《死後，貓會吃掉我的眼睛嗎？》：為什麼動物不會挖開人類的墳墓當晚餐？

文：凱特琳．道堤（Caitlin Doughty）

為什麼動物不會挖開所有墳墓？

就這個問題，要看你問的是哪一種墳墓。如果你埋的是家裡的寵物，像是貓啊、狗啊，或是小魚（如果你不是選擇沖進馬桶讓牠流入大海），其他的野生動物，像是土狼，可能就會把你的寵物屍體挖出來。土狼也不是故意要褻瀆墳墓的，牠只是想找一頓免費大餐。你們家只挖了30公分，就把朵朵埋進去，就不能怪土狼不好（貼心小提醒，你挖得不夠深啦）。

動物在土壤底下開始腐壞時會產生某種刺鼻的化合物，就是屍胺和腐胺。這些化合物的名字來自「腐屍」和「腐壞」，是不是很可愛呢？ 對食腐動物而言，那些腐壞的化合物就是大餐的味道。如果牠們覺得輕鬆不費力便可以享用美食，就有可能對著墳墓開挖。

解決方法很簡單： 要幫朵朵找到安息處，就往下埋得深一點（等等就說明要挖多深）。

至於人類墓園呢？ 幾乎每個城鎮都有墓園，卻很少看到食腐動物在附近徘徊，挖出剛入土的屍體當晚餐。

然而，這不表示完全不可能。在俄羅斯和西伯利亞的偏僻地帶，守衛在入夜之後必須荷槍實彈，因為棕熊會闖進墓園挖屍體。有個故事更令人印象深刻，兩名村婦以為看到男子披著皮草，蹲在墓前哀悼親人。大錯特錯，是熊正在享用剛挖出來的骨骸。抱歉了，女士們。

近年還有另一則類似報導，地點在佛羅里達州的布雷登頓。住戶發現當地墓園有六個墳墓附近有狗或土狼的腳印，有幾個洞剛被挖開，發出惡臭，屍袋還從土裡露出來。

之所以提到這兩個恐怖故事，是為了指出重要的一點，在在證明，事事都有例外。一般而言，動物不會挖掘人類墳墓，理由如下。首先，大體上覆蓋足夠的土壤就能掩飾氣味。其次，土壤不僅可以掩飾劇臭，也有助於加速屍體腐壞，留下無臭的白骨。土壤就是這麼神奇。

真正的問題在於挖多深才夠深？我們應該把所有遺體放在人類所能製作最沉重的棺木裡，往下挖個1.8公尺，並且在棺木旁砌個水泥坑，這不就最安全？ 錯。因為土壤最神奇之處就在表層附近，那裡有最多的真菌、昆蟲、細菌可以快速將遺體分解成白骨。如果埋得太深，底下的土壤較貧瘠。表土有較多氧氣，所以你的屍體可以長成一棵大樹……或至少也能成為灌木。如果想要「與大地合而為一」，就要埋得盡量接近表層。

折衷的方案是什麼呢？ 有人主張屍體至少需要埋在將近兩公尺深，也有人認為30公分厚的土壤就能掩飾屍臭，我個人認為大概一公尺就行了。俗話說：「一公尺就好，夠深沒煩惱！」（好吧，其實沒有這句諺語。）這樣深度至少有60公分足以遮掩氣味，又夠靠近表土，可以加速腐化。美國各地的土葬墓園都以一公尺深為標準，也沒有任何野獸挖開墳墓的新聞。

換句話說，至少你不用怕死後會被野生動物吃掉。

老實說，即使埋在兩公尺深的土裡，動物還是會聞到。墓園附近偶爾還是會出現動物蹤跡（如土狼），彷彿在告訴我們：「哎呀呀，看看這裡有些什麼？」

但牠們不會挖開墳墓，因為太費工了。你想想，我為什麼去得來速買墨西哥快餐，而不自己下廚用小農市集的有機食材做甘藍燉菜當晚餐？ 如果食腐動物可以從其他地方找到食物，就不需要大費周章挖開土壤，找地底70公分深的超大人類屁股。食腐動物還有其他事情要操心，例如捍衛領土、保護自己。牠們才沒時間也沒力氣挖個大洞，就為了吃你的小腿骨。況且，土狼和熊等動物的生理條件都不適合挖到那麼深的地底。

這樣說起來，西伯利亞那些熊又何必去墓園徘徊？我懷疑那些墓挖得不夠深。因為北方的土壤常常結冰。如果熊（別忘了，熊掌不適合挖掘）挖出爺爺的屍體比獵食容易，表示墳墓挖得不夠深。第二，這些熊餓壞了。平常棕熊以蘑菇和莓果（偶爾還有青蛙）為主食，這些食物顯然供不應求。近幾年棕熊開始偷家屬放在墓園祭拜的食物，從餅乾到蠟燭，能找到什麼就吃什麼。因為容易取得的食物都被吃光了，棕熊才會挖開墳墓吃屍體。

至於佛州的墓園又是怎麼回事？ 這座古老的墓園早已經是荒煙漫草，怎麼會有新墓穴、恐怖屍臭和屍袋？ 其實是當地殯儀館去那裡埋葬遊民，因為「廢棄」墓園不受政府監督，據說有些殯儀館就草草行事。後來為了解決這問題，殯儀館便在墓穴上放置水泥板，幸好佛州布雷登頓沒有野熊！

最後，我要說一個野獾挖出中世紀遺骸的故事。中世紀的人通常葬在教堂外（有時甚至埋在教堂裡），而且數目眾多。1970年代時，英國政府本應該搬移某座13世紀教堂週邊的遺骸，結果沒能完全遷走。後來之所以走漏風聲，是因為獾開始在這些骨骸之間挖掘地下洞穴，導致地面上開始出現骨盆和股骨。應該制止這些獾！

抱歉喔，沒辦法。英格蘭法律禁止撲殺這些動物，也不能搬動牠們的巢穴。多虧「護獾條例」（沒錯，真的有這個法條），即使只是企圖要傷害獾，都有可能被判半年的有期徒刑和鉅額罰鍰。教堂的工人只能撿起骨骸、祈禱，再埋回地底。這個故事的教訓告訴我們，即使在地底安息一千年了，誰也不知道那些目無法紀的獾哪天會把我們挖出來。

相關書摘 ▶《死後，貓會吃掉我的眼睛嗎？》：如果我只是昏迷，而人們沒搞清楚就把我埋到地底呢？

書籍介紹

本文摘錄自《死後，貓會吃掉我的眼睛嗎？：渺小人類面對死亡的巨大提問》，悅知文化出版

作者：凱特琳．道堤（Caitlin Doughty）

譯者：林師祺

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一本正經又幽默地揭開死亡謎底，

讓你笑著嚥下最後一口氣！

剝去詩意，一探耐人尋味的死後世界。

人在外太空出意外的話遺體去哪裡了？你有聽過死後屍體還會動嗎？

過胖的人骨灰會不會比較重？連體嬰其中一位死掉的話怎麼辦？

這裡是殯儀館，會盡可能友善地對待所有人，包括死人。

但不保證你可以和心愛的倉鼠葬在一起，或不會因昏迷而遭到活埋。

本書收錄了關於死亡的各種冷知識，從屍體的保存方法、驗屍官的工作內容，到木乃伊的製作過程……以文化、風俗、法律、科學等角度，揭開我們對死亡的困惑，像是應該把遺體埋得多深，或臨終前是否看得見一道白光。

來自34個小朋友們提出的問題，正面迎擊，例如——

搬家的時候可不可以挖出心愛的寵物貓？

能不能把自己做成標本，供後世瞻仰？

如果在飛機上心臟病發，屍體會藏在哪裡？

死亡或許讓人感到絕望或恐懼，作者卻透過生動犀利的筆觸，表達對生命的熱愛與尊敬。在她眼裡，死後的世界充滿了想像，但也記住，不是所有可怕的事情都有可能發生。

最後，聽我的忠告，死前千萬不要做這些事：

吃一包爆米花，試圖惡整火化人員。

囑咐家人留下你的頭蓋骨。

用最後的力氣扮鬼臉，好讓你用古怪的表情下葬。

本書特色

揉合科學研究與實戰經驗，兼具知識性與娛樂性。

以詼諧風趣的口吻，化解我們對死亡的恐懼。

書末附上五題快問快答，滿足無限的好奇心。

Photo Credit: 悅知文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航