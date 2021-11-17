世界同志遊行主辦方將「台灣地區」調整為「台灣」，並稱支持所有成員的人權與自決權
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外交部表示肯定國際同志遊行組織聯盟長期在國際間推動性別平權的相關努力，但同時呼籲國際社會，嚴肅正視聯合國大會第2758號決議長期被不當擴大解釋的問題，以免抹煞國際同志遊行組織聯盟等諸多維護人權NGOs的長期努力。
世界同志遊行主辦單位「國際同志遊行組織聯盟」（InterPride）12日發布新聞稿，宣布2025年世界同志遊行將在高雄舉辦，但新聞稿中卻以「台灣地區」（region of Taiwan）稱呼台灣，引發社會關注。
國際同志遊行組織聯盟昨（16）日在臉書發出正式聲明，除了以正確的名字稱呼台灣，也特別表示支持該單位所屬成員的自決權。
最新聲明中表示支持成員的自決權，外交部：深感欣慰
國際同志遊行組織聯盟在正式的新聞稿裡，已將「台灣地區」調整為「台灣」。16日在臉書粉絲專頁發出的正式聲明中，該聯盟也特別表示，該單位支持所有成員的人權，包含成員的自決權（right to self-determination）。
外交部16日也發布新聞稿表示，當國際同志遊行組織聯盟新聞稿以「台灣地區」（region of Taiwan）稱呼時，在第一時間即與高雄同志遊行聯盟、國際同志遊行組織聯盟及高雄市政府等相關各方保持密切聯繫。後續能一起研商討論，並促成國際同志遊行組織聯盟發布各方都能接受的聲明，外交部深感欣慰。
外交部表示，國際同志遊行組織聯盟的聲明指出，該組織聯盟長期為申請聯合國（UN）經濟暨社會理事會（ECOSOC）的一般諮詢地位（general consultative status）而努力，以為廣大的LGBTQIA+社群服務，因此必須遵守聯合國的相關規定。
外交部表示，肯定國際同志遊行組織聯盟長期在國際間推動性別平權的相關努力，但也同時呼籲國際社會，嚴肅正視聯合國大會第2758號決議長期被不當擴大解釋的問題，以免抹煞國際同志遊行組織聯盟等諸多維護人權NGOs的長期努力。
高雄同志遊行聯盟在今（2021）年成為國際同志遊行組織聯盟第19區的代表成員，並成功取得2025年世界同志遊行的申辦權，將是世界同志遊行首度在東亞舉行。
高雄同志遊行聯盟在臉書粉專表示，該團隊將會為2025年的世界同志遊行成立核心團隊，並在2022到2023年間致力於接洽地方、中央政府，以及各大國際駐台單位，討論合作的細節與模式。
高雄同志遊行聯盟表示，該核心團隊預計在2023年雪梨世界同志遊行系列活動執行的實體廣告和行銷宣傳。2024年將增編團隊，和各商業組織尋求贊助以及合作的機會。
根據國際同志遊行組織聯盟的新聞稿，世界同志遊行自2000年開始舉辦，過去獲得申辦權的城市依序為羅馬、耶路撒冷、倫敦、多倫多、馬德里、紐約和哥本哈根。這項活動通常為每2年舉行一次，2023年的主辦城市為澳洲的雪梨。
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核稿編輯：羅元祺