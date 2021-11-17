日本半導體產業復興的希望：台積電獲得4000億日圓補貼，與索尼合資在熊本打造22至28奈米晶圓廠

今（2021）年是全球科技業變動最巨大的一年，除了因為疫情打亂了維繫十多年來的全球化專業分工；也推動了新能源、遠距科技的長足發展。這意味著，未來無論哪一個產業均脫離不了半導體的應用，隨著需求攀高晶片短缺成為了常態，迫使各國因戰略開始打造本土半導體廠，這當然也包含了曾經的半導體大國——日本。

台積電獲得日本4000億日圓補貼，組建本土晶圓製造工廠

台積電（TSMC）在台灣被稱為「護國神山」，同時也是世界上晶圓製造的佼佼者。根據分析和專業研究機構TrendForce調查指出，今（2021）年第2季台積電市占率高達52.9%，意味著全球一半以上的科技產品，如汽車、手機、電腦以及遊戲機，能想像得到的科技產品，都有可能使用該公司生產的晶片。

隨著近年疫情加劇，許多國家紛以封城作為因應。這導致了全球化高度分工的產業鍊，面臨大規模的物料延誤，甚至演變為無貨可供的窘境，其中又以晶圓短缺最為嚴重，拖累了3C產品、家電甚至是汽車的產業運作。

「晶片荒」演變成各國國安問題。《日經亞洲評論》報導指出，以日本為例，其政府將在未來穩定汽車產業晶片供貨，且尋求發展5G無線技術，打算要將半導體業者視為優先重點補助領域；而台積電將成為首位受益的半導體廠商。

日本經濟安保省大臣小林鷹之先前受訪時對此強調，台積電赴日，只是復興半導體產業的第一步，未來需要建立與中國、美國匹敵的長期策略，否則日本將沒有復興半導體業的希望。

為了確保國家不再受到「斷鏈」的陰霾，日本索尼（Sony）攜手台積電於熊本縣菊池郡菊陽町，鎖定22至28奈米，打造俗稱邏輯半導體的工廠，整體規模上看8000億日元（美元69.6億元）。

值得注意的是，本興建計畫受到日本政府支持，將挹注4000億日元（約為投資總額一半）協助台積電和索尼儘早建設該廠區。屆時完工後，生產的晶片主要應用於汽車系統LSI（Large Scale Integration，大規模集成電路），且視情況優先供應給日本。

台積電總裁魏哲家強調，「我們很高興能夠獲得業界領導廠商，同時也是我們長期客戶Sony的支持，將藉此嶄新的日本晶圓廠滿足市場需求」。台積電預計，2022年開始興建，並於2024年底前開始生產，並提供1500個高科技專業工作機會，月產能上看4萬5千片12吋晶圓，索尼也將取得不超過20%股權。

半導體產業的國家策略、對日本的重要性

台積電的客戶遍及全球，除了著名蘋果公司外，包含華為（HUAWEI）、高通（Qualcomm）、超微（AMD）、信越（Shin-Etsu Chemical），當然還有本次與台積電合作的索尼。《日經亞洲評論》報導強調，本次台積電前往日本設廠，目的就是服務Sony等日本重要大客戶。

其實，早在2019年日本就已經傳出要與台積電合作的消息。（IEEE）旗下刊物IEEE Specturm日前報導，在日本電子大廠東芝（TOSHIBA）服務超過16年，同時也是先進系統研究協會（RaaS）的領導人黑田忠廣說：「台積電擁有日本想要的7奈米技術，日本學術界則在物理、化學及材料等基礎研究有很高水準，為了創造後摩爾定律的未來裝置，我們需要這樣的知識，才能一起合作」。

黑田更不諱言地指出，台積電的半導體技術，可以為日本爭取到更多新客戶；而且「日立、Panasonic及日本凸版印刷（Toppan）等企業」。

近年來歐美等國大手筆投資半導體，讓日本也感受到壓力。黑田透露，去（2020）年12月，歐盟22國宣布將共同合作，以加強「歐洲的半導體能力」，包括「在設備、技術、設計及先進製造等半導體價值鏈上的投資」；今（2021）年5月，美國商務部長Gina Raymondo提議要加碼520億美元在半導體研究及生產，可能使美國本土再多出10座晶圓廠。

針對各國建立本體半導體產業鏈的趨勢，台灣經濟研究院總監劉佩真強調，無論是當下晶片短缺，抑或是未來新興科技領域之應用，凸顯半導體在地化完整供應鏈的概念，再加上美、中兩強間的摩擦，晶圓已經奠定了產業戰略的地位。

他強調，本次台日合作有相當宣示意義存在，由於台灣半導體產業中，設備及半導體材料的自給率仍不高，特別是電子氣體、高純度化學試劑、光阻材料、拋光墊等，而這些材料正是日本的強項，若能與其合作，亦不會影響台灣競爭力，更能完整兩地產業布局，是台日兩方均能雙贏的策略。

台日合資晶圓廠，是十多年前的技術

目前台積電主要產品是5、7奈米的先進製程。5奈米多應用於iPhone和MacBook使用的Apple晶片中，最新的M1和A15 Bionic就是採用這種工藝技術製造；而7奈米則是在PlayStation 5和Xbox Series X上使用而聞名。

台積電指出，更先進的製程2奈米將於2025年量產；3奈米則是預期2022年第2季開始量產。相較於2至3奈米，22至28奈米是10年前應用在電腦上面的技術。為了什麼日本政府要花數千億日圓協助，台積電和索尼蓋落後的晶圓工廠呢？

因為只有少數國家、公司可以負擔先進製程（2至3奈米）的建置成本，這是一項高難度的技術，也代表著投資門檻極高。就美國而言，為了搶為產業主導權，補貼英特爾（Intel）數百億美元，但外界卻也不看好這筆投資，恐怕付諸流水。

台經院總監劉佩真對此說明，英特爾除了技術上追趕不上台積電外，在晶圓代工的模式，不如台積電布局完整，更重要的是「台積電和客戶之間，沒有競爭關係，相較於英特爾、三星，這是台積電一個非常重要的競爭關鍵要素。」

翻開台積電的財報，光是工廠、機台以及技術研發，3年內投資達1000億美元（新台幣2.8兆），這金額相當於去年日本國內生產總值的1.8%。（2020年日本生產總額5.3兆美元，608.4兆日圓）

索尼半導體事業部總裁Terushi Shimizu在今年6月表示，與其要求台積電增產落後製程的晶圓，不如倚靠自己生產，因此在半導體短缺的情況下。他說已別無選擇，只能以某種特殊方式創造成本競爭力，像是採取國家補貼的半作弊方式。

雖然台積電在半導體領域中領先，但也持續受到韓國三星（Samsung）的追趕。台積電創辦人張忠謀曾坦言，由於產業環境類似，「三星是台積電的強勁競爭對手」。

目前三星於晶圓製造領域，市占率17.3%，為第2大晶圓代工廠；雖然仍與台積電的52.9%市占率有不小的差距。但是張忠謀再三強調，晶圓代工的賽局中，將是台積電和三星單挑的局面，並藉此提醒台積電所有員工不可鬆懈。

張忠謀語重心長說，半導體晶圓製造（指台積電）是一個攸關全球民生、經濟以及國防的重要產業；它也是一個台灣在世界競爭裡有相當優勢的行業，也於未來的世界中扮演極重要的角色。

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核稿編輯：翁世航