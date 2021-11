COP26未能達成本世紀末限制增溫1.5°C的目標，專家怎麼看本次協定？

議題背景

聯合國氣候變遷綱要公約第26屆締約國會議(COP26),於今(2021)年11月13日晚間公布最終協議結果。成為第一個放入減少煤炭、化石燃料補貼期程的協議。然根據研究目前全球所承諾的氣候政策,尚不足以在本世紀末將升溫控制在攝氏1.5度。據此,台灣科技媒體中心邀請專家對本次COP26所簽訂的協定提供觀點。

中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員 王寶貫

2021年11月16日

COP26氣候協議這幾天剛出爐,不意外地再一次看到,協議並未能達成世紀末限制增溫1.5°C以下的目標。這其實彰顯了聯合國作為國際政治折衝平台模式已不足以應付國際危機。反而這幾年我們看到,一些跨國商業集團(例如蘋果、谷歌)通過要求它們的供應商必須採用綠電生產的方式來縮減碳排放,成果斐然。看來未來要真正達成2050零碳目標,還是透過這種「直接利益與懲罰」的機制可能最有成效。我們看到近年歐盟採取一些頗為強力的碳足跡相關商業法規,或許與此類機制有相符之處。

2050零碳目標,台灣能做得到嗎?我們近來與中研院經濟所蕭代基教授在深度減碳研究計劃中做出一條可行路徑,覺得台灣應有機會做到。這與台灣產業轉型與未來國際經濟板塊重整都息息相關。我們越早行動,對將來地位越有利。

中央研究院經濟研究所研究員 蕭代基

2021年11月16日

COP26氣候峰會達成格拉斯哥協議(Glasgow Climate Pact),雖然此協議沒有設定2050淨零排放的具體目標,且距離達成2050淨零排放及溫升不高於1.5℃所需的努力尚有不小差距,但仍有不少成果。主要內容包括,認識到於2030年必須減少全球二氧化碳排放量45%、2050年淨零碳排、納入減煤目標、市場與非市場的國際合作機制、強化2030年減排目標和氣候災難補助。此外,尚有甲烷減排、停止森林濫伐、美中合作等多國協議等。

根據諾德豪斯2021年的研究[1],若想達成1.5℃目標,我們應朝以下三方面努力:(1)全球統一碳價格,(2)低碳與減碳科技研發,(3)一個類似氣候俱樂部的國際氣候協定,俱樂部會員國之碳價格相同,也都對非會員國之進口品課徵碳邊境稅或關稅,這是現行巴黎議定書所缺乏的對未遵約國之處罰。

全球統一碳價格已經在格拉斯哥協議的市場與非市場的國際合作機制中稍露曙光,市場的國際合作機制是建立一個國際碳排放交易市場,非市場的國際合作機制尚待協商確定,全球碳稅是提案之一,仍待協商確定。

氣候俱樂部的合適案例是歐盟,歐盟排放交易制度統一了碳價格,歐盟也將於2023年開始執行碳邊境稅。此碳邊境稅已經對很多國家產生壓力與反應,台灣政府與廠商也改變其長期延宕不前的行為。

根據我們的研究[2],台灣可以做到環境、經濟與社會三贏的2050淨零排放,需要採行所有可行且正確的策略與政策,包括投資研發低碳與除碳技術,以及積極減碳與除碳政策。首先,應提出比擬歐盟的積極2050淨零排放路徑,包括政策與策略的路徑。其次,主要的政策與策略應包括:

不補貼減碳、節能與化石能源。

付費購買除碳成果,優先使用台灣森林、海洋與濕地去除碳。

在碳定價制度上,儘速採行碳稅、能源稅與碳費等制度,若干年(如十年)以後並行碳稅與排放交易,其中,碳費與排放交易已見到草案,但是碳稅與能源稅仍然不見蹤影。排放交易之標的應在排放權之外,加入除碳責任。

政府可主動提案加入或連結一個國際氣候俱樂部,如歐盟排放交易體系(ETS),或組織一個氣候俱樂部,如東亞碳排放市場,俱樂部會員國之碳價格相同,也都採行碳邊境稅,共同成立綠色氣候基金。

