持距離，去外頭慢跑、看電影、做料理等等，只要是能讓自己放空純粹體驗生活的事都可以。重點是要讓大腦先「重開機」，之前大量灌入的情報會在無意識之中被大腦整理，之後再重新專注思考時很多卡住的點都會變得比較容易找對應辦法。（當然還是會有還是想不出來的時候..….)

在一般的商業設計上來說，全方位設計師會偏向平面設計，產品、空間、網頁等各種領域都能夠推動的設計人才，通常需要在設計業界裡有一定程度的經驗，或是真的有爆炸性才能的人較容易走上這條路。Jason說自己目前還不是這樣的狀態，經驗上想學習的也還很多，不過確實未來有想要成為多方位的設計工作者。

Photo Credit: Pinkoi官網

電商平台上有眾多商品，如何維持品牌設計風格？

Pinkoi的設計團隊其實很放手讓視覺設計師發揮自己的特質去做。公司本身會制定幾項「最底限需要遵守的特質」，視覺設計師在根據要做的宣傳自由發揮之前， 一定都會對Pinkoi該有的品牌特質有一定的認識之後，再加入自己的風格去做每次創作。

為了維持品牌的設計風格一致，公司團隊內也有一套流程幫助設計師彼此交流，以及相互提出需要調整的地方。設計師一個人擁有的工作自由度很高，但是團隊也會確保設計師個人在不擔負太多壓力之下產出內容。

以最近來說，各個產業都需要數位轉型的時代之下，能夠同時理解「商業」、「科技」、「創意」這三個領域，並積極以設計思維去協助不同部門的設計師，會是以後容易接觸更多機會的人才，不論是對想走企業或是走個人接案的設計工作者來說，這都是我們必須不斷思考理解，以及學習嘗試的大方向。

時間帶來理所當然的成長，伴隨著層出不窮的選擇與期待，站在人生的每一步選擇的當下，能認真的對自己的決定負責，才能成為一位不會卡住的、往前一點點轉動的人生。跳脫社會框架的侷限、設計出自己的海外職涯！

本文經NEX 媒體實驗室、WORKLIFE IN JAPAN 日本職活授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航