《死後，貓會吃掉我的眼睛嗎？》：如果我只是昏迷，而人們沒搞清楚就把我埋到地底呢？

文：凱特琳．道堤（Caitlin Doughty）

如果我只是昏迷，而人們沒搞清楚就把我埋到地底呢？

好，我要進一步問清楚，你的意思是指你不想被活埋，對吧？瞭解。

算你走運，不是生活在古早年代（20世紀之前）。畢竟說到宣告死訊這件事，當年的醫生有不少誤判的例子。他們用來判定你是否死透的方法不但簡陋，簡直嚇死人。

以下舉幾個有趣的檢視方法，大家把它們當成笑話聽聽就好。

把針刺進趾甲或心臟、胃部。

用刀在腳掌上切片，或是用火熱的撥火棍燒腳。

對溺水的人用菸草煙霧灌腸，也就是說某人會「把煙吹進你的屁眼」，看看能不能讓你暖活，重新開始呼吸。

燒手或切下一根手指。

我最愛的一個方式則是：

用隱形墨水（以醋酸鉛製成）在紙上寫「我真的死了」，然後放在疑似死亡的人臉上。根據發明人，如果屍體開始腐爛，就會散發出二氧化硫，隱形字便會因此浮現。不幸的是，活人也會吐出二氧化硫，特別是有蛀牙的人，所以這種方法有可能導致誤判。

如果你因此醒來、恢復呼吸，或是對這些「測試」有任何肉眼可見的反應，那麼哈利路亞！ 你還沒死，只是少了一塊肉，剛剛戳進你心臟的針這時才要了你的命。

沒經歷戳刺虐待、刀削煙燻的可憐人呢？ 以及直接被宣告死亡，抬去埋葬的人呢？

就拿16世紀的馬修．瓦爾（Matthew Wall）當例子吧。這個人住在英格蘭的布羅恩，他很幸運，抬棺的人途中踩到濕葉子滑倒，使棺材掉到地上。據說棺材落地時，馬修醒來了，並趕緊敲蓋子請人放他出來。直到今天，每到十月二號，當地都會過老人節，慶祝馬修死而復生。對了，他後來又多活了24年。

就是因為有這些故事，某些文化才會有活埋恐懼症。當年馬修．瓦爾的「屍體」還沒下葬，但安傑羅．海斯（Angelo Hays）就沒那麼走運了。

1937年——沒錯，1937年也不是未開化年代，但至少離你出生年份很遠——法國人安傑羅．海斯騎機車出事。醫生因為摸不到脈搏，便宣告他死亡。他很快就被下葬，甚至連父母都來不及看看他變形的身軀。要不是壽險公司覺得事有蹊蹺，安傑羅可能就真的永遠不見天日了。

安傑羅入土兩天後，警方挖出屍體調查，當時這具「屍體」竟然還有溫度，安傑羅還活著。醫界認為，安傑羅只是陷入重度昏迷，因此呼吸異常緩慢，也是因為這個原因，埋在地底才沒有窒息。安傑羅後來康復，安享天年，甚至還發明了附有無線電傳輸器和馬桶的「安全棺材」。

幸好，現在是21世紀，如果你今天陷入昏迷，醫院有各式各樣的方法確定你是否真的死亡，才會讓你下葬。雖然檢驗結果顯示你技術上而言還活著，但你的狀態恐怕對你或家屬而言都不是好事。

電視、電影常將「昏迷」當成「腦死」。「克蘿伊是我的真愛，現在卻陷入昏迷，永遠不會再醒來。我得決定是不是要關掉維生設備。」好萊塢電影中的醫學解釋，會讓人以為兩種狀況一樣，離死亡都只有一步之遙。錯！

如果可以選擇，你絕對不希望腦死（老實說，昏迷和腦死兩種狀況都不妙）。一旦腦死，絕對不可能甦醒。你不只會失去創造記憶、控制行為能力、思考、說話的上層腦功能，下層腦掌管的非自主性功能也會喪失作用，亦即失去控制心跳、呼吸、體溫和反射動作等維生機制。大腦控制了許多身體功能，你才不必隨時提醒自己「要活著，要活著……」。如果腦死，這些機能都由醫院設備如呼吸器和導管協助控制。

因此腦死無法復原，腦死就是死了，沒有任何灰色地帶（這是和腦子有關的笑話），只有腦死和不是腦死的分別。然而，昏迷在法律上的定義是人依然活跳跳的，也就是說，昏迷者的大腦仍有持續作用，醫生可以靠觀察腦波的活動和你對外界刺激的反應加以測量。換句話說，你的身體繼續呼吸，你依舊有心跳等等。更棒的是，你有機會醒來且恢復意識。

好，如果我重度昏迷呢？ 會不會有人關掉維生設備，把我送進太平間呢？ 我會不會在棺材裡繼續昏迷？

不會。現在有各式各樣的科學檢驗方法，能確定病患不只是昏迷，而是真正的腦死。

其中幾項包括：

檢查瞳孔是否有反應。瞳孔接受光線是否會收縮？如果腦死，就不會有任何反應。

用棉片抹過眼球。如果你會眨眼，就表示你還活著！

檢驗你的咽反射。醫生可能會用呼吸管進出你的喉嚨，看看你有沒有出現痙攣反應。死人不會有反應。

在你的耳道注射冰水，如果你的眼球不會迅速左右震顫，情況恐怕不妙。

檢查自主呼吸。如果移開呼吸器，二氧化碳會在體內堆積，最終導致窒息。血液裡的二氧化碳濃度只要到達55毫米汞柱，活人的腦子通常會告訴身體要呼吸，否則就代表腦死。

腦波檢查。這種檢驗一翻兩瞪眼，活著就有腦波，死了就沒有。腦死不會有任何腦波活動。

偵測腦血流量。醫護人員會在你的血液裡注射放射性同位素，一段時間過後，他們會在你的頭頂上用放射性台子顯影，觀察血液是否流入腦子。如果有，就不是腦死。

注射阿托品。活人心跳會因此加快，腦死患者則不會有任何改變。

除非通過多項測試，否則醫生不會宣布腦死，而且腦死必須經由一位以上醫生判定。要經過多重的檢測和深度的體檢，醫生才能宣布你從「昏迷患者」成為「腦死」狀態。現在不再只是有人拿針戳心臟，或是潦草寫著「我真的死了」的紙張，就能宣告死亡。

如果你還沒腦死，就不太可能逃過各種測試，只是昏迷就被送出醫院。即使真的發生了，就我所認識的那些殯儀館工作人員和法醫們，也不可能看不出活人和屍體的差別。從業以來，我已經見過幾千具大體，告訴你，死人從各方面看來都是徹頭徹尾地死透透了。雖然，我的話可能無法安慰你，也稍嫌不夠科學，但我有信心，你不會碰上這種事情。從「恐怖死法清單」上，你可以刪掉「昏迷卻遭到活埋」，把這項移到「恐怖的地鼠意外」之後。

相關書摘 ▶《死後，貓會吃掉我的眼睛嗎？》：為什麼動物不會挖開人類的墳墓當晚餐？

書籍介紹

本文摘錄自《死後，貓會吃掉我的眼睛嗎？：渺小人類面對死亡的巨大提問》，悅知文化出版

作者：凱特琳．道堤（Caitlin Doughty）

譯者：林師祺

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一本正經又幽默地揭開死亡謎底，

讓你笑著嚥下最後一口氣！

剝去詩意，一探耐人尋味的死後世界。

人在外太空出意外的話遺體去哪裡了？你有聽過死後屍體還會動嗎？

過胖的人骨灰會不會比較重？連體嬰其中一位死掉的話怎麼辦？

這裡是殯儀館，會盡可能友善地對待所有人，包括死人。

但不保證你可以和心愛的倉鼠葬在一起，或不會因昏迷而遭到活埋。

本書收錄了關於死亡的各種冷知識，從屍體的保存方法、驗屍官的工作內容，到木乃伊的製作過程……以文化、風俗、法律、科學等角度，揭開我們對死亡的困惑，像是應該把遺體埋得多深，或臨終前是否看得見一道白光。

來自34個小朋友們提出的問題，正面迎擊，例如——

搬家的時候可不可以挖出心愛的寵物貓？

能不能把自己做成標本，供後世瞻仰？

如果在飛機上心臟病發，屍體會藏在哪裡？

死亡或許讓人感到絕望或恐懼，作者卻透過生動犀利的筆觸，表達對生命的熱愛與尊敬。在她眼裡，死後的世界充滿了想像，但也記住，不是所有可怕的事情都有可能發生。

最後，聽我的忠告，死前千萬不要做這些事：

吃一包爆米花，試圖惡整火化人員。

囑咐家人留下你的頭蓋骨。

用最後的力氣扮鬼臉，好讓你用古怪的表情下葬。

本書特色

揉合科學研究與實戰經驗，兼具知識性與娛樂性。

以詼諧風趣的口吻，化解我們對死亡的恐懼。

書末附上五題快問快答，滿足無限的好奇心。

Photo Credit: 悅知文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航