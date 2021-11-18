一紙公文透露不尋常訊息：缺糧食、缺柴油、缺美元，中國資本市場大變局

中國9月發生的全國限電潮，在中國政府的強力干預下，至少家庭民生用電目前供應順暢；但時間進入11月以後，各地區家庭用電價格漲了不少，人民付出不少代價。

中國政府一方面允許電價上漲，一方面直接干預煤炭價格的市場機制，方法很暴力，發改委官員直接進入河南鄭州商品交易所，強行撤掉所有煤炭交易所內煤炭期貨的買單，這樣價格就可以直接掉到中國政府設定的價格區間。

只不過這波行政干預，打死了很多期貨交易的多單持有者，很多期貨公司與期貨市場參與者虧了大錢；從此，原本只有電價被政府管控的中國，現在煤炭價格也進入計畫經濟的管制時代。

缺電緩解中，柴油卻不足

這不會沒有後遺症，只是把問題延後。

首先，煤炭不分品質全力發電，先前裝置的發電機組，現在要縮短多少使用年限？再來，原本已經關掉不具效益的煤礦，現在借錢重新開礦，未來準備再為銀行產生多少壞帳？第三，行政干預製造金融市場不確定，煤炭股與電力股的股價一起跌，這就是答案。

最後，缺電的問題解決了，但是柴油不足的問題就冒出來。原因是工廠被迫停工，為了保持自己的電力供應，不但備了柴油發電機，更囤積了大量柴油，而柴油是運輸行業的命脈，柴油短缺，貨物運輸就會有困難。今年阿里巴巴的雙11購物節，物流真的能配合嗎？目前物流龍頭順豐的股價，已經掉到今年高點的一半。

深圳、上海、廣州、溫州目前都把運價往上漲，根據中國財新網的報導，由於部分煉油廠因為環保問題被迫停產檢查，其他還在運作的煉油廠出貨比生產量多20%到50%，因此目前煉油廠的柴油庫存都在下降。今年1~9月商業庫存每月平均是2075萬噸，中國10月末商業原油庫存較9月再降9.5%至2010年1月以來最低。

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經濟惡化中，還會繼續墜

在此同時，中國又要大量出動艦艇挑釁周邊國家，擺出準備侵略台灣的姿態，而海軍的柴油充足又是中國軍方優先要確保的目標，如果中國軍艦現在連日本的津輕海峽都要去繞，柴油短缺的問題，短期將更不容易緩解。生產柴油發動機的山東濰柴動力，以及製造大型貨車的中國重汽，目前股價都掉到1年低點，柴油短缺造成的衝擊，股價自己會說話。

中國經濟第三季的成長減緩到4.9%，缺電是一個原因，疫情到處封鎖是一個原因，房地產公司的債務危機又是另外一個原因；缺電會衝擊外銷，疫情封鎖會衝擊消費，房地產公司有融資問題會衝擊建設投資，拉動中國經濟的3個驅動力同時在熄火。

展望第四季，情況只會更差，因為衝擊的因素又增加兩個，除了前面提到的柴油短缺外，歐盟、加拿大、英國、土耳其與烏克蘭等32國，將於12月1日起取消對中國的貿易最惠國待遇，這會反映在2022年以後的中國對外出口，未來中國的產品將不再具備便宜優勢，到時候丟掉訂單外銷型的中小企業準備倒閉多少？中國經濟急速往下墜的趨勢持續惡化中。

但問題還不只如此，2021年11月開始，中共中央辦公廳與國務院辦公廳聯名發表《糧食節約行動方案》，重點內容包括：檢討農業生產過程的減損，改進糧食儲存與運輸減損，遏制餐飲消費浪費，加強利用糧食剩餘等。比較奇怪的是，為何每年糧食豐收的中國居然要突然出文件全面檢討糧食政策？難道中間有投資人不知道的事嗎！

2009年，中國糧食缺口1300萬噸；到了2012年，中國淨進口糧食超過7000萬噸；2014年，中國榮登世界第一大糧食進口國；2015年以來，中國每年進口糧食超過1億噸。2020年8月，中國社會科學院農村發展研究所、中國社會科學出版社發布報告稱，到2025年中國有可能出現1.3億噸左右的糧食缺口。

問題是，中國糧食進口量卻遠遠大於官方宣稱的缺口。根據中商情報網統計，2021年前九個月，中國進口糧食1.15億噸，高於2019年全年1.11億噸的進口量，也較2020年同期成長35%。進口糧食金額504億美元，較2020年同期成長64.9%，幾乎追上2019年全年508億美元的總金額。

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2014年5月25日，中國農業部農村經濟體制與經營管理司司長公開說，中國糧食自給率已經掉到70%上下，這段訪問的原文網路上已經無法觀賞，但是明顯與中國官方年年豐收的宣傳不一致。以中國國家統計局2020年中國生產6.69億噸糧食、宣稱95%自給率的數字觀察，當年卻得進口1.42億噸。

簡單推演一下，生產6.69億噸，不足5%的話，再進口3500萬噸即可；如果將1.42億噸的進口除上7.04億噸的估計需求，中國糧食自給率以公開數字回推，大約只有80%。2014年農業部官員應該是不小心說漏嘴了。

考慮到糧食價格普遍上漲以及進口數字的真實性，一旦中國缺少足夠外匯購買糧食，中國發生饑荒幾乎就是一個可能的結果。在此同時，中國的農業股又是最會做假帳的類股，加上中國政府未來可能的價格干預，它很難成為長期獲利的投資機會。

外匯流失中，明年拉警報

回到中國外匯存底，中國外匯管理局公布至9月底中國的外債總額為2.68兆美元，以同期3.2兆美元的外匯存底去扣除，中國的淨外匯存底剩5200億美元，若以今年第1季6400億美元的淨外匯存底觀察流失速度，最快2022年底中國對外的國際收支就有資不抵債的風險。

而中國外管局又說，中長期外幣負債占44%，1年之內到期的短期外債占56%，不含利息估計約1.5兆美元，在此同時，中國企業因為花樣年地產美元債違約，已經整體喪失在國際資本市場融資的能力，中資企業發行的海外債券平均殖利率飆高到21.5%。

如果中國的糧食缺口未來依然存在，那麼美元流失的危機幾乎就意味著糧食危機迫在眉睫，中國政府必須推出《糧食節約行動方案》的大環境也就不難理解。這不只預示著中國資本市場的重大轉折，可能對人類歷史也是一個重大的轉折，所有人屆時都不得不去面對。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航