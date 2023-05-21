健身教練超商情緒失控，遇襲警員「警棍連打11下」被記兩大過，各界議論是否「執法過當」？

有1名28歲朱姓健美教練（以下簡稱朱男），昨（20）日上午在桃園市中壢區的統一超商內情緒失控，亂砸店內物品，襲擊到場處理的2名員警，造成警員1人輕微腦震盪、1人臉部挫傷；後續警察在制服朱男過程中，使用警棍連續擊打肩頸頭部等造成朱男流血不止；事後相關影片照片在網路上瘋傳引發熱議，而警方高層隨即在昨晚就做出懲處，打朱男的員警被記兩大過。

網路上各方爭議不止，有人認為基層警察很可憐，面對這樣的情況還必須「打不還手罵不還口」，而且高層第一時間就是記過處罰，不考慮基層在執法的處境；但也有不少人批評，警察情緒失控，面對已經坐下的朱男，使用過度強制力去壓制對待，根本已經是在洩憤、報復。警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪則分析，

案發經過為何？

根據網路上的兩段影片，第一段影片當中，一開始上身赤裸的朱男，在便利商店內氣憤跳腳吼叫，對著員警出手攻擊與推擠，將員警幾乎推到便利商店的倉庫門後，這時另一名員警想從後方制伏男子，卻被這名男子回頭追逐，男子在櫃台前跳了一下後大聲怒吼，這時店員追出來阻止拍攝者繼續錄影。

稍晚第二段影片出爐，只見被網友稱為「綠巨人浩克」的朱男蹲坐在超商門外，等候救護車送醫時，一名警員持警棍朝朱男的頭部和頸部連續用力抽打了11下。另外則有多張照片可看出被打朱男頭部流血，坐在便利超商門口。

中壢派出所說明，昨天上午9時許接獲超商報案指稱，店內有一名男子揚言要輕生、情緒激動並毀損店內商品。警方表示，員警到場後試圖安撫朱男，但朱男對員警展開攻擊，員警為制止朱男、對他噴辣椒水；朱男情緒激動，過程中導致員警一名有面部挫傷、一名有輕微腦震盪。後來朱男被送往衛生福利部桃園醫院就醫，經確認朱男沒有飲酒，將依毀損、傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

各界議論警棍連打11下是否「執法過當」？

雖然一開始朱男抓狂的影片（第一段影片）就引發瘋傳熱議，不過當時多數網友抱持好笑的心情，且認為朱男很像是綠巨人浩客抓狂變身。然而稍晚第二段警察打朱男的影片流出後，開始引發不少民眾不安，認為警察執法過當，朱男當時坐在地上，不需要再連續打他那麼多下。

曾任警察的石明謹就在臉書上直批，「警察也是人，也會有情緒，但是警察不能因為有情緒而打人。不然剛才他有情緒在打人的時候，你把他抓起來是在哈囉？警察跟流氓做一樣的事情，還可以領政府薪水好棒棒。」律師呂秋遠也認為，警察打他的時候，其實自己也變成暴徒。

警察工作權益推動協會的常務理事，本身也是員警的蕭仁豪在受訪時說明，通常壓制目的就是要讓對方失去行動能力，所以在這種場合，可能就會使用例如關節技，其中一種是反手扣住對方，讓對方一動可能就會脫臼，而警棍也會使用在關節技中，不是拿來打人而是拿來壓制對方的手。就他看影片的結果，他認為當時應該已沒有必要再去打朱男，會發生這樣毆打的情況，比較多可能還是該警察情緒的部分沒能處理。

不過蕭仁豪也說明，可以理解當下處境的困難，當時朱男已經坐在地上，可能還有一些口頭罵人的行為，但是沒有身體上的攻擊，照理說通常就會「把他擺在那邊」，等更多警力支援來了再看怎麼把他帶上警車；不過如果要「擺著」通常需要3個人力一起看著是比較夠的，假如只有2個人力就會陷入兩難，好像放著他又有點擔心他會跑走或有其他失控行為，但是不放著要更強力的壓制對方，2人並不夠。

警方承認「情緒失控」懲處名單火速出爐引發基層不滿

而中壢警分局稍晚則發出聲明，表示中壢派出所員警於昨日獲報處理超商內朱姓男子情緒失控案，警方到場勸離時遭朱男攻擊，致使到場員警有輕微腦震盪，朱男經制服後仍持續咆哮出言挑釁員警，現場員警情緒失控致過度使用強制力。

案經召集重要幹部決議，有關員警究責部份除依法送辦外，另追究相關行政責任，該員警執行職務過當行為核予記過二次，所長記過一次，分局長申誡二次處分並同時追究相關考核監督不周人員責任。

不過此消息發出後，也在警察圈內引發基層不滿。在多個警察相關的粉絲專頁和社團中，就有不少人認為，事發後，警方高層第一件事情不是關心同仁為何受傷，當時支援警力是否不夠，而是急著懲處同，讓人「心寒如冰」。而且警察在現場被人打，司法都還沒判決，結果自己的分局先懲處，更有不少人表示，應該叫在局裡的「長官」一起到現場來處理。

「靠北Police」的小編也表示，長官不挺，先處分已經是一貫做法，別期待有什麼更好的處理方式。且警察遇襲，在台灣好像越來越不是什麼重要的事，警察就應該像電影英雄片一樣帥氣的一招制服歹徒，才符合所有人民心中的期盼，否則被打的頭破血流，都是「訓練不足」要不然就是「加強訓練」就帶過。但警察也是人，也會有脾氣。這個社會要的不是警察，需要的只是一個可以24小時隨叫隨到的出氣筒。

值得注意的是，中壢分局過去也曾發生執法過當案，音樂女老師詹慧玲在2021年間被中壢分局一名葉姓員警盤查，因拒回答且罵「很蠢」，遭施以柔道「大外割」當街壓制、後被依妨害公務罪嫌逮捕；詹慧玲認為警察濫權、執法過當而提起訴訟，桃園地方法院以2罪判處葉員有期徒刑4月、6月，葉員放棄上訴並被停職。