輝瑞口服藥臨床表現佳、向美申請緊急使用授權，並授權製造學名藥供中低所得國家

美國輝瑞（Pfizer）大藥廠昨（16）日向美國當局申請COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）口服抗病毒藥物Paxlovid緊急授權，臨床試驗證實此款藥物可降低重症高風險成年患者住院或死亡風險達89％。此款口服藥的療程為連續5天內服用30顆。

輝瑞藥廠16日也宣布，將透過一項授權協議，允許學名藥製造廠生產平價版COVID-19抗病毒口服藥，供應全球95個中低所得國家。此項授權協議涵蓋的國家，約占全世界人口53％。

美FDA將在11月底開會審核，美、英、澳已紛紛下訂

（中央社）美國輝瑞大藥廠16日表示，正在向美國當局申請COVID-19口服抗病毒藥物Paxlovid緊急授權。臨床試驗證實，這種藥物可將重症高風險成年患者的住院或死亡風險大幅降低89％。

《路透社》報導，輝瑞表示，已向美國食品暨藥物管理局（FDA）遞交COVID-19口服藥Paxlovid的緊急使用授權（EUA）申請。

這種口服藥可作為早期居家治療之用，有助預防因染疫住院和死亡，可望成為抗疫新武器，對取得疫苗有限或接種率低的國家與地區而言，也將是重要的抗疫工具。

目前不清楚美國主管機關何時會審核輝瑞申請，而同樣研發口服藥物的默沙東（Merck & Co.）與Ridgeback Biotherapeutics已於10月11日完成緊急授權申請。

FDA外部專家將在11月30日開會審核輝瑞的申請。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）在新聞稿中表示：「我們正盡快將這種潛在療法送到患者手中，我們期待配合FDA以及全球其他主管機構對我們申請的審查。」

總部設在紐約的輝瑞表示，已開始在英國、澳洲、紐西蘭和韓國等多國尋求授權，並打算進一步提交國際申請。

輝瑞簽署授權允許製造學名藥，不向低所得國家的銷售收取權利金

（中央社）美國輝瑞藥廠16日宣布，它將透過一項授權協議，允許學名藥製造廠生產平價版COVID-19抗病毒口服藥，供應全球95個中低所得國家。

輝瑞與聯合國支持的藥品專利聯盟（Medicines Patent Pool, MPP）簽署自願授權協議，允許MPP向合格學名藥製造廠轉授權，生產本身的PF-07321332藥物。輝瑞則將以Paxlovid這個品牌名稱，銷售自家生產的COVID-19口服藥。

輝瑞本月5日表示，臨床試驗結果顯示，新款口服藥可以將重症高風險成年患者的住院或死亡風險大幅降低89％。這種藥物將與早已有學名藥的抗愛滋病毒藥物利托那韋（Ritonavir）合併使用。

授權協議涵蓋的95國，約占全世界人口53％，包括所有中低收入國家以及撒哈拉沙漠以南非洲的若干中高收入國家，以及在過去5年內從中低收入過渡到中高收入的國家。

根據協議，輝瑞將不會向在低所得國家的銷售收取權利金，至於協議涵蓋的其他國家，只要世界衛生組織仍將疫情定調為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），輝瑞同樣不會收取權利金。

上月27日，美國藥廠默沙東集團也與MMP簽署類似授權生產學名藥協議。

對藥廠來說，這類協議並不尋常。此舉顯示各國迫切需要有效治療，且藥廠也面臨沉重壓力，必須以極低價格供應挽救生命的藥物。

大藥廠靠疫苗日賺約26億元，人民疫苗聯盟批棄低所得國家而不顧

（中央社）根據最新分析報告，美國輝瑞大藥廠、BioNTech和莫德納，因研發的疫苗高度成功，三家公司平均日賺9350萬美元（約新台幣26億元），而貧窮國家仍有許多人未接種疫苗。

「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance）表示，這三家公司將大部分的COVID-19疫苗賣給富有國家，卻對低所得國家棄而不顧。

人民疫苗聯盟根據三家公司的財報數據估算，它們今年稅前獲利總計340億美元，換算後相當於每秒賺逾1000美元，每分鐘6萬5000美元，或每天9350萬美元（約新台幣26億元）。

人民疫苗聯盟旗下成員非洲聯盟（African Alliance）的通訊主管謝雲（Maaza Seyoum）說：「少數幾家公司每小時獲利數以百萬計美元，令人厭惡。」

「輝瑞、BioNTech和莫德納（Moderna）利用它們的獨占地位優先處理獲利最豐的富有國家合約，卻對低所得國家棄而不顧。」

人民疫苗聯盟表示，輝瑞和BioNTech已運交給低所得國家的疫苗不到1％，莫德納也才0.2％。

目前，低所得國家有高達98％的民眾未完整接種疫苗。

相較之下，阿斯特捷利康（AstraZeneca）和嬌生（Johnson & Johnson）則以非營利為原則提供疫苗，儘管這兩家公司先前表示，預期在疫情逐漸平息後，將會結束這類安排。

人民疫苗聯盟表示，儘管獲得公共資金挹注超過80億美元（約新台幣2224億元），輝瑞、BioNTech和莫德納拒絕接納外界呼籲，透過世界衛生組織將疫苗技術移轉給中低所得國家的廠商，以提高全球供應量，壓低疫苗價格，拯救數以百萬計生命。

人民疫苗聯盟表示，輝瑞執行長博爾拉批評技術移轉是「危險想法」，但WHO本月稍早批准印度研發的疫苗Covaxin，證明發開中國家也有能力和技術。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺