本土+0、境外+5：接種第一劑AZ疫苗之18歲以上民眾，18日開放混打意願登記

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增5例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入，另確診個案中無新增死亡。而記者會上也宣布COVID-19公費疫苗預約平臺，將於11月18日開放已接種第一劑AZ疫苗之18歲以上民眾，進行混打意願登記。

最後記者會的重點，指揮中心發言人莊人祥同時呼籲18歲以上已接種第一劑COVID-19疫苗，且符合接種間隔之民眾，把握機會完成第二劑接種。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

新增5例境外移入個案

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自立陶宛（3例，案16610-16612）、印尼（案16613）及印度（案16614）入境，入境日介於今（2021）年8月20日至11月15日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6503例確診，分別為1859境外移入、1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

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混打開放意願登記

「COVID-19公費疫苗預約平臺」（以下簡稱預約平臺）將於11月18日上午10時至下午4時，開放已接種第一劑AZ疫苗之18歲（含）以上民眾進行混打意願登記，前述民眾若有第二劑疫苗混打意願，可依意願選擇輝瑞BNT或莫德納疫苗或兩者皆選，請把握機會儘速完成登記。

意願登記對象：已接種第一劑AZ疫苗之18歲（含）以上民眾。

意願登記時間：11月18日上午10時至下午4時。

指揮中心說明，意願登記將於11月17日下午5時暫停修改及登記，進行系統維護，並於明（18）日開放時再重啟，請符合混打意願登記資格民眾於意願登記開放時間，至預約平臺意願登記或修改，完成疫苗混打調查。第二劑無混打意願仍選擇接種AZ疫苗之民眾，則無需再進行意願登記修改。

指揮中心提醒，目前僅開放已接種第一劑AZ疫苗民眾進行混打意願登記，若第一劑非接種AZ疫苗，或已完成兩劑COVID-19疫苗接種，本次意願登記開放時間暫不開放疫苗混打調查，後續將視疫苗政策滾動調整開放。

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指揮中心呼籲國人儘速完成第二劑疫苗接種

目前國內各廠牌COVID-19疫苗均已陸續到貨，可穩定提供民眾接續完成第二劑接種。為提升國人第二劑接種人口涵蓋率，已調整現行COVID-19疫苗接種間隔如下：

AZ疫苗：須滿18歲以上，至少8週以上。 莫德納疫苗：須為18歲以上，至少4週以上。 輝瑞BNT疫苗：須為18歲以上，至少4週以上。

指揮中心指出，請上述符合接種間隔之民眾，可透過「COVID-19公費疫苗預約平臺」進行意願登記，於符合預約資格或收到簡訊提醒即可預約接種，或可至地方政府衛生局指定／安排之合約醫療院所或衛生所（可至地方政府衛生局網頁查詢），進行第二劑接種。

指揮中心說明，目前國際間其他國家入境管制政策，逐步將完成兩劑COVID-19疫苗接種列為主要條件，因此按時完成兩劑疫苗接種，有利後續出國規劃安排，鼓勵具出國需求及年輕族群等踴躍接種。

此外，符合接種間隔者把握機會完成第二劑疫苗接種，除獲得完整免疫保護力，亦提升國內第二劑接種人口涵蓋率，若超過6成目標，可作為國內防疫措施調整放寬之評估標準，有助於逐步恢復正常生活。

指揮中心指出，有關mRNA疫苗第二劑接種之副作用，依據疫苗臨床試驗及上市後監測結果，雖相較接種第一劑時明顯，但年長者接種後不良反應症狀仍較輕微，呼籲若身體狀況穩定，仍請按時程就近於衛生所或合約醫療院所完成第二劑疫苗接種，以降低罹病或感染後引發重症風險，亦可建立群體對COVID-19的免疫力，避免疾病傳播。

指揮中心將持續進行疫苗安全性監測，以保障民眾接種健康。另高端疫苗第二劑接種間隔維持至少4周以上，20歲以上已接種第一劑高端疫苗符合接種間隔者，亦可至地方政府衛生局網頁查詢提供接種服務之醫療院所接種。

指揮中心提醒，未滿18歲對象，請由家長（或法定代理人、監護人及關係人等）陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

另10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

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春節專案集中檢疫所

最後是關於「春節專案」集中檢疫所訂房的狀況，以圖表進行說明。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺