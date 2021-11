解讀拜習會：美中是「彼此所需要的敵人」，卻都不希望與對方開戰

文:黃澎孝

美國總統拜登和中國國家主席習近平首次視訊峰會,已在台灣時間11月16日上午8時46分起舉行。這是美中交惡以來,雙方領袖第一次面對面的線上會談,自然未演先轟動。

瞭解大國博弈的人都明白,美中兩大國元首的高峰會,儀式性與宣示性的意義,遠大於實質。因為實質性的問題,早已在峰會之前,雙方主要幕僚都已經先行過招完成。

其實,早在今年7月25、26日,美國副國務卿謝爾曼(Wendy Sherman)訪問天津時就已經與中國主管中美關係的外交部副部長謝鋒舉行過會談,並與中國外長王毅會面。一般咸認這就是雙方在為拜習高峰會,預作鋪排的首度交鋒。

雖然中國在「內宣」上高調渲染,拜習峰會是「美國服軟」,「有求於中國」的表徵。但是,美國方面卻刻意壓低對峰會的期望值。從謝爾曼天津之行開始,美國國務院所發出的官方訊息就表示:謝爾曼僅向中方表達「保持兩國溝通渠道暢通的重要性」,並強調歡迎兩國之間的「激烈競爭」但不尋求和中國「發生衝突」。

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)13日也指出,美國相信也瞭解激烈競爭是美中關係一環,而激烈競爭需要積極外交(intense diplomacy)。拜習會反映美國積極外交作為,外界不該期望會議是為了尋求重大成果。

事實上,美方不但無意營造雙方領袖峰會的和緩氣氛,甚至於,還在雙方安排峰會的過程中,有意無意地在台灣問題上火上澆油,對中國進行了前所未有的「極限施壓」。

首先,有人向《金融時報》放話,透露拜登政府考慮讓駐美國華盛頓的「台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States,Tecro)更名為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)。

10月21日,美國總統拜登 應CNN主播安德森・庫珀(Anderson Cooper)詢問:如果中國攻擊台灣,美國是否會防衛台灣?拜登對此回答:「是的,我們有承諾那麼做。」(Yes, we have a commitment to do that.)

10月26日,《聯大2758號決議》通過滿50年的第2天,美國國務卿布林肯發表聲明支持台灣參與聯合國,並說美國鼓勵所有聯合國會員國,支持台灣有意義參與。

11月4日,美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)公開表示,美國始終堅持自己的「一個中國」政策,也就是六項保證、三個聯合公報和《台灣關係法》為指導的一中政策,並指與中華人民共和國版本的一中原則是「截然不同」的。

11月9日,美國四名參議員參議員,兩位眾議員和隨行助理總共13人,在美軍上校、上尉各1位陪同下搭乘美國海軍行政專機抵台訪問,完全無視於中共此前所劃出的「紅線」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

面對美國在台灣問題上的不斷挑釁,中國外交部、國防部和國台辦,基於其職責雖然都作出了回應,但是,卻只敢將矛頭轉向台灣的民進黨當局。甚至於,中國國家主席習近平在9日舉行的「美中關係全國委員會」年會。還特別發函致賀並藉機向美國喊話。

習近平在信中指出,美中關係正處於關鍵的歷史時刻,「兩國合則兩利,鬥則俱傷。」「合作是唯一正確的選擇。」習近平強調,中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則,和美方加強各領域交流合作,同時「妥善管控分歧」,推動兩國關係重回正軌。

充份展現出中國對於重啟美中關係的重視程度。

事實上,對美國而言,現階段非常需要維持一個「有份量」的敵人。對於近年來,內部矛盾衝突不斷,幾乎瀕於分崩離析的美國,唯有強烈的「中國威脅」,才能讓美國維持團結一致。

近年來,國會兩黨議員對於任何反華抗中議題的一致支持,以及美國國防部「印太戰略」的龐大軍費,特別是拜登總統所提出的1.2兆美元(約新台幣33.7兆元)基礎建設法案,最終能獲得美國與論支持,並在本月初獲得眾院投票通過,基本上也是拜「中國威脅論」之賜。

但是,對於中國國家主席習近平而言,在他爭取無限期連任的一己之利時,也非常需要有一個足以凸顯充滿敵意的世界,以及和美國這般的世界級頭號敵人。

因為,唯有夠份量的敵人,才能夠協助其建構一個敢於領導全中國對抗世界強權,甚至於,敢與美國爭霸的「強者形象」。這不就是中共六中全會剛通過的「歷史決議案」,所型塑的習近平「強人」形象嗎?

換言之,美中雙方都是「彼此所需要」的「夠份量的敵人」,但是,由於雙方都是核武大國,彼此又有各種千絲萬縷的關係,因此,雙方都不希望與對方開戰。簡單的說,雙方都需要敵人,但都不要戰爭。這也就是毛澤東當年所說「鬥而不破」的精髓所在。也是這次美中峰會的所要建立的對於雙方分歧和磨擦的有效管控。

