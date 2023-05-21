健身教練超商情緒失控，遇襲警員「警棍連打11下」被記兩大過，各界議論是否「執法過當」？
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懲處出爐後也讓基層不滿；警工推的蕭仁豪表示，社會大眾可以想想當警察在面對這情況，是否有更多空間選擇「退或是進」，例如在人手不足的狀況下先退避，讓對方冷靜下來，而不是一昧要求警察要立刻上前將對方制服在地。
有1名28歲朱姓健美教練（以下簡稱朱男），昨（20）日上午在桃園市中壢區的統一超商內情緒失控，亂砸店內物品，襲擊到場處理的2名員警，造成警員1人輕微腦震盪、1人臉部挫傷；後續警察在制服朱男過程中，使用警棍連續擊打肩頸頭部等造成朱男流血不止；事後相關影片照片在網路上瘋傳引發熱議，而警方高層隨即在昨晚就做出懲處，打朱男的員警被記兩大過。
網路上各方爭議不止，有人認為基層警察很可憐，面對這樣的情況還必須「打不還手罵不還口」，而且高層第一時間就是記過處罰，不考慮基層在執法的處境；但也有不少人批評，警察情緒失控，面對已經坐下的朱男，使用過度強制力去壓制對待，根本已經是在洩憤、報復。警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪則分析，
案發經過為何？
根據網路上的兩段影片，第一段影片當中，一開始上身赤裸的朱男，在便利商店內氣憤跳腳吼叫，對著員警出手攻擊與推擠，將員警幾乎推到便利商店的倉庫門後，這時另一名員警想從後方制伏男子，卻被這名男子回頭追逐，男子在櫃台前跳了一下後大聲怒吼，這時店員追出來阻止拍攝者繼續錄影。
稍晚第二段影片出爐，只見被網友稱為「綠巨人浩克」的朱男蹲坐在超商門外，等候救護車送醫時，一名警員持警棍朝朱男的頭部和頸部連續用力抽打了11下。另外則有多張照片可看出被打朱男頭部流血，坐在便利超商門口。
中壢派出所說明，昨天上午9時許接獲超商報案指稱，店內有一名男子揚言要輕生、情緒激動並毀損店內商品。警方表示，員警到場後試圖安撫朱男，但朱男對員警展開攻擊，員警為制止朱男、對他噴辣椒水；朱男情緒激動，過程中導致員警一名有面部挫傷、一名有輕微腦震盪。後來朱男被送往衛生福利部桃園醫院就醫，經確認朱男沒有飲酒，將依毀損、傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。
各界議論警棍連打11下是否「執法過當」？
雖然一開始朱男抓狂的影片（第一段影片）就引發瘋傳熱議，不過當時多數網友抱持好笑的心情，且認為朱男很像是綠巨人浩客抓狂變身。然而稍晚第二段警察打朱男的影片流出後，開始引發不少民眾不安，認為警察執法過當，朱男當時坐在地上，不需要再連續打他那麼多下。
曾任警察的石明謹就在臉書上直批，「警察也是人，也會有情緒，但是警察不能因為有情緒而打人。不然剛才他有情緒在打人的時候，你把他抓起來是在哈囉？警察跟流氓做一樣的事情，還可以領政府薪水好棒棒。」律師呂秋遠也認為，警察打他的時候，其實自己也變成暴徒。
警察工作權益推動協會的常務理事，本身也是員警的蕭仁豪在受訪時說明，通常壓制目的就是要讓對方失去行動能力，所以在這種場合，可能就會使用例如關節技，其中一種是反手扣住對方，讓對方一動可能就會脫臼，而警棍也會使用在關節技中，不是拿來打人而是拿來壓制對方的手。就他看影片的結果，他認為當時應該已沒有必要再去打朱男，會發生這樣毆打的情況，比較多可能還是該警察情緒的部分沒能處理。
不過蕭仁豪也說明，可以理解當下處境的困難，當時朱男已經坐在地上，可能還有一些口頭罵人的行為，但是沒有身體上的攻擊，照理說通常就會「把他擺在那邊」，等更多警力支援來了再看怎麼把他帶上警車；不過如果要「擺著」通常需要3個人力一起看著是比較夠的，假如只有2個人力就會陷入兩難，好像放著他又有點擔心他會跑走或有其他失控行為，但是不放著要更強力的壓制對方，2人並不夠。
警方承認「情緒失控」懲處名單火速出爐引發基層不滿
而中壢警分局稍晚則發出聲明，表示中壢派出所員警於昨日獲報處理超商內朱姓男子情緒失控案，警方到場勸離時遭朱男攻擊，致使到場員警有輕微腦震盪，朱男經制服後仍持續咆哮出言挑釁員警，現場員警情緒失控致過度使用強制力。
案經召集重要幹部決議，有關員警究責部份除依法送辦外，另追究相關行政責任，該員警執行職務過當行為核予記過二次，所長記過一次，分局長申誡二次處分並同時追究相關考核監督不周人員責任。
不過此消息發出後，也在警察圈內引發基層不滿。在多個警察相關的粉絲專頁和社團中，就有不少人認為，事發後，警方高層第一件事情不是關心同仁為何受傷，當時支援警力是否不夠，而是急著懲處同，讓人「心寒如冰」。而且警察在現場被人打，司法都還沒判決，結果自己的分局先懲處，更有不少人表示，應該叫在局裡的「長官」一起到現場來處理。
「靠北Police」的小編也表示，長官不挺，先處分已經是一貫做法，別期待有什麼更好的處理方式。且警察遇襲，在台灣好像越來越不是什麼重要的事，警察就應該像電影英雄片一樣帥氣的一招制服歹徒，才符合所有人民心中的期盼，否則被打的頭破血流，都是「訓練不足」要不然就是「加強訓練」就帶過。但警察也是人，也會有脾氣。這個社會要的不是警察，需要的只是一個可以24小時隨叫隨到的出氣筒。
值得注意的是，中壢分局過去也曾發生執法過當案，音樂女老師詹慧玲在2021年間被中壢分局一名葉姓員警盤查，因拒回答且罵「很蠢」，遭施以柔道「大外割」當街壓制、後被依妨害公務罪嫌逮捕；詹慧玲認為警察濫權、執法過當而提起訴訟，桃園地方法院以2罪判處葉員有期徒刑4月、6月，葉員放棄上訴並被停職。
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會