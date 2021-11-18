台積電進駐楠梓，是否能夠再次「榮耀高雄」？我認為有兩好兩壞

文：李明軒（中山大學政治經濟系副教授）

2020年好長一陣子，行經高雄市車流量相當大的中華路、七賢路口，舉頭就可看見一塊看板，上面寫著「煙斗雄跪求台積電投資高雄」，再以放大的字體強調「榮耀高雄」。

這是該家餐飲業陳姓老闆自掏腰包掛上去的，身為土生土長的高雄人，他深愛高雄、以高雄為傲，認為高雄是相當值得投資的一個理想環境，因此跪求台積電投資高雄，希望以台積電的實力，再帶來一大批協力廠商，讓高雄恢復往日的繁華。

曾經是台灣第一大工業城的高雄，自從上個世紀80年代因勞動成本上升、產業開始外移之後，繁華退卻、令人唏噓。依照棋盤方格設計的10條都市大道（一心、二聖、三多、四維、五福、六合、七賢、八德、九如、十全）仍舊蜿蜒敞開，貨櫃碼頭的超高起重機仍舊排排佇立，但是人流、車流、與貨流都減少太多。

高雄豪邁、質樸的鄉親們，看著自己的家鄉各種排名越來越落後，實在是嚥不下這口氣，真希望有個明星級的跨世紀廠商進駐，讓高雄人再度揚眉吐氣。

因此，當前市長韓國瑜提出要在高雄引進迪士尼樂園、要興建賽馬場、要主辦F1方程式賽車比賽等，每每將高雄推上各媒體頭條版面，他真的是燃起了高雄市民心中期待的熊熊火焰；實在是悶太久了，想要再燦爛一次。然而，當期待的火焰轉為失望的烈焰，卻也燒盡了韓市長與高雄的緣分。

這一次，在高雄市民千呼萬喚、引頸期盼下，終於等到一家超級明星重量級廠商的來臨：台積電將在高雄楠梓中油舊址興建7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計將於2022年動工，2024年量產。消息一出，高雄房價應聲狂飆，人人一見面開口台積電、閉口台積電，對於台積電終於來到高雄，都充滿了期待，希望台積電帶領高雄再造榮耀。

台積電進駐高雄，對於高雄可能帶來的一些契機，以下幾點觀察。

Photo Credit: 中央社 晶圓代工廠台積電9日正式決議確定在高雄設立晶圓 廠，規劃在中油高雄煉油廠舊址建造，預計2022年動工，2024年開始量產。 中央社記者董俊志攝 110年11月10日

好處一，核心產業的拉抬效果

這些年在民進黨兩度執政的中央資源挹注下，高雄獲得相當多的資源來更新與打造城市硬體設備，包括亞洲新灣區計畫中的高雄軟體園區、高雄遊艇園區、高雄展覽館、總圖書館、流行音樂中心、鐵路地下化、捷運、環狀輕軌等。

配合在這些發展計畫中的都更造鎮計畫，更是相當蓬勃，例如亞洲新灣區計畫區域周遭、與高雄美術館周遭的住宅大樓與住商大樓一棟棟平地而起，天際線徹底改變。

高雄政府的想法是，硬體先建起來，人潮就會漸漸來了。

然而，仍是以傳統製造產業為主的高雄，工作環境對於年輕一代的吸引力相對較低，以致不僅年輕人外漂、人口外移，更遑論要吸引人潮移居了。高雄的例子，說明了一個城市若缺少適合的工作機會，再好的硬體建設，都仍是其次。

在都市經濟學理論中，一個城市要發展，必要有其核心產業。核心產業壯大之後，會拉抬其上下游的相關產業，更會拉動外圍的服務產業。

例如過去高雄的製造業，包含金屬、石化、造船、機械等產業的興盛，帶動了整條供應鏈廠商的茁壯；而為了服務這些廠商的運作，相關的服務業，包括金融、法律、國貿、報關等行業亦相當興盛；到了更外圍，這些產業廠商與服務業所有的從業人員，都需要食衣住行育樂、生老病死等消費與服務，因此更拉抬了無數小型服務業的提供者，創造了豐沛的就業機會。

但當這些舊有的製造業因勞動成本上升、以及環保意識抬頭而被迫遷離高雄後，高雄主政者就一直苦苦尋找下一代能夠撐起高雄經濟的核心產業。前市長陳菊女士著眼於打造無煙囪工業，著力發展高雄的觀光、文創、會產、軟體產業，然而這些產業受到兩岸關係急凍導致遊客數銳減、與疫情造成跨境旅遊凍結的影響，委實無法撐起核心產業的角色。

現任陳其邁市長則將重心放在科技產業，積極招商引資，希望引進科技大廠，作為高雄下一波的核心產業；最後終於迎來台積電的投資案。

以台積電即將興建的廠房之規模，以及可以期待的台積電上下游協力廠商的同時進駐，台積電於高雄設廠預期將可以產生都市經濟學理論中核心產業的拉抬效果，不但帶動自身相關產業的發展，更拉抬外圍服務產業的發展，為高雄創造一波波的就業機會。

除此之外，北自台南科學園區、路竹工業園區、岡山金屬工業區、橋頭科技園區，中有台積電整條供應鏈，南至林園石化造船工業區，再銜接高鐵南移至屏東潮州，整條南台灣科技業廊帶，配以高雄港、小港機場的海空運輸功能，此產業聚落將成為台灣相當難能可貴的廣大工業平原。

若進一步配合近年來政府大力推行的地方創生政策，希望青年返回人口凋零的家鄉，利用在地特色來創業，以帶回人潮、重新創造當地的生命，則台積電效應將可創造更多創業商機，尤其是外圍服務產業的創業商機，例如特色餐飲民宿、特色文化創意工作、特色文化教育工作等，更有利於對家鄉有情感有依戀的青年返家創業，開創自己的人生，也再造自己的家鄉。

Photo Credit: 中央社 台積電將到高雄投資設廠，選址在中油高雄煉油廠舊址。高雄市長陳其邁10日指出，市府在中油高煉廠舊址成立前進指揮所，每天到場掌握土污整治狀況，目 前進度超前，預計2022年中交地，一切按計畫進行。圖為中油高煉廠目前整治情形。中央社記者董俊志攝 110年11月10日

好處二，改變高雄的人才結構

製造業往往是一個國家科技實力累積最重要的推手，廠商為了更快速、更有效率、更便宜的製造出產品，必須進行研發，促成科技實力的累積。因此台積電設廠對於高雄地區人才的培育將產生極大的吸力，帶動教育產業的進步。高雄境內的幾所大學，產學合作的潛力將是無窮，而未來因台積電而移入或返鄉高雄的各種人才，更可能帶動下一代的潛質提升。

例如，台大經濟系教授駱明慶在〈誰是台大學生？〉與〈誰是台大學生？（2001－2014）〉文章中，曾整理台大來自各明星高中的學生比例排名，高雄中學自1982至2000年間都是排名第六，高雄女中排名第九，但2000年以後高雄中學的排名往下掉到第九，高雄女中掉到第十。

針對此現象，不少出身台南高雄地區的學者提出看法，認為台灣人才往北部集中，在北部就業、成家、生子，因此較高比例的優秀人才都在北部，後代也在北部成長，相對使得南部學生競爭力不若往年，因此進入台大的比例稍降。此現象在台積電進駐高雄之後，吸引人才移居高雄，或許能再反轉高雄年輕一代的競爭力。

好處三，透過房地產市場熱絡拉抬傳統產業

台積電進駐高雄對於高雄房地產產業的影響，亦是相當值得注意的重點。在9月初《天下雜誌》報導台積電即將進駐高雄後，高雄房價開始飆漲，首當其衝的楠梓地區一坪均價自10萬立刻跳空上漲至30萬元。

而鄰近的美術館區，向來因其優質居住環境而為高雄人換屋首選區域，目前新屋一坪價格更已經喊破50萬元，相較於數月前一坪價格30萬元就已經令人咂舌，10年前（2010年）一坪價格更僅有16至18萬元。

房地產產業往往被視作是火車頭產業，其產業連結之前向與後向效果均相當強勁。尤其房地產產業興盛後拉抬的多屬傳統產業，例如向前可拉動金屬、鋼鐵、水泥、建材、營建等產業，向後可拉動民生家電、室內外設計、家具飾品、精品、法律代書、保全服務等產業，可創造大量相對中低技術的職缺，有利於解決中低技術工人失業的問題。

因此房地產產業景氣往往是政府所相當關注的一個焦點，雖不能讓房價過高形成投資泡沫、或是讓人民買不起房，但也不能讓房地產市場因不景氣而牽連整個經濟表現。

因此預期接下來高雄房地場市場的熱絡，將帶動後續上下游各產業的發展與就業機會的增加。

然而，台積電進駐高雄，也可能帶來一些擔憂，需要執政團隊留意處理。

Photo Credit: 中央社 晶圓代工廠台積電確定將在高雄設立晶圓廠，規劃在中油高雄煉油廠舊址建造，不過中油高煉廠舊址需進行土污整治，高雄市長陳其邁10日表示，市府在現場成立前進指揮所，每天到場掌握整治狀況，目前進度超前，預計2022年中可交地給台積電。 中央社記者董俊志攝 110年11月10日

擔憂一，貧富差距可能加大

台積電效應所引發高雄房價的飆漲，目前在網路上激起兩種聲音，一種是慶幸自己在消息釋出前就已經買房，另一種則是選擇直接放棄買房的躺平聲浪，覺得自此再也買不起高雄的房子。

目前各國討論相當熱烈的躺平議題，往往就是因為房價高漲、社會貧富差距過大，讓年輕一代看不到未來，覺得就算拼命工作也只是窮忙，因此選擇成為植物般的躺平族，不消費、不活動，但也不工作。躺平對於一國的經濟成長動能有相當負面的影響。

目前台灣年輕人所選擇的躺平方式，多為不結婚，或是結婚了卻不生育。未來隨著人潮、錢潮前進高雄，不只是房價，包括物價的上漲、生活成本的增加都是可以預期的。躺平現象使否會更加嚴重，值得觀察。

此外，高雄仍有大量傳統產業的藍領階層，以及靠開店做小買賣的服務業商家，就產業別或地域而言，並非所有人都能夠身處台積電受惠圈之內，然而生活成本的提高卻可能是全面的。因此未處在台積電受惠圈的其他產業員工、或是其他地區居民是否將因此更形被邊緣化，導致更劇烈的貧富差距，是高雄市政府必須關注且加以平衡的議題。

擔憂二，傳統產業被排擠的可能困境

為了吸引台積電到高雄投資，中央與高雄政府都提供了相當大的優惠與承諾，承諾一起解決供水、供電、以及土地的問題。而台積電接下來設廠營運後，對於整個高雄地區人才、投資勢必也產生強烈的磁吸效應。

這些優惠與強烈的吸引力，是否可能造成高雄其他傳統產業被排擠的困境？例如與台積電所提供的薪資環境相比，其他產業的招工可能更形困難，其他產業也更難與台積電競爭所謂政府「關愛的眼神」，因此在產業發展與前景上可能較少來自公部門的輔助。

日前日本媒體《日經亞洲》就撰文指出台灣科技產業亮眼的出口成績，掩蓋住了其他大部分產業從業人員低薪與辛苦的工作環境。這樣的憂慮也可能在高雄發生，因此如何在高科技產業與高雄大批傳統產業的發展之間取得平衡，以維持傳統產業的命脈與競爭力，亦是高雄政府必須正視的議題。

台積電設廠高雄所帶來的好處，高雄人欣然期待；台積電設廠高雄所可能引發的擔憂，高雄人也必須有所準備。希望就如那塊看板所期望的，高雄能夠再次榮耀。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航