【串流哈燒片】Apple TV+《泰德拉索》打破艾美獎紀錄，但隨便一位大叔就能當英超教練嗎？

說到Apple TV+上的代表作品，《泰德拉索：錯棚教練趣事多》（以下簡稱《泰德拉索》）幾乎當仁不讓，不僅Apple產品展示功能的示意圖都會放上影集劇照，劇中甚至還出現過一台沒有「瀏海」的iPhone，成為今年Apple發表會前的討論焦點（然後一起失望）。

更引人矚目的是，《泰德拉索》第二季提名20項艾美獎，成為艾美獎史上獲得最多項提名的喜劇新片，且奪下最佳喜劇影集與男主女配在內的七個獎座。

這個影集，講述美式足球隊教練Ted Lasso（Jason Sudeikis飾）受邀到英格蘭執教足球隊時，碰上各種挑戰與趣事，以及他如何用溫暖樂觀的個性化解，並且在過程中自我昇華。

上述這些人性與情感，多以兩大衝突主軸——英美文化差異與足球——貫穿全片，前者畢竟主要拍攝場地在英國，大部分角色也是英國人，笑點拿捏堪稱恰到好處。但足球部分可能就有些見仁見智。

畢竟《泰德拉索》製作群還是以美國人為主，裡面談到的足球在美國觀眾眼中可能看似新鮮，但也存在不少英國人看了肯定會不以為然的細節。不是，我說的不是那奇怪的越位規則該怎麼解釋，就讓我來帶你看看足球的門道吧！（以下可能包含劇透，若還未觀影請斟酌閱讀）

美式足球教練，可以一張機票就飛去英超執教嗎？

在第一季第一集，Ted原本只是坎薩斯一所大學美式足球隊的教練，因為英超足球隊「AFC Richmond」老闆指定，就搭上飛機至倫敦執教，甚至在飛機上K書惡補，下飛機之後第一場記者會也被嗜血的英國記者們問得亂七八糟。

但在真實世界，一個不懂足球規則的人真的可以因為球隊老闆指定，就擔任球隊經理嗎？

其實不行。

事實上，要執教歐洲（這時候英國也算在內）足球隊，是必須要考證照的。歐洲足球教練執照分成五級，從不需要門檻的1級，到只能為非職業球隊進行日常訓練的2級，要到第3層的「B級教練證（The UEFA B License）」才能稱得上是職業教練。

進入職業教練的領域後，再往上還有第四層的「A級」和最高級「PRO級（The UEFA PRO License）」，任何人都要拿到PRO級的證書，才能真正帶領你聽過的那些足球隊，而且一個人若沒有足夠層級的證照就教球，可是會受到處分的（法國球星席丹退休後執教皇馬時，就曾因為只擁有A級證書，東窗事發後禁賽三個月讓他惡補取證照）。

這個流程要多久呢？根據英國在地統計，一個教練到「勉強算職業」的第三級平均要花七年時間，所以不只Ted這樣的空降在規定裡不可行，Nathan和Roy後來突然加入也很不可思議。

Photo Credit: Apple TV+

Coach、Nathan、Roy，助理教練可以有幾個？

隨著劇情演進，AFC Richmond的「教練」也越來越多，就有平常少看足球的朋友問我，足球隊到底可以有幾個教練？要注意的是，雖然中文都稱為「教練」，但足球世界中的教練角色其實有很多名稱，工作內容也大有不同。

Ted Lasso「總教練」在英文稱為「Manager」，翻譯起來更像是「球隊經理」，工作也類似球隊的CEO，主管球隊整體方向（比賽誰上場、用什麼戰術、買誰賣誰、青年培訓、對外發言等等），也要對球隊的成敗負責。

而在「Manager」下面，通常會有助理教練（Assistant Manager），他們的則類似總教練但更偏向執行，例如訓練管理和戰術安排，也會適時向主教練提供建議。在劇中，後來加入（然後黑化）的Nathan更接近這樣的角色。

管理球隊的教練之外，大型足球隊也會細緻的分工，而有「一線隊教練」（First team coach）這樣的角色，更著重參與訓練與一隊球員的管理。名字就叫做Coach的coach就是這樣的教練。相對的，有First team coach，當然也有Youth team coach（青年隊教練），甚至還會有專門訓練守門員的教練。

大型球隊的編制中，助理教練可以有好幾位，分工也可以非常細，所以第二季後半段湊齊四人的教練團，以英超球隊來說其實算是蠻正常的。

Photo Credit: Apple TV+

最死忠的球迷會在哪裡看比賽？

在Ted Lasso常去的酒吧有三位球迷活寶，吐槽之餘每場比賽也都在酒吧裡面看球。但你可曾想過，他們為什麼不去球場看呢？

其實在英國要能進球場看球，是件非常困難的事情。

因為英超觀眾實在太多（當地球迷加上觀光客），一個只能裝幾萬人的球場多數場次都是一票難求，因此他們設計了一套綜合會員制和季票制的購買制度——你要先加入會員，然後買些沒人去看的比賽，逐漸累積到購買季票的資格，才能確保場場都能現場看。

舉例來說，如果你是個利物浦的（新）球迷，你要先花一年大約40英鎊（台幣1600元）加入會員，但這不表示立刻就能購買數量有限的季票，你只能在幾乎場場售完的比賽中找到難得的（比較沒人看的）買票機會，每買到一次累積一些點數，等到原本的季票持有者不續訂時，釋出的名額才會分給積點最高的會員。

而如果你支持的是大球隊，這場從無到有的積分和排隊，可能會花上你好幾年。

不僅如此，英超球票還是出了名的貴（而且越來越貴）。根據疫情前的數據，如果你有季票資格、每場比賽都買最便宜的位子，英超20支球隊裡最便宜一隊一季要花上340英鎊（約13600台幣），而曼聯、曼城、切爾西、兵工廠這些知名球隊，一季都要超過900英鎊（36000台幣），其中倫敦的球隊熱刺（Tottenham Hotspurs）甚至要花到1895英鎊（75800台幣）。

所以身在英國，你若沒有穩定收入，要進場看球還真的不容易。

Photo Credit: Apple TV+

英超英冠英甲乙丙，足球隊降級會發生什麼事？

第一季的尾聲，AFC Richmond在面對降級危機時，Ted Lasso才意識到英國足球和美國不同，聯賽裡排名太低是會出事的。

球隊降級的問題還不只是丟臉而已，因為英超坐擁全球4.7億的觀眾，不論是球賽轉播權利金、聯賽分潤，到贊助商（貼在胸口的LOGO和球場看板）曝光都是巨大收入來源，也才養得起那些週薪動輒數萬英鎊（想像一下，一人週薪百萬台幣）的足球巨星和球隊營運。

也因此，球隊一旦從英超名單落出，不只少了一筆權利金和贊助收入，大牌球員甚至會因為個人曝光度降低（畢竟自己也有代言要接）而選擇離隊，也有不少球員在簽約時，會註明如果球隊降級，是可以無條件解約的。

這段入不敷出的情節在第二季開頭有稍微提到，但之後就沒再深究（甚至上演大膽換贊助商的戲碼），從球員名單來看，AFC Richmond的主力也沒有流失。只能說，Ted Lasso真的是一個很有號召力的教練。

Photo Credit: Apple TV+

總結

上述這些枝微末節的足球知識，雖然可能讓資深球迷看到時微皺眉頭，但仍不掩整部影集的精緻，《泰德拉索》和過去其他美國人拍的英國足球戲劇（咳，足球尤物，咳）相比，也更貼近足球運動和產業的真實面相，更讓台灣和全世界創造了新的足球迷。

根據劇組透漏，《泰德拉索》第三季有望在2022年夏季上線，在那之前——如果你還沒有過的話——找個週末夜、準備一手啤酒，看場英超球賽過過癮，可能會讓你對這個影集有更深一層的認知！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航