別再濫用maybe了，它會讓你看起來很不可靠——如何給一個有誠意的「可能」？

我們之前提過whatever這個字是職場中讓老外最抓狂的一個字，因為它讓人覺得你漫不在乎，還有一個字也一樣讓人覺得敷衍了事，就是今天要談的maybe；我們發現，華人使用這個字的頻率非常高，而且常不經意把它當作口頭禪。

在溝通時，大家都喜歡明確的答案。英文裡maybe給人一種毫無把握、不想溝通的感覺，經常使用這個詞，會讓老外覺得你在敷衍，很不可靠。來看看這些句子是不是常出現在自己口語中：

（Ｘ）Maybe I will call you tomorrow.

（Ｘ）Maybe you can ask the accounting department.

（Ｘ）Maybe I have to tell you…

（Ｘ）Maybe. I don’t know.

聽了那麼多的maybe，不只是老外，你也應該快抓狂了吧！

給一個有誠意的「可能」

Are you going to the party tonight？ 你會不會去今天的派對？

（Ｘ）I'm not sure, maybe.不知道耶，也許吧。（敷衍了事）

（Ｏ）Probably.嗯，應該可以。（積極響應，有八成機率）

（Ｏ）Possibly.嗯，也許可以。（機率沒probably高，但還是有六成機率。)

當我們回答對方「有可能」時，其實可以給出更精確的指示，讓對方知道這個可能性有多大，這裡給大家參考一個「可能性」的圖示：

Photo Credit: 世界公民文化中心

I don’t mean maybe!

（Ｘ）我不是不確定。

（Ｏ）我可不是開玩笑。／我是認真的。

Maybe既是給人一種不確定、不認真的感覺，I don’t mean maybe，就是「我不是開玩笑、我是認真的」，這句話常常帶有一些威脅語氣，你可以想像是大人板著臉，對小孩說話：

I told you to go clean your room, and I don't mean maybe! 我叫你打掃自己的房間，不是開玩笑喔！

Maybe another time. 下一次吧。

（Ｘ）接受。

（Ｏ）拒絕。

這是老外委婉拒絕時用的句子，也可以用"Maybe some other time."，意思一樣。

A: "Would you like to go out for dinner tonight?" 要不要一起晚餐？ B: "Sorry, maybe another time. I have a lot of work I need to catch up on." 對不起，下一次吧，我有很多工作要趕。

這個句子還可以用在回應對方的拒絕，讓對方不會那麼尷尬。

A: "I wish I could come to your house for dinner, but I told my sister I would babysit for her." 我希望能去你家晚餐，但我答應姐姐要幫她照顧小孩。 B: "That's all right, maybe some other time." 沒關係，下一次吧。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航