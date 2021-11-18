「老劇新看」不可笑，心理學研究證實能幫助我們堅定人生志向

迪士尼頻道正式登陸台灣，這幾天許多人先看完《尚氣》，然後開始搜尋以前很喜歡的《絕地任務》，順便把漫威電影以前沒看清楚細節重看一遍。像Netflix、迪士尼、HBO這樣的影音平台，讓我們隨時都可以重溫《冰與火之歌》、《陰屍路》，這是跟之前租DVD以及轉第四台頻道不同的體驗。

這兩年因為疫情，歐美串流平台蓬勃發展，許多人在家裡把以前喜歡的劇集又再重看一遍。如果你身邊有人喜歡「老劇新看」，甚至一看再看，可不要笑他喔。歐美心理學家認為，老劇新看是有許多好處的。

好處之一是，老劇新看可以降低認知負擔。劇情已經知道了，對人物角色也很熟悉，不需要動腦筋記憶、比對、推理，中途睡著或去上廁所不影響對劇情的理解，看到喜歡的畫面往往還能讓心情變好。不管是殺時間還是等入睡，老劇新看都是不錯選擇。

另一個好處是，「老劇新看」能幫助我們堅定人生的志向，繼續走在邁向成功但無法速成的道路。這麼神奇！

先說明的是：其實閱讀或觀賞喜歡的舊「文本」，如舊詩、舊小說、經典漫畫、看過的舞台劇、音樂劇，甚至哼唱從小聽到大的流行音樂，都可能會有類似的效果。

二十一世紀數位時代的人看網路老劇，一百年前的貴族、知識階層則是看經典小說，一般人民看京戲看歌仔戲，還有一些傳誦的歌謠，這都是一樣的道理。

在心理學研究裡驗證的是：「老劇新看」可以增加人的「自律」。這原文是self-control，如果直譯是「自我控制」，但中文說自我控制時會容易想到控制情緒、控制情緒，那就相差太遠。

這裡說的self-control，是由社會心理學家Roy Baumeistern所提出，是指人們如何控制他們的行為、潛意識的取向與本能的渴望，來達到長期的目標、與順應社會規範的常態行為模式，抗拒短暫的可能會讓人們偏離人生目標的誘惑。缺乏self-control，長期來說會導致個人或社會問題，最終造成學業、工作的低成就，或最後選擇以暴力對待他人。

就曾有名人說：決定人生成就的兩大關鍵是什麼？第一，是天賦。第二，是self-control。有天賦又有self-control的人，自然是大大成功，可能會成為社會名流、中上階層矚目的秀異人士。沒有天賦才能，但能夠self-control的人，或許起步慢，但還是有可能逐步向上、取得在社會立足的踏板。

一個十年前發表的研究就認為，不管是用想像的讓腦海中浮現舊劇好劇的情節，還是實際上觀看舊劇，都能夠讓之後的「自律」程度增加，完成複雜認知工作的能力與意願增加。

所以啦，看舊劇、舊小說、舊漫畫，只要是能引起你內心共鳴、讓你堅定對人生的某些看法，一看再看三看四看重複地在你大腦烙印情節，都沒什麼好害羞，儘管大方跟別人說。睡前不知該看什麼？不一定要嘗試可能只有六、七十分的網路新劇。評價很好你很喜歡的經典舊劇，不妨就點選開來看到睡著吧。當然，如果是反覆看《獵人》《進擊的巨人》《海賊王》漫畫，也會有一樣的效果。

本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

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