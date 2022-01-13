年末吃尾牙前必看三重點：尾牙日期是哪一天？老闆可以強迫員工參加嗎？中大獎要扣稅？

文： Chloe

年末尾牙季來臨，今年你的公司有辦尾牙活動嗎？疫情衝擊各行各業，去年就有不少公司宣布停辦尾牙，但即使今年疫情已逐漸趨緩，仍有企業喊出停辦尾牙，像是仁寶集團就率先宣布取消大型尾牙活動，甚至傳出「面板雙雄」友達、群創以及被動元件大廠國巨也有意跟進。

一提到尾牙，多數上班族都會聯想到公司年終的聚餐活動，由老闆出資犒賞員工，感謝員工這一年來的辛勞付出，除了準備各式餐點、酒水，往往也都有加碼的抽獎活動或表演。

但事實上，「尾牙」在傳統習俗上，更是個祭拜「土地公」的日子，日期就訂在每年的農曆12月16日，因為土地公被視為是地方上的守護神與財神，而祭拜的禮俗儀式就被稱為「作牙」，因此，在每年最後一個農曆16號，就便稱為尾牙。

另一方面，過去也曾有熱心網友整理出吃尾牙要留意的「潛規則」，提醒剛進公司的職場菜鳥，務必要多加小心以免踩雷。例如：「公司尾牙不能不去，不然會被前輩說不合群」、「上司敬酒杯子要比他的低，右手拿左手捧在杯底」、「務必穿著正式服裝，不能隨意穿」、「先等長官們動筷子夾菜、才能換菜鳥們」等。不過也有人認為，「太多規矩了吧？尾牙吃吃喝喝自己開心就好」。

吃尾牙還要請自己的假？老闆可以強迫員工參加尾牙嗎？

而若公司尾牙活動辦在上班時間，主管要求員工請特休假來參加，沒參加的人就要扣薪水、扣個人考績，這樣的要求又是否合理呢？ 情境舉例： 小陳是一家連鎖火鍋店老闆，今年雖受疫情影響，但因為外帶業績頗佳，因此他還是決定在五星級飯店辦一場熱鬧的尾牙活動慰勞員工們。然而，火鍋店員工都是排班的，小陳相當苦惱每位員工在當天不同排班狀況下，該如何安排班表才不會違法，讓我們透過以下2個重點一起來了解！

1. 尾牙辦在「工作日」

假設小陳最後決定辦在員工上班時間或工作日，那麼即使小陳強迫每名員工都要出席，也是「合法」的！因為上班時間員工本來就有出勤義務，小陳只是要求員工在其他地方提供勞務，當員工無法參加時，就應自行請假。 不過，即便是在工作日舉辦尾牙，小陳也要支付當天的薪水給員工，並且不能要求參加尾牙的員工要請特休假或扣薪的事假。

2. 尾牙辦在「休假日」

相對地，小陳若決定尾牙時間辦在員工休息時間或休假日，如：平日晚上、週末假日等，因為非上班時間，則必須讓員工自由選擇要不要參加。同時，如果小陳強制要求每位員工都要參加就是「違法」的！ 即便小陳語帶威脅地對員工說：「不來尾牙的人就扣個人考績」、「不出席今年就沒年終可領」等，這些也都是違法的，甚至還可依法對小陳開罰2萬元至100萬元。

尾牙中大獎還要繳稅？獎金超過「這金額」先被扣10%

原則上，尾牙吃吃喝喝之餘，大家最期待的活動，想必還是最後的尾牙抽獎活動。然而，不論是尾牙還是春酒上抽到的獎金、獎品，都屬於《所得稅法》第14條所規定的「因競技、競賽及機會中獎之獎金或給與」的範圍；也就是說這筆錢，必須依規定申報和扣繳所得稅。其中，又可依照你是境內或境外居住者，扣繳不同的稅率：

1. 我國境內居住人（台灣人）

此定義包含：在境內有住所，並經常居住境內者；以及在台灣境內無住所，而於課稅年度內，在境內居留合計滿183天者。 當中獎人屬於上述身分，且尾牙抽到的獎金或獎品價值超過兩萬元時，扣繳義務人就應該要依給付全額「預先扣繳」10%的稅款，並按實申報。而若獎金或獎品價值沒有超過兩萬元者，則可以不用扣繳，但仍需向財政部所屬各地區國稅局申報，並填寫免扣繳憑單。 舉例來說，假設員工阿明參加公司尾牙抽中最頂規的iPhone 13 Pro-1TB，價值54,400元，那麼阿明就會被預先扣繳5,440元 (54,400x10%)，而且申報綜所稅時也會被列入這筆錢。

2. 非外我國境內居住人（外國人）