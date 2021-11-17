Netflix推出10大最受歡迎榜單功能：《紅色通緝令》全球居冠，台灣熱播影集前10名有7部韓劇

串流時代來臨，在各大影視企業爭先恐後爭逐網路串流的大餅時，串流龍頭Netflix今（17）日正式推出全新網站「Netflix Top 10」，每週更新全球及各個國家／地區收看時數最多10大電視劇和電影，除了讓影迷、劇迷看熱鬧之外，更重要的是，此舉讓有興趣投入影視產業的投資人，可以觀察哪些節目是時下流行，以便投資製作內容。

Netflix的「Netflix Top 10」排行榜單，將於每週二公布最新戰況，數據來自前一週的週一至週日觀看時數，包含原創及授權影片，榜單分為全球10大電影（英語）、節目（英語）、電影（非英語）及節目（非英語）。除了全球排行之外，Netflix也公布90多個國家／地區的榜單。網站目前提供英語和西班牙語，明（2022）年將支援更多語言版本。

Photo Credit: Netflix

以2021年11月第二個星期全球收視率排行榜檢視，最多人觀賞的「英語電影」是由巨石強森（Dwayne Johnson）、蓋兒加朵（Gal Gadot）、萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）主演的動作喜劇《紅色通緝令》，收看時數為1億4872萬小時。至於開播至今造成廣大迴響的韓國影集《魷魚遊戲》，上週在全球觀看排行榜同樣處在「非英語影集」的第一名寶座，顯然熱度尚未消退。

而台灣觀眾的收視統計，上週的觀看數字，《紅色通緝令》同樣在電影分類中拿下收視冠軍，第十名則為《決勝女王》；影集分類則由韓劇《海岸村恰恰恰》坐上冠軍寶座，第十名則為《魷魚遊戲》。

而值得一提的是，在影集類的前10名中，韓國影集除了《海岸村恰恰恰》、《魷魚遊戲》之外，還有《戀慕》、《以吾之名》、《迷霧》、《神探具景伊》、《我的ID是江南美人》上榜，前10名當中就有7部韓劇，顯然台灣觀眾的追劇習慣還是緊貼著韓國作品。至於台灣影集則由《四樓的天堂》、《比悲傷更悲傷的故事：影集版》兩部作品上榜，前者居於第五名，後者則是第六名的位置。

Photo Credit: Netflix

根據Netflix指出，找出最適合用來評估串流服務的方式並不容易，也沒有任何指標是完美的。票房或收視率（旨在協助廣告商評估有線電視節目的表現）等傳統指標，亦無法套用於包含Netflix在內的大多數串流服務。

在詳細檢視各種策略之後，Netflix認為觀看時數是反映影片熱門程度及會員整體滿意度的重要指標，而後兩者也是吸引會員繼續使用服務的關鍵。使用觀看時數的好處眾多：它是第三方用來評估影片熱門程度的指標；將觀眾重看影片因素納入考量（重看影片代表觀眾對影片的喜愛），此外，任何公司都可使用這項指標。

然而，Netflix也同時承認觀看時數確實對較長的影集和電影比較有利。由於不同節目類型間的細微差異，很難用單一指標滿足不同需求；因此Netflix將適時公布特定排行，例如熱門紀錄長片或實境節目，這些內容深受會員喜愛，但在一般熱門排行可能無法脫穎而出。

也有些意見是，為什麼Netflix不以看完整部節目或電影的觀眾人數為指標，針對這點，Netflix則認為在評估影片的熱門程度時，應該把所有因素都納入考量，例如有些人錯過了共計10小時的影集的結尾（可能是嬰兒哭了，或是談情說愛去了），或者沒有等到工作人員名單裡的彩蛋，也或者只想反覆看某一個場景，而不是重看整部影片，這些觀看時數都應該被計算進去。

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Netflix Top 10的10件事

以下為Top10.Netflix.com 統計方法的10大重點：

排行榜是以每部影片的觀看時數計算，也就是會員觀看電影或是某部影集中的某一季的總時數（包括把《性／生活》的特定一幕看了三遍）。 計算自週一到週日的觀看時數，並於下一週的週二公布排行。 每週公布四項全球Top 10排行：電影（英語）、節目（英語）、電影（非英語）及節目（非英語）。每份排行都會附上每部影片的一週觀看時數。 針對90多個國家／地區（國家／地區名單與Netflix原先的國家／地區10大熱門排行相同），公布電影和節目兩項Top 10排行，且同樣以觀看時數計算，但不會顯示各個國家／地區每部影片的觀看時數。 影集每一季分開計算，因此可能會看到《怪奇物語》的第二和第三季同時上榜。 任何類型的影片皆能入榜，包含影集、電影、兒童及親子片、Netflix作品與授權作品等等。 雖然在台灣時間11月17日推出本網站，但Top 10排行及影片蟬聯排行榜的週數是由2021年6月28日開始計算。 提供史上最受歡迎的10大Netflix電影（英語）、節目（英語）、電影（非英語）及節目（非英語）排行，計算方式為每部影片在Netflix上線後28天的總觀看時數。 考慮到世界各地網路連線不同，每週報告數據均以「萬」為單位四捨五入。 特別聘請獨立第三方——安永聯合會計師事務所審查Netflix新的觀看指標，並將於2022年公布他們的報告。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺