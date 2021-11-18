「藏電於民」的時代來臨：台電電力交易平台籌備多年終於上線，「備用容量市場」明年啟動

環境資訊中心記者 李蘇竣報導

台灣電力公司打造「電力共享經濟」，透過電力交易平台，導入輔助服務交易，讓民間電力資源投入電網，於10月15日正式啟用。

台電董事長楊偉甫表示，未來將是「藏電於民」的時代，交易平台可以將分散於民間的電力資源納入電力系統，讓各種能源業者互相輔助；目前已有四家民間合格業者，累計約有17MW的電力資源參與，首日成交量31917MW-hr（百萬瓦時），目標在2025年可以達到1000MW的參與量。

電力交易平台啟用，分「調頻」、「即時」、「補充」三項備轉

我國正值能源轉型關鍵期，再生能源佔比不斷增加，傳統發電機組也逐漸淘汰，為了因應這樣的趨勢，台電近年著手規劃電力交易平台，開設輔助服務市場，讓民間分散式電力資源可至平台參與競價。平台自今年7月1日起試營運，台電15日下午宣告平台正式啟用，舉辦「電力交易平台啟用典禮」，邀請民間業者一同投入，打造「電力共享經濟」。

台電指出，平台目前共有三項輔助服務交易項目，包括「調頻備轉容量」、「即時備轉容量」，及「補充備轉容量」。其中「調頻備轉」需即時修正系統頻率偏差，在數秒的反應時間內增減備轉容量，但持續時間的要求也較短；「補充備轉」是因應機組跳機、負載突增時，在接獲調度指令的半小時內增加備轉容量；而「即時備轉」則介於兩者之間，要在接獲指令的10分鐘內增加備轉容量。

依台電目前訂定的價格上限，調頻備轉為600元/MW-hr（百萬瓦時），補充備轉與即時備轉均為每百萬瓦時400元。

Photo Credit: 環境資訊中心 電今日舉辦「電力交易平台啟用典禮」，宣告平台正式啟用營運

四家民間業者驗證合格，試營運成交量破400萬元

台電說明，電力交易平台目前導入的是「日前（Day-Ahead）輔助服務市場」，於前一天針對隔天的電力需求量進行競價買賣，台電每個月再依實際調度的電力容量結算為服務費用給業者。而目前合格的業者有大同、台達電子、安瑟樂威與漢翔航空四家，均通過相關能力測試並開始投標、競價及線上運轉。

在民間參與量中，共有14MW儲能設備參與調頻備轉服務市場，另有1.4MW、1.6MW分別參加即時、補充備轉服務市場，累計17MW民間電力資源參與；此外還有國營發電廠裝置容量約3萬MW、儲能業者約15MW等等各專案。台電透露，在試營運期間總交易量已接近8000百萬瓦時，交易金額超過400萬元。

台電公布，啟用首日的成交量總共為3萬1917百萬瓦時，分別是調頻備轉3517百萬瓦時，平均成交價格為591元；即時備轉8172百萬瓦時，平均成交價400元；補充備轉20228百萬瓦時，平均價350元。

台電提供 今日調頻備轉成交量共3517MW-hr，平均成交價格為591元

台電董事長楊偉甫表示，比起需量反應為長期的計畫，「日前輔助服務市場」更具即時彈性，可協助每日不同時段的電力供需平衡調節，不僅增加業者利益，也提供台電更多電力來源，形成雙贏，讓台灣的電力系統能夠多元發展。

他透露，目前還有三家業者共申請14.9MW的參與量，正進行相關測試，另有數十家業者詢問準備中，目標在2025年可以達到1000MW的參與量。

交易平台籌備多年終上線，「備用容量市場」明年啟動

台電強調，台灣是獨立電網，須自給自足維持電網穩定。早在2014年就展開始內部電力競價試驗，而後因應電業法修法著手籌設電力交易平台，在2019年推出「非傳統機組參與即時備轉輔助服務暫行機制」，去年更成功打造電力頻率調整儲能系統（AFC），確立分散式電力參與電力交易的可行模式，預計明年「備用容量市場」啟動交易。

台電表示，隨著電力交易平台的誕生，可擺脫既有以大型發電機組供電為主的思維，將原本民間的電力資源引入，如民間傳統發電業者、自用發電設備設置者、用戶側需量反應，以及併網型儲能設備業者等多元分散式的民間電力資源，均可參與電力交易平台競價，提供輔助服務。穩定電力系統的同時，也可獲得收益，打造「電力共享經濟」，商機粗估上看百億規模。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航