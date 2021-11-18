「拜習會」成效解讀各不同，美中關係未來將走向何方？

拜習峰會正式登場，習稱拜登：老朋友

美東時間11月15日（週二）晚間7:45（台北時間11月16日上午8:45），美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平進行美中元首「視訊峰會」。此次會晤分二階段舉行，過程共約三個半小時，比會前預期的三小時長。這次會談是自拜登1月就職後，時隔300天的首次線上見面。

美、中兩國自川普（Donald Trump）政府時期起就越發緊張。美中激烈的競爭關係，在拜登上任後仍不見好轉。直到近兩個月，美中關係才逐漸產生緩和的趨勢，世界上兩大強權除有許多分歧待商討外，雙方也在摸索彼此潛在的合作空間。

包含拜登在內，華府共七位官員出席參與白宮羅斯福廳（Roosevelt Room）的視訊峰會。除拜登外，與會者有國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國安會印太協調官坎貝爾（Kurt Campbell）、國安會中國事務資深主任羅森伯格（Laura Rosenberger），以及國安會中國事務主任席恩（Jon Czin）。

北京方面含習近平，共六位官員在人民大會堂東大廳參與拜習視訊峰會。其中包括中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中共中央外事辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅，以及外交部副部長謝鋒。

據白宮新聞稿，拜登開場率先發言他說：「很高興見到你，主席先生（Mr. President），下次我希望我們能像以前在中國各地旅行時那樣面對面地談話。我們已談話很久一段時間了，我希望我們今晚也能進行一次坦率的對話。」

拜登也強調：「我們（美、中）的責任是確保競爭不會轉變成衝突，無論是有意還是無意的。簡單來說，就是坦率且直接的競爭。」「我們需要建立涉及競爭的、合乎常理的護欄，並且，清晰、坦誠地對待我們之間的分歧，在我們利益交匯的領域共同努力，特別是至關重要的氣候變遷等重大全球議題上。」

拜登又說：「我們需要對世界負責，也要對我們的人民負責任。」他表示：「這也是為什麼，我們相信，你和我也討論過此事，所有國家都必需遵守相同的道路規則，為什麼美國總是會挺身捍衛我們的利益和價值觀，以及我們盟友和夥伴的利益和價值觀。」

「如果說過去是序幕，我確信，今天我們將會討論我們關切的那些領域，如：人權、經濟到確保自由與開放的印太地區。」

在結束前，拜登再次強調：「我認為我們坦誠且直接地討論雙方優先議題，相當重要」

拜登發言完後輪到習近平。他先向拜登和美方出席官員打招呼後說：「這是我們第一次視訊會晤，雖然不如面對面會晤，但我還是好高興見到我的『老朋友』。」

據《路透社》的報導，習近平以老朋友來稱呼拜登的這段關係，可以追溯到2011年8月拜登作為歐巴馬（Barack Obama）的副總統訪中時，當時兩人在四川進行數小時的交談和旅行。

不過，在視訊峰會前，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）稱「拜登不認為習近平是『老朋友』，這一點將持續下去。」另外，今（2021）年6月時，曾有記者問拜登此一問題，他當時表示：「我們相當了解對方，但我們不是老朋友，這純粹只是工作。」

《路透社》引述中國人民大學國際關係教授時殷弘說：「我們中國人稱某人為老朋友時，我們意思是我們認識他很久了。但『老朋友』不一定是『真正的朋友』。」

接續以「老朋友」的開場白，習近平表示：「當前中美發展都處在關鍵階段，面臨諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體及聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作。 」

習近平說：「既辦好我們各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。」

他還強調說：「推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。我願同總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極地向前發展。」

Photo Credit: AP / 達志影像

拜習會的共識和分歧

白宮會後新聞稿提及，會談中拜登對中國在新疆、西藏和香港和其他人權議題的擔憂。此外，他向中方清楚表明美國有必要保護美國工人和工業，避免受中國不公平貿易和經濟做法影響。

再者，拜登也討論到自由和開放印太區域的重要性，傳達美國遵守對此區域承諾的決心。並且，他也重申自由航行和安全飛行對區域繁榮的重要性。他強調控管戰略風險的重要性，稱美中雙方需要有合於常理的護欄，確保競爭不會轉變成衝突並保持雙邊溝通管道的暢通。

另一方面官媒《新華社》報導，習近平於會中強調新時期中美相處應該堅持的「三點原則」：「一是相互尊重。尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，尊重各自發展權利，平等相待，管控分歧，求同存異。二是和平共處。不衝突不對抗是雙方必須堅守的底線，美方提出中美可『共存』，還可加上兩個字，即和平共處。三是合作共贏。中美利益深度交融，合則兩利、鬥則俱傷。地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。」

綜觀美中會後兩份新聞稿，可看出兩國在能源安全、美中經貿問題、氣候變遷和公衛安全議題等頗有共識，雖在某些議題的細節仍有分歧（如：貿易規範），但仍可看出雙方相當有意願做進一步討論和協商。

但是，雙方在台灣問題、民主、人權問題上的分歧仍大。

在台灣問題上，習近平特別強調：「中國實現完全統一，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

在民主人權上，習稱：「文明是豐富多彩的，民主也是豐富多彩的。民主不是一種定制的產品，全世界都一個模式、一個規格。我們願在相互尊重基礎上就人權問題開展對話，但我們不贊成藉人權問題干涉別國內政。」

在中美經貿方面，習表示：「中美經貿關係本質是互利雙贏。中方重視美國工商界人士希望中方提供來華便利的訴求，已同意實施升級版的『快捷通道』，相信這將進一步促進中美經貿往來、助力兩國經濟復甦。美方應該停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業。」

雙方領導人也就關鍵的區域挑戰交換意見，包含北韓核武問題、阿富汗問題和伊朗核武問題。最後，在雙方討論美中要如何延續在數個領域上討論的同時，拜登也強調，美中持續和有建設性溝通的重要性。

有趣的是，會後美、中雙方對峰會結果的評估也有所不同。《新華社》以坦率、建設性、實質性和「富有成效」，來形容習近平與拜登會晤的共同看法。但是，據《美國之音》報導，白宮新聞稿和國安會資深官員的簡報都沒有提到此次峰會「富有成效」。

另外，白宮資深官員總結這次美中首腦峰會時說，兩位領導人會談了三個半小時，比預期時間更久，但正如前一天官員們所述，峰會並沒有在任何重大問題上取得突破。她強調，美方希望透過這次峰會更好地和負責任地管控兩國競爭，並為避免衝突制定護欄。

有記者詢問：「那麼，兩位領導人在峰會上，有沒有為避免兩國在台灣問題上發生衝突，建立起新的護欄呢？」白宮資深官員回答說：「沒有，但兩位領導人就各項議題，保持接觸。」

拜、習對台灣問題各表其意見

隨著美中關係持續緊張，過去兩年台灣問題逐漸成了美中競爭的最主要熱點。此次如外界所預料，美中領導人都針對台灣問題上發表他們的看法。

就白宮會後公布的新聞稿，拜登針對台灣問題強調：「美國會持續遵守在『台灣關係法』、『美中三公報』和『六項保證』指引下的『一中政策』，美國強力反對單方面試圖改變現狀，或是破壞台海和平穩定的行為。」

另外，據《新華社》報導，習近平在會中闡述中方在台灣問題上的原則立場。習近平強調：「台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖『倚美謀獨』，而美方一些人有意搞『以台制華』。這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。」

習近平表示：「一個中國原則和「中美三公報」是中美關係的政治基礎。歷屆美國政府對此都有明確承諾。」他指出：「台灣問題的真正現狀，和一個中國（One China）的核心內容：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。」

習近平最後強調：「中國實現完全統一，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

《新華社》的新聞稿中提到拜登不支持「台獨」，但白宮公布的版本則無。

不過，《霧谷晶策》觀察，即便美方的會後新聞稿並未明確指出不支持台獨，但從過去拜登政府幾位核心外交官員（如：坎貝爾）的表態中，能明顯判斷，拜登政府並不支持「台獨」，以及其他單方面可能造成台海衝突的極敏感行為。

美中關係未來將走向何方？

第一，《霧谷晶策》認為美、中雙方在氣候變遷、公衛安全、能源安全、經貿往來皆向對方表達願意合作的善意。可預期的是，未來雙方會設法持續且推進美、中在這四大領域上的合作。

第二，《霧谷晶策》評估兩國就北韓核武問題、伊朗核武問題、阿富汗問題等區域問題交換意見，因此美、中兩國未來仍有相當大的機會在前述議題合作。

第三，《霧谷晶策》分析此次峰會本身就是兩國成功溝通，並朝改善雙邊關係前進的象徵。尤其顯現10月初蘇利文與楊潔篪在瑞士會後成立的工作小組成效。未來美中兩國將有更多工作層級、甚至恢復更高級別的溝通管道，如：小布希（George W. Bush）、歐巴馬任內的「美中戰略暨經濟對話」（US-China Strategic and Economic Dialogue, S&ED）。

第四《霧谷晶策》研判此次拜習峰會後，美中兩國的經貿關係會有所改善。此一改善不見得是完全撤除美國對中國徵收的關稅，或是解除美國高科技產業對中國的禁令，而是會讓美財政部長葉倫，或貿易談判代表戴琦與中副總裡劉鶴兼中美貿易談判代表，進行後續協商事宜，畢竟美中兩國目前的經貿風險都亟需改善。

第五，《霧谷晶策》推斷此次拜習峰會已建立雙方「損害控制」的管道，未來雙方若有更激烈的競爭，或是觸碰到紅線議題（如：台獨），將會透過峰會共識循序解決。美中共管區域乃至世界重大議題的時代，或將來臨。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航