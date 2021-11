職場厭世指南：如何用英文抱怨上司、同事、工作量太大與負面情緒

如何用英文抱怨上司

上班族常見的職場抱怨對象之一就是自己的上司或主管了!有時因為溝通上的資訊落差或者職場文化關係,在工作上受了委屈,難免就會想跟朋友抱怨一番,今天就一起來認識如何用英文抱怨上司,短暫抒發你不滿的情緒。

Pull rank (on someone) (phr.)拿職位壓人

Rank在這裡當名詞,有「排名、名次」的意思,職場上總會遇到喜歡拿職位壓人的主管,認為自己的位階高,便可以對下屬頤指氣使,這時候你就可以用pull rank on somone這個片語來抱怨上司。

My supervisor always pulls rank on me; I’m so sick of it!

我的上司總是拿職位壓我,我真的是受夠了。

Micromanager (n.)管東管西的人

Micro-作為前綴有「微的」意思,後面加上動詞manage直翻成「微管理」,其實就如透過顯微鏡在檢視一個人的所有舉動,也就衍生用來描述一個人喜歡管東管西。有一種類型的主管就喜歡拿放大鏡檢視下屬的每個行為,如檢查寫給客戶的信件內容這類小事,遇到這種主管,總會讓人萌生喘不過氣且過度焦慮的情緒,面臨這種狀況時,你也可以禮貌性地向上司表達你的感受。除了名詞micromanager,也可以使用micromanage的動詞形式。

Joe is a micromanager. He micromanages all the outgoing emails by his staff, which is very stressful for everyone.

Joe是個喜歡管東管西的人,他監管所有下屬寄出的電子郵件內容,讓每個人都備感壓力。

Come down on sb like a ton of bricks (phr.)被罵得狗血淋頭

Brick是磚塊的意思,come down on為英文片語,有懲罰、申斥的意思,come down on like a ton of bricks描繪了一個被磚塊懲罰的意象, 想必非常淒慘,職場上當你被主管罵得狗血淋頭,想跟朋友抱怨時,便可以使用這個片語。

My boss just came down on my colleague like a ton of bricks this morning at the meeting.

我老闆在今早的會議裡把我同事罵得狗血淋頭。

除了這個片語外,你也可使用scold這個動詞來表示被臭罵、責備,但其嚴重程度較低,通常是上司針對較小的錯誤,稍微「提醒」你一下。 因(某事)被責備,可使用be scolded for sth這個句型。我們來看看以下例句:

I got scolded for missing some grammatical mistakes in the article.

我因疏忽文章裡的文法錯誤而被責備一番。

Workaholic / a glutton for work (n.)工作狂

如果你有個工作狂主管,勢必曾在下班時間收到工作訊息,後綴-holic用來描述對某件事非常熱衷、執著,有時甚至有負面的意思,所以我們用workaholic來表示工作狂。另一個用來描述工作狂的說法是a glutton for work,glutton是名詞,有「老饕、貪吃的人」的意思, 可衍生為熱衷工作的人。

My manager is such a workaholic that he often sends messages to our team after working hours.

我的主管是個工作狂,他經常在下班後傳訊息到我們團隊的群組裡。

Dirty work (n.)吃力不討好的事

Dirty大家都知道是「骯髒的」意思,在職場上,我們對於吃力不討好的事情,會用dirty work來表示,dirty work的另一個意思有「違法的事情」,例如我們很常在一些犯罪電影裡聽到主角們用dirty work來暗指非法的行動,如洗錢(money laundry)。

He’s always passing his dirty work to the interns at work. That’s unacceptable.

他總是叫實習生做吃力不討好的工作,這很不合理。

如何用英文抱怨同事

職場工作裡最怕遇到豬隊友,尤其是偷懶不做事,還只會跟上司打小報告的人最不可取了,面對這些厭世的上班情緒,來看看可以怎麼用英文表達,抱怨的同時也能展現你強大的職場英文力!

Mean mug (v.)擺臭臉

職場上你是否也遇過對你擺臭臉的同事呢?每次要請對方幫忙,就馬上一臉不情願,讓你很難做事。此時,我們就可以反問對方What are you mean mugging me for? 「你為什麼要對我擺臭臉?」mean在這裏做為副詞,有「生氣地」的意思,mug當名詞有馬克杯的意思,但在這裡當動詞是「扮鬼臉、做怪相」的意思,因此我們使用mean mug來表示擺臭臉,國外其他使用mean mug的場景還具要脅、恫嚇的意味在。

My colleague just mean mugged me when I asked her to help me with something.

我請我同事幫忙時,她馬上擺臭臉給我看。

Goof-off (n.)遊手好閒、無所事事的人

職場上各種人都有,除了愛擺臭臉的,還有愛偷懶的,每天都在打混摸魚,對於這種拖延團隊進度,又無所事事的人,我們可以用goof-off來形容他們。 goof當作動詞為閒晃、閒蕩的意思,我們也可以使用動詞片語goof around來表示摸魚、偷懶混日子。

Having a goof-off on the team is affecting our productivity tremendously.

團隊上有個打混摸魚的人已影響我們的生產力了。

Slack off (phr.)偷懶

除了使用goof-off來形容無所事事的人之外,另一個用來表達偷懶的片語是slack off,slack當作動詞為「放鬆、懶散、使懈怠」,所以如果你想跟朋友抱怨身邊上班都在偷懶的同事時,就可以使用slack off,你也可以用slacker來形容偷懶的人,如You are such a slacker! 你很混!

No companies like an employee who slacks off regularly.

沒有公司喜歡經常偷懶的員工。

Whine about (phr.)發牢騷

職場上偶爾的抱怨能暫時舒緩煩悶的情緒,但如果你有個只會發牢騷,卻不做事的同事,那就另當別論了。英文裡,用來表示抱怨的動詞很多,除了常見的complain,還有另一個動詞whine。Whine又多了無病呻吟的意味在,因此如果我們要表示某人對於某件事一直發牢騷,就可以使用whine about這個片語。如果要形容一個很愛發牢騷的人,我們可以用whiner這個名詞,英文有個說法是Stop being a whiner! 不要再那麼愛發牢騷了!

He’s always whining about having too much work when he only has two tasks to finish.

儘管他只有兩個任務要完成,他總是在發牢騷,說自己的工作量很大。

除了whine,另外兩個常見且用來表示抱怨的動詞為complain跟vent,complain about sb / sth可用來表示「抱怨某人/某事」,而vent雖然也有抱怨的意思,但較偏向個人情緒抒發,通常抒發完之後,心情便平復了,但complain較針對他人行為,是自己較無法掌握的。

Children vent their anger in various ways.

兒童會透過各種不同的方式抒發他們的怒氣。

Jane keeps complaining about her flatmate’s unhygienic habits.

Jane一直在抱怨她室友很不衛生的習慣。

Snitch on sb (phr.)打某人小報告

職場上最討厭的應該就是愛打小報告的同事了!告密的英文是snitch,屬偏口語用法,可當動詞使用,也可當名詞,名詞就有「告密者」的意思。如果要說打某人的小報告,我們使用介系詞on,動詞片語為snitch on sb。

Don’t you dare snitch on me!

你最好不要打我的小報告!

Rat on sb / rat sb out (phr.)打小報告

另一個打小報告的說法是rat on sb.,也屬口語用法,rat當名詞是老鼠的意思,但因老鼠總在晚上出沒,且專做偷吃食物等見不得光的行為,因此衍生為表達一個卑鄙的人,告密者的意思,如果要說打某人小報告,一樣使用介系詞on,如果要表達告發某人,則改用介系詞out,完整片語為rat sb out「告發某人」。

If my brother knows about my boyfriend, he will definitely rat me out to my parents.

如果我哥哥知道我交男朋友了,一定會跟我父母打小報告。

如何用英文抱怨工作量太大

在了解如何抱怨上司與同事之後,我們來學習其他用英文抱怨工作本身的實用句型吧!下次遇到工作量暴增、壓力山大、每天熬夜加班睡不飽等讓人崩潰的場景,就可以痛快地大吐苦水了。

Work like a plow horse / a horse (phr.)馬不停蹄的工作

Plow當動詞是耕田,名詞是犁,皆與農耕或勞力活有關,而國外在耕田時,多半使用驢子或馬來協助,因此就衍生出這個諺語,to work like a plow horse,用以表達馬不停蹄、不間斷地工作。

She’s been working like a plow horse since she got promoted to regional manager.

她自從被升為區域經理後,便一直馬不停蹄地工作。

Be snowed under (phr.)工作量大,忙得不可開交

Snow是白雪的意思,當我們覺得工作量已超出我們的負荷,忙得暈頭轉向時,就好比突如其來的雪崩,被厚重的白雪掩蓋住一般,因此我們用be snowed under來表達一個人已經事情多到做不完的狀態。

She is snowed under with all the work her boss keeps throwing her way.

她因老闆一直把工作丟給她而忙得不可開交。

Spread oneself too thin (phr.)同時做太多事而忙到分身乏術

忙到「分身乏術」時,可以用spread oneself too thin。Spread在這裡作為動詞用,有「展開,鋪開」的意思,而這個片語意象上就有「試圖做太多事情,導致自己過度延展」的意涵,因此衍生為「分身乏術,多工而不精」的意思。

He realized he had been spreading himself too thin, so he resigned as secretary of the golf club.

他意識到他因同時做太多事而感到分身乏術,因此決定辭去高爾夫俱樂部的秘書職位。

如何用英文抱怨工作情緒

工作上難免會遇到鳥事,適時抒發情緒可以幫助你平緩心情,讓我們一起來看看可以怎麼用英文抱怨工作時的負面情緒吧!

Overwhelmed (adj.)焦頭爛額的

當你覺得工作已經多到不知道從何開始,而且思緒混亂時,就可以使用overwhelmed這個形容詞,overwhelm當作動詞有不知所措、被淹沒的意思,如果要用來形容一個狀態很讓人不知所措,則可以使用overwhelming來表示。

I’m so overwhelmed at work that I don’t even have time for lunch.

我被工作忙得焦頭爛額,連吃午餐的時間都沒有。

My situation at work has been quite overwhelming these days.

這幾天的工作狀況忙到讓我有點不知所措。

A royal mess (phr.)史詩級的混亂

Mess做為名詞泛指混亂,而royal當作形容詞是皇家的、高貴的,在這裡反而有貶義、反諷的意思,要表達這個場面已混亂的無可收拾,完全是史詩級的混亂。

Joe made such a royal mess at work and pissed off everyone at the office.

Joe在工作上搞出一場史詩級的混亂,還惹怒辦公室所有人。

Chaos (n.)混亂

Chaos是另一個用來表達混亂的說法,但是嚴重程度較a royal mess低一點,形容詞是chaotic,可用於工作量暴增,導致工作節奏被打亂的狀況。有時也可用於代指同事捅出的簍子,造成團隊工作節奏一陣慌亂。

The office has been in such chaos since the new manager came on board.

新經理上任後,辦公室就變得很混亂。

Distressed (adj.)壓力很大的、心神不寧的

相信很多上班族都曾經歷工作壓力很大的時候,這時如果想用英文表達的話,就可以用 distressed 這個形容詞。除了distressed,你也可以用stressed這個形容詞,stress是名詞壓力的意思。而distressed可特別針對長期處於壓力很大的場景下使用。

He’s feeling distressed due to the project that has been delayed for a week again.

他因專案再度被延後一週而感到壓力山大。

學會以上實用的職場英文抱怨句型後,下次想要宣洩工作負能量時,就不用再怕詞窮啦!VoiceTube也要提醒大家適當地舒壓職場壓力,對身心都是有幫助的,且會持續給你往前邁進的動力,並祝福大家職場一切順利喔!

