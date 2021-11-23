醫師圖文解析：讓手指頭發炎腫成香腸的「乾癬性關節炎」是怎麼回事？

乾癬是個相當惱人的問題，患者的皮膚會出現一片片紅色斑塊，帶有大量銀白色皮屑，花蓮慈濟醫院風濕免疫科主任蘇桂英醫師指出，除了皮膚症狀之外，患者還可能出現乾癬性關節炎。

關於乾癬性關節炎的迷思很多，一起來了解！

什麼是乾癬性關節炎 ？

乾癬性關節炎是一種全身性的慢性發炎疾病，以關節發炎為主要表現，但也會影響到肌腱、韌帶附著於骨頭的位置，使患者感到關節發紅、發熱、腫脹、疼痛。

乾癬性關節炎大部分發生在30至50歲的族群，不過各個年齡層都可能出現，男女比大概是1：1。蘇桂英醫師指出，多數患者會先在皮膚出現乾癬的表現，爾後才有乾癬性關節炎，不過少數患者會在沒有皮膚表現時先出現關節炎，就比較不容易診斷。

因為乾癬性關節炎會導致全身性發炎，所以患者常有糖尿病、高血壓、高血脂、脂肪肝、心血管疾病、肥胖等共病。

乾癬性關節炎是因為免疫力不足嗎？

乾癬性關節炎是自體免疫疾病，蘇桂英醫師解釋，免疫系統就像身體的軍隊，負責消滅入侵的病毒、細菌等病原體，自體免疫疾病就是免疫系統出了狀況，開始對自己的器官、組織發動攻擊，而造成破壞。

蘇桂英醫師澄清，自體免疫疾病是因為免疫系統混亂、過度反應，而非免疫力不足。

乾癬性關節炎與類風濕性關節炎有什麼不同？

乾癬性關節炎與類風濕性關節炎皆是自體免疫疾病，都可能造成關節腫痛，但是兩者的致病機轉不同，蘇桂英醫師解釋，乾癬性關節炎的特徵是著骨處病變，類風濕性關節炎則是關節的滑膜囊發炎。

類風濕性關節炎好發於40至60歲族群，乾癬性關節炎好發於30至50歲，不過各個年齡層都可能出現這兩種疾病。除了臨床症狀之外，醫師還會參考X光、抽血等檢查，綜合各項資訊來判斷。

乾癬性關節炎的臨床症狀有哪些？乾癬性關節炎的表現都相同嗎？

乾癬性關節炎可能出現在任何關節，症狀表現差異很大，從很輕微到很嚴重都有，蘇桂英醫師說，乾癬性關節炎的表現可分為幾種型態，包括不對稱寡關節炎（asymmetric arthritis）、多發性對稱關節炎（symmetric polyarthritis）、遠端指關節炎（DIP arthritis）、中軸關節炎（spondylitis）、破壞性關節炎（arthritis mutilans）。幾種型態可能合併發生，而且隨著病程演進，可能改變型態。

Photo Credit: 照護線上

乾癬性關節炎可能出現皮膚表現、著骨處病變、指頭發炎、脊椎發炎、指甲變化等。「指頭發炎又被稱為『香腸指』，不只有關節發炎而是整隻手指腳趾都發熱、腫脹，像香腸的樣子。」蘇桂英醫師說，「指甲的變化還蠻有特色，例如有指甲點狀凹陷、甲床分離、甲床增厚、線狀出血等。」

因為乾癬性關節炎的表現相當多樣，診斷上較有挑戰，從發病到確診平均需要2年的時間。

如何診斷乾癬性關節炎？

目前乾癬性關節炎的診斷主要是根據CASPAR分類準則（Classification criteria for Psoriatic Arthritis），蘇桂英醫師說明，針對關節炎患者，會從三個面向來評估，臨床上是否有乾癬病史或家族史、指炎或趾炎、指甲病變，再加上血清學不具有類風濕因子RF （Rheumatoid factor），與影像學檢查具有關節旁的骨質新生。總分達到3分以上，被歸類做乾癬性關節炎。

乾癬性關節炎的治療藥物有哪些？

乾癬性關節炎的治療會先由口服藥開始，傳統型疾病修飾抗風濕病藥物（csDMARDs）可以調節免疫功能並改變疾病進程，非類固醇抗發炎藥物（NSAIDs）能夠緩解疼痛，蘇桂英醫師說，倘若治療成效不佳，就考慮使用生物製劑、小分子標靶藥物。

生物製劑可以抑制細胞激素，如腫瘤壞死因子、介白素等，小分子標靶藥物能夠抑制細胞激素傳遞，降低發炎反應。

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乾癬性關節炎是個慢性病，治療目標在於不要持續發炎、不要持續破壞，讓關節不腫、不痛，蘇桂英醫師強調，越早診斷、越早治療，控制的效果就越好！

什麼是生物製劑？生物製劑治療關節炎的機轉為何？

生物製劑是透過最新的生物科技製作的藥物，蘇桂英醫師指出，生物製劑能夠與特定受體結合並發揮效果，作用機轉較為精準。因為可以中和掉特定發炎性細胞激素，便能阻斷下游的發炎反應。

「傳統抗風濕病藥物治療，得持續使用六個禮拜才開始達到穩定、有效的狀況，」蘇桂英醫師分享，「使用生物製劑的患者，通常在較短的時間內，便能感覺狀況改善。」

小分子標靶藥物可以抑制Janus kinase（JAK），阻斷訊息傳遞，進而減少發炎性細胞激素的生成。近年來有越來越多生物製劑被開發出來，可針對不同的細胞激素、不同的訊息傳遞路徑，對乾癬性關節炎患者有相當大的幫助。

乾癬性關節炎患者，平時該如何保養？

乾癬性關節炎的保養要多管齊下，包括飲食、運動、生活型態、藥物治療等。

飲食方面須維持營養均衡，盡量避免高糖、高鹽、高脂肪、醃製的食物，蘇桂英醫師提醒，要減少精緻碳水化合物的攝取，如麵包、麵條、白米等。

自體免疫疾病患者不宜進補，如果想要使用健康食品，可以事先與醫師討論。

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運動對乾癬性關節炎患者有很多好處，平時要保持規律運動，肌力訓練可避免肌肉流失，伸展運動有助維持關節活動度、改善僵硬緊繃，有氧運動能夠維持心肺功能。

「患者一定要戒菸！香菸中含有非常多發炎物質，會讓發炎性疾病惡化，」蘇桂英醫師說，「我們的角質細胞含有尼古丁的接受體，所以抽菸亦是導致乾癬的危險因子。最好能夠尋求戒菸門診的協助，儘快把菸戒掉。」

乾癬性關節炎經常伴隨糖尿病、高血壓、高血脂、心血管疾病等多種共病，務必按時服藥，好好控制。蘇桂英醫師叮嚀，由於感染風險較高，為了讓身體擁有保護力，最好能接種疫苗，例如帶狀皰疹疫苗、新冠肺炎疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等。

作息規律、睡眠充足，維持健康生活型態，也有助維持病情穩定喔！

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航