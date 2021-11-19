德國大選「防疫支票」亂亂開，新政府出爐前疫情飆升責任卻無人擔

大選討好選民政治人物怠惰，疫情爆炸性地升高

德國疫情的確診案例在近幾星期急遽升高，確診人數比去（2020）年未施打疫苗時的人數，還要高上數倍。

回憶去年的此時，學校被迫線上上課，幾乎所有的商家都關門，晚上9點以後不得出門。比起去年11月中旬白天行走在商店都關上大門的鬧區，猶如陷入無聲戰爭中，今（2021）年的11月，商店餐廳全開，只有控管進入餐廳、商家或參加活動者，必須出示打過完整兩劑疫苗，或得過COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）復原證明，要不就必須做過篩選陰性才能進入。

在餐廳與商家或活動場所的自主管控下，本城茵格斯達（Ingolstadt）11月15日的確診人數，仍遽增到平均每10萬人口7天累計高達將近500人，比去年此時的確診人數多許多，幾天前本城市長頹喪地向市民宣布，今年的聖誕市集不開張，這讓已經在開始牽電線準備要設置聖誕市集的商家一陣錯愕，原本今年可以期待的聖誕商機，一下又被澆了冷水，且急凍了起來。

市長說，他不願意看到經濟衰退，但是在疫情飆升與經濟商機的選擇中，他必須考慮到醫院加護病房的收容能量而做損害經濟的決定。這個決定他很不願意做，但是他必須要承擔。

打了完整兩劑疫苗仍確診

本城兩劑完整疫苗施打人數，其實已經高達71％（德國平均67％），打第一劑者的比例也有77％（德國平均70％）。在施打預防針劑量足夠的情況下，政府更是呼籲打第二針超過6個月以上的人，再加打第三劑；至於沒打的人，必須有檢測陰性的結果才能參加活動或去餐廳。

另外，為了讓不打針的市民有成本的考量，10月起政府要求檢測篩檢需要自付費用，不再免費供應，如果可以打針而不打針的員工確診的居家檢疫，因居家檢疫沒能上班的工資也不得申請補助，必須自己承擔不打針確診的後果。

因為這樣的政策，逼使不打疫苗的人只好去打，但檢測需自付的結果，也使得打完兩劑疫苗者不再去檢測，而造成突破性傳染猖獗。

突破性感染

現在德國很多人都開始質疑為什麼都打20％的疫苗，還有這麼多人確診。事實上，打過疫苗之後的死亡人數確實比去年相差甚大。去年此時，雖然確診個案比現在少3倍左右，但是死亡人數卻是比今年同期高上7倍以上的人數。去年此時確診個案一天增加1萬7561人，死亡比前一天多305人。

今年將近有70％人口施打疫苗，雖然感染人數增加到比前一天多5萬人，但死亡人數比前一天多43人，也就是死亡人數在比例上，比去年未打疫苗的情況下少了20倍以上。

以這個統計數字來看，施打疫苗可減少死亡人口，確實是事實。根據本城醫學中心報告，本城的加護病房已經滿床，其中三分之一必須使用呼吸器協助。加護病房患者中有三分之二是未打疫苗者，三分之一是打過完整疫苗的病患，而這些打過疫苗的病患全都有慢性疾病，多使用抑制免疫的藥物。

醫療院所把病患做了年齡的比較：去年病患住加護病房者多是老人，死亡率高。而今年患者多是年紀較輕者，生命力強，占加護病房的床位也相對較久，對於醫護人員來說，工作量仍與去年一樣繁重與無力。

政府沒換，責任無人擔

德國自9月大選以來，雖然國會已開議，但是未來的新政府仍未組成，許多政策措施都懸而未決，受到嚴重延宕，舊政府是看守政府，緊急措施多想留給新政府決定，因此決策防疫腳步緩慢。

加上9月時政治人物衝選票，完全把傳染病專家警訊當耳邊風，政治人物為討好選民，還承諾今年打了疫苗就不會有強制關閉商店、餐廳、學校或禁足的嚴厲措施。但當防疫專家看到今日飆高的確診人數，都一致認為政治人物不管什麼政黨，都必須承擔輕忽疫情的責任，因為他們根本就不懂疫情，完全在狀況外。

他們為討好選民，給選民自由，不給拒打疫苗者足夠的壓力，不強制特定醫療工作者打疫苗，都是造成今日疫情劇升的始作俑者。

氣憤難耐的專家對於政治人物的不負責任，也只能訴諸輿論，德國政治人物從未有人為政策錯誤而下台，更何況是在新舊政府尚未交接的看守內閣之際，人民只能自求多福。

而台灣雖然是本土數天沒有疫情，但國人施打疫苗的意願更不應該降低，因為目前突破性確診個案在國際間已屬平常，國人仍應該趁此時，持續衝高施疫苗的人口比例，否則當真正本土疫情再度爆發之時，確診個案就會如同德國般飆升，人心惶惶的不安生活，將捲土重來，醫護人員的工作負擔將更為沉重。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航