拜習會後談台灣，拜登：明確表達支持《台灣關係法》，「它是獨立的，由它自己做決定」

（中央社）美國總統拜登今日（美國時間16日）表示，他昨天（美國時間15日）與中國國家主席習近平視訊會議時，明確表達美方支持《台灣關係法》，「它是獨立的，由它自己做決定」。但他後來澄清美方對台政策並未改變。

拜登（Joe Biden）昨天與習近平進行長達3個半小時的視訊會議，這是拜登上任後，兩人首度面對面舉行會談。台灣議題是昨天會談的焦點議題之一。

拜登今天前往新罕布什爾州（New Hampshire）出席活動時被問及昨天的會談時表示，這是一場良好的會議，接下來還有很多事要做。他並指出，雙方已成立4個工作小組跟進一系列議題。更多細節將在未來2週對外說明。

在被問及昨晚會談是否在台灣議題取得進展時，拜登表示，「我們非常明確表達支持台灣法案（應是指《台灣關係法》），就是這樣。它是獨立的，由它自己做決定。」

不過拜登在準備搭機返回白宮時做出澄清表示，並未改變美國對台政策，也不會改變，「我們不鼓勵獨立，但鼓勵他們完全按照《台灣關係法》的要求去做。這是我們正在做的，讓他們自己決定。」

白宮副發言人貝茨（Andrew Bates）在空軍一號上向媒體簡報時也被問及台灣議題。他表示，拜登與習近平對台灣議題進行廣泛討論。

他指出，拜登在會上強調，美國仍致力於以《台灣關係法》、美中三公報與六項保證為指引的一個中國政策，並強調美方強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平的做法，「這將是我們持續參與的事」。

在被問及美國是否將杯葛明（2022）年在北京舉行的冬季奧運時，貝茨表示目前沒有進一步說明，但能確定的是昨晚的會談中並未提及這一議題。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）今天引述多位知情人士指出，白宮近期將宣布拜登或美國政府官員皆不會出席北京冬奧。這項作法雖尚未底定，但美國政府內部已正式建議拜登外交抵制冬奧，預期他月底前就會批准。

美國國安顧問：美中將加強來往，避免競爭變衝突

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，美國將在多個層面與中國加強來往，以確保兩大強國間的競爭不致演變為衝突。

蘇利文是在美國總統拜登與中國國家主席習近平視訊會議後幾個小時，在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）網路研討會做此表示。

蘇利文表示，兩位領袖同意就「戰略穩定」展開對話。他指的是美國關切中國擴增核子與飛彈武器。

蘇利文說：「拜登總統向習主席提出有必要就戰略穩定進行對話…這項對話由雙方領袖指導，由經授權的高階小組領軍，涵蓋安全、科技與外交。」

「你們會看到在多個層面加強來往，以確保這項競爭有護欄機制，不致演變為衝突。」

拜登與習近平會談約3個半小時，但似乎未能縮小兩國間的重大歧異。

拜習同意探討武器管制談判可能性

《路透社》報導，美國國安顧問蘇利文在華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）網路研討會中表示，美國關切中國核子與飛彈發展時表示，而拜登與習近平同意就「戰略穩定」展開對話。

雖蘇利文並未明確解釋將以何種方式進行，但強調：「這與我們在俄羅斯進行正式戰略穩定對話時的情況不同，那是更加成熟且歷史悠久。美中關係沒那麼成熟，但兩位領袖確實討論了這些議題，現在我們有責任考慮以最有成效的方式來推進。」

華府一再呼籲中國，加入美俄之間的新戰略武器裁減條約。

北京表示，中國軍備庫與美俄相形見絀，還說準備在「平等與相互尊重」的原則上，就戰略安全問題進行雙邊對話。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航