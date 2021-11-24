沒有症狀就是大腸癌最大的威脅：胃腸肝膽專科醫師談高品質大腸鏡的四大關鍵

一名三十歲年輕媽媽在懷孕時，發現有血便，原本她以為是痔瘡出血，不以為意，孩子出生後，她打算坐完月子再就醫，沒想到血便越來越嚴重，連白天精神都受到影響，她感覺不對勁，求助醫師為她安排大腸鏡檢查，以找出血便病因。

高雄仁武康寧診所胃腸肝膽專科醫師謝孟書表示，透過大腸鏡檢查發現，上述患者的大腸部位長了腫瘤，且已局部轉移，屬於第三期大腸癌，除了必須進行腫瘤切除手術，也需要展開化療，她的情緒很低落，但為了孩子，也為了家庭，她只能鼓起勇氣、勇敢面對。

接受專業大腸癌篩檢，才能精準抓出病灶

謝孟書醫師分析，過去很多人認為，大腸癌是老年人才會發生的疾病，但這二十年來，年輕人、中年人罹患大腸癌的人數有增加趨勢，這可能與代謝症候群、飲食習慣改變有關，像上述年輕媽媽就是在三十歲就發現大腸癌。此外，也有不少人和她一樣，輕忽血便的嚴重性，等發現有大腸腫瘤，可能已是中、晚期，治療過程就會比較辛苦。

目前篩檢大腸癌方式包括糞便潛血檢查、大腸鏡檢查，其中，大腸鏡檢查的準確性又比糞便潛血檢查高出許多。

謝孟書醫師指出，「高品質的大腸鏡檢查」往往受到檢查完整度、清腸乾淨度與器械品質等因素的影響。另一方面，醫師的經驗與專業判斷也是關鍵環節，謝孟書醫師進一步說明，胃腸肝膽專科的專業領域眾多，檢查醫師在大腸鏡檢查具有豐富經驗，更能抓出病兆、檢查仔細。

Photo Credit: 照護線上

現在在大腸鏡檢查時，發現有息肉或早期大腸癌，當下就可藉由大腸鏡切除腫瘤器械去除病灶，並取得切片組織進行化驗。隨著新科技的發展，選擇拋棄式大腸鏡的器械，更可減少感染、出血風險，讓治療安全性進一步提升。

需定期檢查！沒有症狀就是大腸癌最大的威脅

「請記得，不要有症狀，才來做檢查！」高雄仁武康寧診所胃腸肝膽專科醫師陳韋志也叮嚀，不是所有大腸癌病患都會出現血便，不少病患沒有明顯症狀，結果透過健檢無意間才發現腫瘤病灶，因此定期健康檢查很重要。

陳韋志醫師提醒，如果曾發現有大腸息肉、菸酒習慣、BMI數值屬於肥胖或父母等一等親以內家人曾罹患大腸癌，都是高風險族群。建議定期接受大腸癌篩檢。舉例來說，若父母是大約50歲患有大腸癌，兒女建議約40歲就要開始留意大腸癌威脅，若父母為45歲得大腸癌，則建議兒女約35歲就要考慮接受相關檢查。只要及早發現、盡早展開治療，早期大腸癌的存活率很高，病患也可以維持很不錯的生活品質。

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責任編輯：蕭汎如

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