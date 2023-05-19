5億身價高三生與地政士助理登記結婚後墜樓亡，母控謀財害命⋯⋯律師談5億房產怎麼分？
我們想讓你知道的是
清算夫妻剩餘財產後，接著配偶還是可以再以「繼承人」的身分繼承死亡配偶的遺產。繼承的順序，原則上是以親等較近的人優先，但配偶是當然繼承人，意思是說不論是由哪個繼承人繼承，配偶都可以一同參與分配，在此案中，假如婚姻成立，老公和媽媽可以對分價值5億元的房產。
1名18歲賴姓高三生，4月下旬因父親過世，接受父親贈與30筆房地產，市價高達5億元，然而5月4日賴生被夏姓地政士助理以「我教你如何處理房地產」為由邀約出門，2人卻到戶政事務所辦理結婚，不到2小時後，賴姓高三生在夏男10樓住處墜樓身亡。賴生母親今（19）日召開記者會控訴「謀財害命」，目前檢調偵辦中。而5億元的財產有可能會如何分配呢？
賴母控謀財害命，兒子被加工自殺
賴生母親今天在議員賴順仁、黃健豪陪同下，控訴夏男謀財害命、圖謀不軌，指25、26歲的夏男因為擔任地政士助理，得知賴生從父親受贈5億房地產，與賴生不熟、僅見過面2次。且賴生剛考上大學，日前因向女同學告白失敗，求助輔導室，根本不可能和同性結婚。
賴母說，夏男當天早上7點就到家裡找兒子，以「我教你如何處理房地產」為由，將兒子騙出家中，並要求要帶身分證件，兩人同乘一部機車出門後，她先找夏父要找她兒子，但對方不以為意，她再找親人陪同報警，不料就接到兒子墜樓送醫不治的噩耗，她無法接受此事。
賴母及律師指夏男將賴生載往台中北屯區公所，辦理同性結婚登記；剛完成又載賴生到夏男住處，要求喝酒，家屬質疑夏男在酒內下藥，等賴生昏迷，再將賴生推落陽台，營造賴生自殺的假象，律師更指夏男找結婚的證人竟是在路上隨機找的。
賴母表示，兒子的死亡不單純，懷疑遭人謀財害命，而且夏男在案發前，就要求兒子把房地產權狀寄放在代書事務所，家屬要求歸還也不被理會，事後完全未向家屬說明也未來上香，日前賴生已完成解剖，要求檢警盡速偵辦。
賴母委託的許姓律師表示，夏男為地政士助理，其父親為地政士，長期協助賴父辦理房地產事宜；賴父近年陸續將房地產過戶給賴姓獨生子，包括30筆房地產，市價高達5億元，賴父今年4月下旬離世。
值得注意的是，根據《自由時報》報導，其實這名高中生，真正的父母是來自中國的賴母和阿公，2人雖然否認通姦，但阿公卻將當時價值1億3000多萬元土地以贈與方式，過戶給當時還不滿2歲的「孫子」，後來這名高中生被送往中國親戚家照顧，不過檢方仍將兩人起訴。
台中地檢署：夏男30萬交保，待解剖報告出爐
台中地檢回應，檢方今年5月5日接獲警方報驗，當天即進行相驗，並訊問死者家屬，並以被告身分訊問夏男調查，訊後，認定夏有涉犯殺人罪嫌，但並無羈押必要，諭知以30萬元具保。檢察官已會同法醫於5月12日相驗解剖，尚等待解剖鑑定報告出爐，全案均依法偵辦中。
高中生死掉了，他老公可以繼承多少錢？
而賴男母親所控訴的「謀財害命」，也是本案最關鍵的，就是賴姓高中生才剛剛獲得父親贈與的5億遺產，會怎麼辦？
律師陳孝賢說明，根據法規，當配偶一方死亡時，生存的配偶同時具有「配偶」及「繼承人」兩種身分。身為「配偶」，可以在分配遺產前，先請求「剩餘財產分配」，再以「繼承人」的身分，與其他共同繼承人（例如：子女）一起分配遺產。
「剩餘財產分配」指的就是，兩個人婚姻生效，一直到一方死亡或婚姻關係結束時，兩個人「婚後財產」的消長，財產較少的一方有權要求較多的一方把婚後財產分一半給自己；不過陳孝賢也說，當時這個制度的設計是為了保障「家庭主婦、家庭主夫」，因為可能有一方負責外出工作，另外一方則都在家帶孩子，所以沒辦法累積自己的財產；才讓他可以請求對方的財產。
也因此，假如比較有錢的一方的財產是中大樂透，或者是獲得贈與、繼承而來的；通常這些錢就不能被視為「婚後財產」，而與比較沒錢的另外一方無關，也就不能請求剩餘財產的分配。
清算夫妻剩餘財產後，接著配偶還是可以再以「繼承人」的身分繼承死亡配偶的遺產。繼承的順序，原則上是以親等較近的人優先，有先順位的繼承人存在時，後順位的繼承人不得繼承。但配偶是當然繼承人，意思是說不論是由哪個順序的繼承人繼承，配偶都可以一同參與分配，在此案中，2人可以對分價值5億元的房產。
也因此按照現行法規，由於高中生和夏男才結婚沒多久，兩個人也沒有小孩，加上高中生剛剛喪父，因此就是由高中生的媽媽賴母來和夏男平分這筆財產。
不過目前由於已經被檢調發現，結婚登記需要的2個證人都是路上隨機找的，根本與兩位當事人認識，恐怕無法確認兩位「確有結婚的真意」，所以假如無法證明雙方真的想結婚，有可能婚姻登記就會不成立。另外如果發現是配偶為了繼承而殺害高中生，依法也不得繼承。
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核稿編輯：翁世航
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會