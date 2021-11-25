2021/11/25,
健康

不孕症檢查的重點「陰道超音波檢查」，備孕、懷孕、未懷孕女性都適合做

不孕症檢查的重點「陰道超音波檢查」，備孕、懷孕、未懷孕女性都適合做
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我們想讓你知道的是

陰道超音波是利用聲波原理來做檢查，對孕婦和胎兒不會產生不良影響。坊間會謠傳做陰道超音波會造成孕婦流產是因為懷孕本來就有10-15％的流產風險，當中有80％是在懷孕早期流產，而懷孕早期會做陰道超音波檢查來觀察胚胎著床狀況，所以民眾容易將陰道超音波和早期流產做錯誤的聯想。

所謂的超音波檢查，就是利用聲波反射原理，使用探頭掃描內臟狀況，透過儀器將聲波轉換成影像。陰道超音波是原理與腹部超音波相同，探頭放置在陰道，更適合用於檢查卵巢和子宮狀況。

陰道超音波檢查適合誰做？

  • 備孕女性：
  1. 人工生殖療程：不孕症科使用陰道超音波來觀察卵巢和卵泡狀況， 也可以觀察子宮內膜厚度，作為醫師判斷取卵和植入胚胎的施術時間。
  2. 孕前健檢：不管是婚前還是婚後，只要有生育計劃就可以到醫院做檢查，了解子宮和卵巢的狀況
  3. 推算排卵日：通過陰道超音波來觀察卵泡成熟狀況和子宮內膜厚度，推算排卵日期
  • 懷孕女性：
  1. 懷孕初期：在孕期8週以前，因為胚胎還小或胚胎著床位置較低，可以通過陰道超音波來觀察胚胎著床狀況。
  2. 異常出血：在孕期中後期，需要測量子宮頸長度來判斷是否有早產的可能性。
  • 未懷孕女性：
  1. 月經週期紊亂
  2. 骨盆腔疼痛
  3. 陰道異常出血
  4. 腹部檢查異常
  5. 卵巢癌家族史

檢查注意事項

陰道超音波需要用一個探頭深入陰道，因為是侵入性檢查，所以不適合無性經驗的女性。另外，月經不會影響陰道超音波的執行，若是不孕症科患者需要觀察卵巢濾泡數量，月經時期反而是執行陰道超音波的好時機，所以只需要按照醫師的安排即可。

檢查前注意事項

  1. 膀胱排空：排空的膀胱能讓超音波影像更清楚。
  2. 穿著舒適寬鬆的衣物：建議穿著方便穿脫的衣物。
  3. 放鬆心情，轉移注意力：在檢查過程中，如果因為緊張而全身緊繃，可能會增加檢查時間和不適感。

陰道超音波與腹部超音波的差別

不管是陰道超音波或是腹部超音波，都是常見的檢查項目，其中差別在於超音波探頭放置的位置和用於檢查的器官位置。雖然有些準媽媽會抗拒做陰道超音波，但醫師還是會依照個案的狀況安排適當的檢查，因為陰道超音波能更準確地幫助醫師診斷婦科疾病。

  • 腹部超音波檢查

腹部超音波透過肚皮和脂肪，再透過尿液或羊水做媒介，超音波探頭在肚皮上掃描骨盆腔內的器官。若個案的脂肪層過厚而影響影像的清晰度，或是懷孕8週前胚胎太小無法透過腹部超音波偵測，可以考慮使用陰道超音波檢查以提高檢查的準確率。

  • 陰道超音波檢查

陰道超音波是將探頭放置在陰道內，直接掃描子宮、子宮頸和卵巢，無需漲尿。因為陰道超音波在婦科疾病檢查的準確率比腹部超音波來得高，所以是婦產科常見的檢查項目。

陰道超音波與腹部超音波的不同

陰道超音波

腹部超音波

探頭形狀

細長

寬大

探頭位置

陰道

腹部

檢查器官

卵巢、子宮、子宮頸

肝臟、膽囊、胰臟、脾臟、子宮等

漲尿

不需要

需要

陰道超音波會造成感染或流產？

每次陰道超音波的探頭會使用新的保險套包覆起來，檢查完畢就會更換，不會有感染的風險。

另外，陰道超音波是利用聲波原理來做檢查，對孕婦和胎兒不會產生不良影響。坊間會謠傳做陰道超音波會造成孕婦流產是因為懷孕本來就有10-15％的流產風險，當中有80％是在懷孕早期流產，而懷孕早期會做陰道超音波檢查來觀察胚胎著床狀況，所以民眾容易將陰道超音波和早期流產做錯誤的聯想。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航

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