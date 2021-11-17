川普「通俄門」翻案！《華盛頓郵報》公開道歉引用錯誤資訊，並更正大部分報導

文：吳宗宜

川普通俄門翻案，錯誤消息來源浮上檯面

11月12日，《華盛頓郵報》罕見的公開認錯，承認2016年起不當的引用未經證實的資訊，大幅報導川普（Donald Trump）的「通俄門」（Russia Gate）事件，但這些資訊後來大部分都從未能被證實，因而刪除大部分當年的報導。

2016年美國總統大選結束後，BuzzFeed新聞發佈一份民主黨委託Fusion GPS調查的報告「史蒂爾檔案」（Steele dossier），當中爆料許多川普的黑暗歷史，包括召妓、以非法方式取得房地產交易，甚至指控俄羅斯政府涉嫌透過攻擊民主黨干涉美國總統大選，以讓川普當選，在當時引發輿論一片譁然，此事件被稱作「通俄門」。

針對俄羅斯的干預大選事件，歐巴馬（Barack Obama）總統在卸任前的2016年12月簽署了行政命令，驅逐35名俄羅斯外交人員。

2017年5月，前聯邦調查局局長（FBI）穆勒（Robert Mueller）出任司法部特別檢察官，開始調查本案，在經過22個月的調查後，他於2019年3月提出了一份448頁的調查報告，指出俄羅斯認為川普對其較為友好，確實有意介入美國2016年的大選並讓川普當選，而該調查已就此起訴了35人與3家美國企業，但並無證據指出川普及其團隊與俄羅斯共謀：「本報告無法就總統（川普）是否犯罪得出結論，但也沒辦法證明他無罪。」

而後，美國司法部於2019年3月續任命康乃狄克州檢察官杜然（John H. Durham）為特別檢察官，對通俄門案繼續進行深入調查，在耗時近2年、耗費超過2500萬美元後，其調查報告指出，史蒂爾檔案多數內容從未被證實過，有些指控也被證明是不實的。

杜然於今（2021）年9月27日逮捕、起訴了民主黨希拉蕊（Hillary Clinton）競選陣營的律師薩斯曼（Michael Sussmann），又於11月4日以對FBI撒謊等5項罪名，逮捕、起訴了與前英國間諜史蒂爾（Christopher Steele）共同撰寫前述報告的布魯金斯研究所（Brookings Institution）顧問、前研究員、俄羅斯籍的丹欽科（Igor Danchenko）。

丹欽科被起訴後，《華盛頓郵報》罕見的在11月12日公開認錯，並更正及大篇幅删除史蒂爾檔案相關報導。該報在2017年3月的文章「Who Is Source D?」指出，消息來源D曾爆料川普在俄羅斯召妓，並要求妓女在前總統歐巴馬夫婦訪問俄羅斯時住過的房間的床上對他小便，文中指名這名「消息來源D」是俄羅斯美國商會會長（AmCham）米利安（Sergei Millian）。

但直到近日丹欽科被以對聯邦調查局撒謊的罪名起訴，各界才發現事實上這個消息來源的背後，可能是與希拉蕊長期有聯繫的民主黨黨工們。

《華盛頓郵報》發言人塞弗林豪斯（Steve Severinghaus）表示，該報「意識到這些指控引發的嚴重問題，並將繼續密切關注後續的調查」，該報的總編布茲比（Sally Buzbee）也說：「我們正採取最透明的方式面對這個問題。」

川普通俄門案中的關鍵人物丹欽科，曾在2017年向前英國間諜史蒂爾表示，他握有川普與俄羅斯政府官員暗通款曲的證據，並握有川普2013年的淫穢錄影，史蒂爾將這些蒐錄下的資訊寫成了「史蒂爾檔案」，進而引爆了川普的通俄門醜聞。

時任通俄門特別檢察官穆勒，曾依據此檔案中的指控，依據美國《外國情報監視法修正案》（FISA）下令監視川普當年的競選顧問佩奇（Carter Page），然而當時史蒂爾檔案許多對於川普的指控，後來都未得到證實或被戳穿。

根據丹欽科的起訴書，他曾多次對某些訊息的來源向FBI撒謊，其中提供的虛假訊息之一，便是他曾在2016年7月接到了一通應該是俄羅斯美國商會會長米利安的匿名電話，電話中的人告訴他川普的競選團隊和莫斯科官員間是「共謀」。

該起訴書稱，丹欽科在撒謊，他事實上「從未接到過這樣的電話或收到這樣的訊息。」

丹欽科後來被指控，曾受到希拉蕊競選團隊和民主黨全國委員會的間接資助，丹欽科則否認該指控，稱其工作性質是完全無黨派的：「即使是來自可靠來源的原始情報，我也持保留態度，懷疑如果訊息是否準確，又或是謠言或另有隱情。」

2019年，美國司法部的一項調查顯示，丹欽科10年前在布魯金斯研究所的工作期間，曾被懷疑是俄羅斯特工，丹欽科則強烈否認，稱該指控為誹謗。

對於近日的起訴，丹欽科的律師夏默爾（Mark Schamel）駁斥：「特別檢察官使用了披露式起訴的方式，提出虛假陳述，羞辱和誹謗一位著名的商業情報專家以謀取政治利益，這與美國司法部數十年來的做法背道而馳。」

「丹欽科是一位受人尊敬的分析師，他揭露了俄羅斯統普亭（Vladimir Putin）的博士論文抄襲案，他對工作的嚴謹和準確性在全世界都得到過認可，他的工作能力是無可挑剔的。在過去五年，那些有其他目的的人試圖玷污他的聲譽，同時破壞美國國家安全。從他被不當揭露、浮上檯面的那一刻起，就一直成為出於政治動機的無情攻擊的焦點，這種不義是不會成立的。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航