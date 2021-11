別再濫用maybe了，它會讓你看起來很不可靠——如何給一個有誠意的「可能」？

我們之前提過whatever這個字是職場中讓老外最抓狂的一個字,因為它讓人覺得你漫不在乎,還有一個字也一樣讓人覺得敷衍了事,就是今天要談的maybe;我們發現,華人使用這個字的頻率非常高,而且常不經意把它當作口頭禪。

在溝通時,大家都喜歡明確的答案。英文裡maybe給人一種毫無把握、不想溝通的感覺,經常使用這個詞,會讓老外覺得你在敷衍,很不可靠。來看看這些句子是不是常出現在自己口語中:

(X)Maybe I will call you tomorrow.

(X)Maybe you can ask the accounting department.

(X)Maybe I have to tell you…

(X)Maybe. I don’t know.

聽了那麼多的maybe,不只是老外,你也應該快抓狂了吧!

給一個有誠意的「可能」

Are you going to the party tonight? 你會不會去今天的派對?

(X)I'm not sure, maybe.不知道耶,也許吧。(敷衍了事)

(O)Probably.嗯,應該可以。(積極響應,有八成機率)

(O)Possibly.嗯,也許可以。(機率沒probably高,但還是有六成機率。)

當我們回答對方「有可能」時,其實可以給出更精確的指示,讓對方知道這個可能性有多大,這裡給大家參考一個「可能性」的圖示:

Photo Credit: 世界公民文化中心

I don’t mean maybe!

(X)我不是不確定。

(O)我可不是開玩笑。/我是認真的。

Maybe既是給人一種不確定、不認真的感覺,I don’t mean maybe,就是「我不是開玩笑、我是認真的」,這句話常常帶有一些威脅語氣,你可以想像是大人板著臉,對小孩說話:

I told you to go clean your room, and I don't mean maybe! 我叫你打掃自己的房間,不是開玩笑喔!

Maybe another time. 下一次吧。

(X)接受。

(O)拒絕。

這是老外委婉拒絕時用的句子,也可以用"Maybe some other time.",意思一樣。

A: "Would you like to go out for dinner tonight?" 要不要一起晚餐? B: "Sorry, maybe another time. I have a lot of work I need to catch up on." 對不起,下一次吧,我有很多工作要趕。

這個句子還可以用在回應對方的拒絕,讓對方不會那麼尷尬。

A: "I wish I could come to your house for dinner, but I told my sister I would babysit for her." 我希望能去你家晚餐,但我答應姐姐要幫她照顧小孩。 B: "That's all right, maybe some other time." 沒關係,下一次吧。

本文經世界公民文化中心授權刊登,未經同意請勿轉載

