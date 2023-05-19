5億身價高三生與地政士助理登記結婚後墜樓亡，母控謀財害命⋯⋯律師談5億房產怎麼分？

1名18歲賴姓高三生，4月下旬因父親過世，接受父親贈與30筆房地產，市價高達5億元，然而5月4日賴生被夏姓地政士助理以「我教你如何處理房地產」為由邀約出門，2人卻到戶政事務所辦理結婚，不到2小時後，賴姓高三生在夏男10樓住處墜樓身亡。賴生母親今（19）日召開記者會控訴「謀財害命」，目前檢調偵辦中。而5億元的財產有可能會如何分配呢？

賴母控謀財害命，兒子被加工自殺

賴生母親今天在議員賴順仁、黃健豪陪同下，控訴夏男謀財害命、圖謀不軌，指25、26歲的夏男因為擔任地政士助理，得知賴生從父親受贈5億房地產，與賴生不熟、僅見過面2次。且賴生剛考上大學，日前因向女同學告白失敗，求助輔導室，根本不可能和同性結婚。

賴母說，夏男當天早上7點就到家裡找兒子，以「我教你如何處理房地產」為由，將兒子騙出家中，並要求要帶身分證件，兩人同乘一部機車出門後，她先找夏父要找她兒子，但對方不以為意，她再找親人陪同報警，不料就接到兒子墜樓送醫不治的噩耗，她無法接受此事。

賴母及律師指夏男將賴生載往台中北屯區公所，辦理同性結婚登記；剛完成又載賴生到夏男住處，要求喝酒，家屬質疑夏男在酒內下藥，等賴生昏迷，再將賴生推落陽台，營造賴生自殺的假象，律師更指夏男找結婚的證人竟是在路上隨機找的。

賴母表示，兒子的死亡不單純，懷疑遭人謀財害命，而且夏男在案發前，就要求兒子把房地產權狀寄放在代書事務所，家屬要求歸還也不被理會，事後完全未向家屬說明也未來上香，日前賴生已完成解剖，要求檢警盡速偵辦。

賴母委託的許姓律師表示，夏男為地政士助理，其父親為地政士，長期協助賴父辦理房地產事宜；賴父近年陸續將房地產過戶給賴姓獨生子，包括30筆房地產，市價高達5億元，賴父今年4月下旬離世。

值得注意的是，根據《自由時報》報導，其實這名高中生，真正的父母是來自中國的賴母和阿公，2人雖然否認通姦，但阿公卻將當時價值1億3000多萬元土地以贈與方式，過戶給當時還不滿2歲的「孫子」，後來這名高中生被送往中國親戚家照顧，不過檢方仍將兩人起訴。

台中地檢署：夏男30萬交保，待解剖報告出爐

台中地檢回應，檢方今年5月5日接獲警方報驗，當天即進行相驗，並訊問死者家屬，並以被告身分訊問夏男調查，訊後，認定夏有涉犯殺人罪嫌，但並無羈押必要，諭知以30萬元具保。檢察官已會同法醫於5月12日相驗解剖，尚等待解剖鑑定報告出爐，全案均依法偵辦中。

高中生死掉了，他老公可以繼承多少錢？

而賴男母親所控訴的「謀財害命」，也是本案最關鍵的，就是賴姓高中生才剛剛獲得父親贈與的5億遺產，會怎麼辦？

律師陳孝賢說明，根據法規，當配偶一方死亡時，生存的配偶同時具有「配偶」及「繼承人」兩種身分。身為「配偶」，可以在分配遺產前，先請求「剩餘財產分配」，再以「繼承人」的身分，與其他共同繼承人（例如：子女）一起分配遺產。

「剩餘財產分配」指的就是，兩個人婚姻生效，一直到一方死亡或婚姻關係結束時，兩個人「婚後財產」的消長，財產較少的一方有權要求較多的一方把婚後財產分一半給自己；不過陳孝賢也說，當時這個制度的設計是為了保障「家庭主婦、家庭主夫」，因為可能有一方負責外出工作，另外一方則都在家帶孩子，所以沒辦法累積自己的財產；才讓他可以請求對方的財產。

也因此，假如比較有錢的一方的財產是中大樂透，或者是獲得贈與、繼承而來的；通常這些錢就不能被視為「婚後財產」，而與比較沒錢的另外一方無關，也就不能請求剩餘財產的分配。

清算夫妻剩餘財產後，接著配偶還是可以再以「繼承人」的身分繼承死亡配偶的遺產。繼承的順序，原則上是以親等較近的人優先，有先順位的繼承人存在時，後順位的繼承人不得繼承。但配偶是當然繼承人，意思是說不論是由哪個順序的繼承人繼承，配偶都可以一同參與分配，在此案中，2人可以對分價值5億元的房產。

也因此按照現行法規，由於高中生和夏男才結婚沒多久，兩個人也沒有小孩，加上高中生剛剛喪父，因此就是由高中生的媽媽賴母來和夏男平分這筆財產。

不過目前由於已經被檢調發現，結婚登記需要的2個證人都是路上隨機找的，根本與兩位當事人認識，恐怕無法確認兩位「確有結婚的真意」，所以假如無法證明雙方真的想結婚，有可能婚姻登記就會不成立。另外如果發現是配偶為了繼承而殺害高中生，依法也不得繼承。

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核稿編輯：翁世航