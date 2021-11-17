世界同志遊行主辦方將「台灣地區」調整為「台灣」，並稱支持所有成員的人權與自決權

世界同志遊行主辦單位「國際同志遊行組織聯盟」（InterPride）12日發布新聞稿，宣布2025年世界同志遊行將在高雄舉辦，但新聞稿中卻以「台灣地區」（region of Taiwan）稱呼台灣，引發社會關注。

國際同志遊行組織聯盟昨（16）日在臉書發出正式聲明，除了以正確的名字稱呼台灣，也特別表示支持該單位所屬成員的自決權。

最新聲明中表示支持成員的自決權，外交部：深感欣慰

國際同志遊行組織聯盟在正式的新聞稿裡，已將「台灣地區」調整為「台灣」。16日在臉書粉絲專頁發出的正式聲明中，該聯盟也特別表示，該單位支持所有成員的人權，包含成員的自決權（right to self-determination）。

外交部16日也發布新聞稿表示，當國際同志遊行組織聯盟新聞稿以「台灣地區」（region of Taiwan）稱呼時，在第一時間即與高雄同志遊行聯盟、國際同志遊行組織聯盟及高雄市政府等相關各方保持密切聯繫。後續能一起研商討論，並促成國際同志遊行組織聯盟發布各方都能接受的聲明，外交部深感欣慰。

外交部表示，國際同志遊行組織聯盟的聲明指出，該組織聯盟長期為申請聯合國（UN）經濟暨社會理事會（ECOSOC）的一般諮詢地位（general consultative status）而努力，以為廣大的LGBTQIA+社群服務，因此必須遵守聯合國的相關規定。

外交部表示，肯定國際同志遊行組織聯盟長期在國際間推動性別平權的相關努力，但也同時呼籲國際社會，嚴肅正視聯合國大會第2758號決議長期被不當擴大解釋的問題，以免抹煞國際同志遊行組織聯盟等諸多維護人權NGOs的長期努力。

高雄同志遊行聯盟在今（2021）年成為國際同志遊行組織聯盟第19區的代表成員，並成功取得2025年世界同志遊行的申辦權，將是世界同志遊行首度在東亞舉行。

高雄同志遊行聯盟在臉書粉專表示，該團隊將會為2025年的世界同志遊行成立核心團隊，並在2022到2023年間致力於接洽地方、中央政府，以及各大國際駐台單位，討論合作的細節與模式。

高雄同志遊行聯盟表示，該核心團隊預計在2023年雪梨世界同志遊行系列活動執行的實體廣告和行銷宣傳。2024年將增編團隊，和各商業組織尋求贊助以及合作的機會。

根據國際同志遊行組織聯盟的新聞稿，世界同志遊行自2000年開始舉辦，過去獲得申辦權的城市依序為羅馬、耶路撒冷、倫敦、多倫多、馬德里、紐約和哥本哈根。這項活動通常為每2年舉行一次，2023年的主辦城市為澳洲的雪梨。

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核稿編輯：羅元祺