2021/11/18,
政治

「藏電於民」的時代來臨：台電電力交易平台籌備多年終於上線，「備用容量市場」明年啟動

「藏電於民」的時代來臨：台電電力交易平台籌備多年終於上線，「備用容量市場」明年啟動
台電提供

我們想讓你知道的是

隨著電力交易平台的誕生，可擺脫既有以大型發電機組供電為主的思維，將原本民間的電力資源引入，穩定電力系統的同時，也可獲得收益，商機粗估上看百億規模。

環境資訊中心記者 李蘇竣報導

台灣電力公司打造「電力共享經濟」，透過電力交易平台，導入輔助服務交易，讓民間電力資源投入電網，於10月15日正式啟用。

台電董事長楊偉甫表示，未來將是「藏電於民」的時代，交易平台可以將分散於民間的電力資源納入電力系統，讓各種能源業者互相輔助；目前已有四家民間合格業者，累計約有17MW的電力資源參與，首日成交量31917MW-hr（百萬瓦時），目標在2025年可以達到1000MW的參與量。

電力交易平台啟用，分「調頻」、「即時」、「補充」三項備轉

我國正值能源轉型關鍵期，再生能源佔比不斷增加，傳統發電機組也逐漸淘汰，為了因應這樣的趨勢，台電近年著手規劃電力交易平台，開設輔助服務市場，讓民間分散式電力資源可至平台參與競價。平台自今年7月1日起試營運，台電15日下午宣告平台正式啟用，舉辦「電力交易平台啟用典禮」，邀請民間業者一同投入，打造「電力共享經濟」。

台電指出，平台目前共有三項輔助服務交易項目，包括「調頻備轉容量」、「即時備轉容量」，及「補充備轉容量」。其中「調頻備轉」需即時修正系統頻率偏差，在數秒的反應時間內增減備轉容量，但持續時間的要求也較短；「補充備轉」是因應機組跳機、負載突增時，在接獲調度指令的半小時內增加備轉容量；而「即時備轉」則介於兩者之間，要在接獲指令的10分鐘內增加備轉容量。

依台電目前訂定的價格上限，調頻備轉為600元/MW-hr（百萬瓦時），補充備轉與即時備轉均為每百萬瓦時400元。

51680411757_5e913ca0c9_b
Photo Credit: 環境資訊中心
電今日舉辦「電力交易平台啟用典禮」，宣告平台正式啟用營運

四家民間業者驗證合格，試營運成交量破400萬元

台電說明，電力交易平台目前導入的是「日前（Day-Ahead）輔助服務市場」，於前一天針對隔天的電力需求量進行競價買賣，台電每個月再依實際調度的電力容量結算為服務費用給業者。而目前合格的業者有大同、台達電子、安瑟樂威與漢翔航空四家，均通過相關能力測試並開始投標、競價及線上運轉。

在民間參與量中，共有14MW儲能設備參與調頻備轉服務市場，另有1.4MW、1.6MW分別參加即時、補充備轉服務市場，累計17MW民間電力資源參與；此外還有國營發電廠裝置容量約3萬MW、儲能業者約15MW等等各專案。台電透露，在試營運期間總交易量已接近8000百萬瓦時，交易金額超過400萬元。

台電公布，啟用首日的成交量總共為3萬1917百萬瓦時，分別是調頻備轉3517百萬瓦時，平均成交價格為591元；即時備轉8172百萬瓦時，平均成交價400元；補充備轉20228百萬瓦時，平均價350元。

51680410992_95fe594eeb_b
台電提供
今日調頻備轉成交量共3517MW-hr，平均成交價格為591元

台電董事長楊偉甫表示，比起需量反應為長期的計畫，「日前輔助服務市場」更具即時彈性，可協助每日不同時段的電力供需平衡調節，不僅增加業者利益，也提供台電更多電力來源，形成雙贏，讓台灣的電力系統能夠多元發展。

他透露，目前還有三家業者共申請14.9MW的參與量，正進行相關測試，另有數十家業者詢問準備中，目標在2025年可以達到1000MW的參與量。

交易平台籌備多年終上線，「備用容量市場」明年啟動

台電強調，台灣是獨立電網，須自給自足維持電網穩定。早在2014年就展開始內部電力競價試驗，而後因應電業法修法著手籌設電力交易平台，在2019年推出「非傳統機組參與即時備轉輔助服務暫行機制」，去年更成功打造電力頻率調整儲能系統（AFC），確立分散式電力參與電力交易的可行模式，預計明年「備用容量市場」啟動交易。

台電表示，隨著電力交易平台的誕生，可擺脫既有以大型發電機組供電為主的思維，將原本民間的電力資源引入，如民間傳統發電業者、自用發電設備設置者、用戶側需量反應，以及併網型儲能設備業者等多元分散式的民間電力資源，均可參與電力交易平台競價，提供輔助服務。穩定電力系統的同時，也可獲得收益，打造「電力共享經濟」，商機粗估上看百億規模。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。