【影評】《永恆族》：漫威架空宇宙的世界觀與神話原型，「永恆」更像一層詛咒與桎梏

漫威宇宙的《永恆族》世界觀

漫威架空宇宙史中，起始生命體「第一蒼穹」（First Firmament）創造了「上進族」（Aspirants） 與「天神族」（Celestials）。兩族內戰，「第一蒼穹」的碎片殞落，而開啟了多重宇宙。生性叛逆的「天神族」們前往大氣環境各異的眾多星球，將其原生物種改造實驗，樂此不疲。

地球紀元約一百萬年前，第一批「天神族」重組了地球「直立猿人」基因：一是「計算者」（Nezarr the Calculator）創造了長生不老的「永恆族」（Eternals）；二是「收集者」（Gammenon the Gather）的宇宙輻射，生成了兇狠莫測的「變異族」（Deviants）；以及「探測者」（Oneg the Prober）設計的X基因，躍進了現代人進化成擁有特異功能的變種人（Mutants，也就是影迷影癡們喜愛的X-戰警）。

公元前5000年，「天神族」的審判者（Arishem the Judge）派遣了十位奧林匹亞星超能力永恆族，搭乘多摩號（Domo，拉丁語為家庭，義大利語為聖殿、日語則是副詞與招呼用語，或許就是永恆族的聖殿家族之意），前往地球抵禦「變異族」的殺戮擄掠。任務圓滿達成後，心思細膩、長髮飄飄，卻可任意轉化排列物體分子結構的「永恆族」瑟西（Sersi），將尖形石片一觸為黃銅匕首，親手教交至失怙的男孩兒。

漫威的架空地球體系史，打破我們熟稔的歷史概念，首先推翻達爾文（Darwin）1859年出版的《物種起源》演化論，支持諸神造人的神話學（而非以靈長類演化而來），更翻轉了希臘神話中「泰坦族普羅米修斯創造直立人，爾後盜取火種，開啟現代人類耕作與文明」的集體認知。

以漫威史觀而論，則高度契合蘇格蘭歷史學家和諷刺文學家托馬斯・卡萊爾（Thomas Carlyle 1795–1881）在1841年發表的《論歷史上的英雄、英雄崇拜和英雄業績》論述英雄史觀，即「人類歷史是由英雄偉人、帝王將相等少數精英人士所締造」。

即使永恆族禁止插手人類歷史進程與戰爭，但是西元前575年的巴比倫帝國Ishtar城門的修建、西元1521阿茲提克帝國的毀滅，以及1945長崎廣島原子彈原爆的延續性創傷，漫威紀元史的記載，都以永恆族的鼎力相助，而抹滅我們現今知識體系中。巴比倫國王Nebuchadnezzar二世的功績、西班牙殖民者的入侵以及美國理論物理學家歐本海默（Robert Oppenheimer, 1904-67）領導的曼哈頓計劃，而於二戰前研發的核子武器。

或許就如喬治・RR・馬丁（George Raymond Richard Martin，1948-）以《冰與火之歌：權力遊戲》七部曲再造／虛擬大英帝國開國史；而有「美國漫畫藝術大師」之稱的傑克・科比（Jack Kirby, 1917-94）於1976年美國獨立建國兩百週年之時，推翻達爾文演化論述，以《永恆族》眾英雄們的記憶敘事，重建／儲存人類文化編年史；凡間的浩劫與屠殺，則是永恆族們永遠的失望與失落。

漫威電影宇宙第四階段的《永恆族》，時間點接續《復仇者聯盟4：終局之戰》的後蕭條時期。當全球因薩諾斯「彈指之間」而瀕臨灰飛煙滅之際，超越繁星、長生不老卻分散流離五世紀的永恆族，內部紛紛擾擾可比《美國隊長：英雄內戰》的僵局，又因何故再度合體團圓呢？

《永恆族》中的角色特質

「離散」（diaspora）源自於希臘字根diasperien，dia為「跨越」，而sperine 則是「散播種子」之意。「上進族」 與「天神族」內戰後，「第一蒼穹」的碎片殞落，即是漫威宇宙史觀的首度神族離散。

公元前5000年，「天神族」的審判者派遣十位奧林匹亞星超能力永恆族，看盡人間的漂泊失所，在西元1521年阿茲提克帝國的任務失敗後，遲遲等無天神族的召回令，幾乎是西元前586年猶太人遭巴比倫帝國強迫放逐，以及西元70年羅馬帝國佔領耶路撒冷後的無盡漂泊的翻版。

為首的阿賈克（Ajax）無以挽回可操縱人心的諸克（Druig）執意離隊，無可奈何解散永恆族，「尋找新方向」，是為神族們的二度離散。由墨西哥裔性感撩人的莎瑪・海耶克（Salma Hayek）飾演母親／聖人形象的阿賈克，其角色靈感為荷馬史詩《伊利亞德》中，繼阿基里斯（Achilles）後，最驍勇善戰的希臘英雄將領阿賈克。

金像獎首位華裔女性最佳導演趙婷，特意泯除傑克・科比原作版本的男性陽剛，以田園牧歌般的西部牛仔風情，阿賈克幾近游牧（Nomad）的獨居型態，與法蘭西斯・麥朵曼（Frances McDormand）於《游牧人生》所飾演的芬恩（Fern）不謀而合：她們樸實無華，既脆弱又堅強，都是與世隔絕的被動觀察者。

趙婷藉著如詩如畫的光影景觀，結合「大地之母」（motherland）的神話學概念，加諸由華裔英國女星陳靜（Gemma Chan）飾演溫柔善良的瑟西，煥發了女性憐憫的特質與永恆族的道德核心。

倫敦肯頓市集的「變異族」突襲，身強力壯的伊卡利斯（Icarus）無預警現身街頭，營救偽裝成永遠的青春中學生，實則可營造幻象的絲派特（Sprite），帥氣爆棚的理察麥登（Richard Madden）飾演的伊卡利斯（Ikaris），取自希臘神話中的伊卡利斯，與X戰警的獨眼龍（Cyclops）超能相似，擁有高速飛行與雙眸爆發太陽能光束。

但是，與古希臘神話原型性格設定相似，野心勃勃、預謀篡位、實現超我的伊卡利斯，終將悔恨莫及。與絲派特和瑟曦尋找族人的公路之旅，其實早已埋伏永恆族人彼此終身離散的無盡命運。

Photo Credit: ©Marvel Studios 2021

隱居在亞馬遜叢林，宛如邪教救世主的諸克；擁有超音速移動超能卻埋首閱讀五百年的馬卡瑞，這也是漫威首位聾啞演員飾演漫威宇宙唯一的聽障超級英雄，其缺陷特性也符合地表物理原則：高速移動時才不會受音爆干擾；和同性伴侶領養兒子的科技武器工程師費斯托斯，此角色想自希臘克里特島南部平原西端的米諾斯文明遺址Phaestos，就如費斯托斯圓盤刻蝕的迷樣古文字，漫威電影宇宙中首位同性戀英雄工程師身世成謎。

再來，美女聖娜（Thena）搭配堅如磐石的野獸吉爾伽美什（Gilgamesh），在渺無人煙的沙漠土房中你儂我儂。安潔莉娜・裘莉（Angelina Jolie）飾演的聖娜，顯然正是希臘神中兼具高智能與戰鬥力的雅典娜（Athena），那高䠷豐滿，藍眸大眼的與生俱來，高度符合《荷馬頌歌致雅典娜》中，「金光璀璨，端莊美麗」的氣質。

尤其以本片開場，手持閃閃盾甲，大挫變異族的「職場霸氣」，可說是《永恆族》選角繼帥氣破表的理察麥登和溫柔可人的陳靜，最令影迷興奮之舉。

至於溫柔體貼，善於烹飪的好好先生吉爾伽美什，則由頭好壯壯的韓裔演員馬東石（Don Lee）飾演，其名正取自共約3000行，以楔形文字記載的美索不達米亞文學英雄史詩《Epic of Gilgamesh》：半人半神的君主英雄吉爾伽美什歷經妖魔野獸、洪水天災和死亡之海，習得了陰間與訣別。

《永恆族》「從未真正地活著」，翻轉再翻轉

趙婷編導的《永恆族》有趣之處，在於其腳踏實地描述英雄們被迫解職後，於人間發展副業小日子，令影迷莞爾的幽默橋段，都是永生族人褪下了戰袍之後，甚至，翻轉了以往超級英雄由來已久的善惡二元性論述。

失業員工（英雄大抵是最爆肝最短命的行業了）還必須與忙碌的家庭與工作生活來回奔波、平衡奮鬥，這更像是我們的現實世界。即使是庫梅爾・南賈尼飾演的金勾（Kingo）貴為寶萊塢知名影星，他或許是最成功融入世俗金錢名聲的永恆族人，但也必須面對自我的雙親缺席與身世矛盾，正是因為在面對如此龐大的宇宙擴張時，族人們同時得接受自身的渺小與無能為力。

即使，因為之於「愛」的永恆信念，甚至是好如復仇者聯盟成員對於失去的悲痛，再度使漂泊離散各處的游牧族人「一體思維」、超能合體之後，瑟西新生的恐懼，不僅僅是認知到所愛之人的謊言與背叛，更甚者，自信滿滿（甚至有時自視甚高）的自我的存在不過是為了實踐「神現」（The Emergence）時刻，而經過精心計算、被忠誠蒙蔽雙眼，用來執行任務的機器士兵。

Photo Credit: ©Marvel Studios 2021

隱藏在《永恆族》中驚悚之一，不僅僅是玩味了「機器神兵」（Deus ex Machina）的文字意涵，（拉丁譯文為「天降神兵」或「有如神助」，當然本片中也運用諸克在大戰中即時相助，擴增隱喻意涵[1]），對於家鄉的記憶、自我認同也全屬虛構。瑟西突然五雷轟頂，終於理解為何永恆族無法像萬物般消逝死去，因為族人們「從未真正地活著」。如是說，我們所熟知的永生神族和神話英雄們，可能不過就是包裹著血肉之軀的AI人機合體（cyborg）。

若以印度裔後殖民學者荷米・巴巴（Homi Bhabha,1949-）的模稜與交混的文化論述（ambivalence and hybridity）來看，即外星永恆族／殖民者實為對照為地球直立人種／被殖民者。以電影描述，永恆族除了內心漠然的諸克以外，大抵都對於儼然成為自己陰影投射的被殖民者，有著憐憫愛護之心。

但另一驚悚層面而言，或許之於自身超能力量的種族優越感，才是永恆族真實性格，所以除了瑟西與費斯托斯進化變種之外，永恆族人都是「圈內同志」（十人之中有四對曖昧進行中），憐憫同情地球人類不過是執行天神族發派任務的必要戰略手段，因為族人們「從未真正地活著」，當然也不會有真實存在的情感能量。

然而，與被殖民者打交道的千百年來，在糾纏、交混與學習中，激盪了自我身份認同的恐懼感，永恆族的個人所產生的信心危機，已造成彼此團隊之間疆界不穩定性，早已漂泊離散。

《永恆族》成功合體「一體思維」

這群被迫離散、跨越國界的優越族裔兼退伍軍人，都不免飽受創傷後壓力症候群所苦（Post Traumatic Stress Disorder，PTSD），如果在多元文化之間與被殖民者相處融洽，比如擔當倫敦自然歷史博物館館長的瑟西、在美國擁有伴侶孩子的費斯托斯，或是印度寶萊塢巨星金勾，則他們擁有較寬廣與多元的視角，得以重新參與被殖民者國家的文化傳承與創新。

但如果無法釋放深層恐懼，加諸高度種族優越感，比如貪求權力的伊卡利斯或是嫉妒心強的絲派特，則「永恆」雖然代表不朽身軀，同時也意味著無法體驗生老病死、失去學習「無常」與「珍惜」的機會。

比起世人稱羨的福氣，「永恆」更像是一層詛咒與桎梏（永神族人的正職福利應該也不包含團體心理療程）。眾神不過是自然現象的人格化，諸神世界也是人類世界的簡易版本，永恆族在司掌高速能量的同時，也漸進式模稜與交混了凡間的愛恨情仇。

導演趙婷對於被遺忘或離散和受精神性創傷壓迫的永恆族們，進行了高度詩意化的形象研究，諸多場景運用地表相異的大地景觀，唯美卻感傷地捕捉到了被迫離散之後留下的不安與創傷。

最終，永恆族成功合體「一體思維」，擊潰變異族後，情感、憐憫、嫉妒、權力、焦慮、死亡與記憶的永恆課題，仍使內部再度分崩離析，族人選擇啟航宇宙，或是續留人間，第三度漂泊離散。

然而，除了片尾驚喜彩蛋，預告了漂泊離散之後的無窮希望（續集新可能？）之外，趙婷編導的《永恆族》的兩個大哉問，更令觀者深思。

何謂英雄？

以字意解釋而言，魏明帝時期劉少在其《人物誌》第八篇《英雄》中的定義：「聰明秀出，謂之英，膽力過人，謂之雄。」又或許，奧地利作家Stefan Zweig（1881-1942）所著之《羅曼・羅蘭》（Romain Rolland）傳記中〈苦難的英雄〉一篇所說[2]，最為寫實： 「世上只有一種英雄主義，就是在認清生活真相之後依然熱愛生活。」

何謂永恆？

答案或許是——「記憶恆久，愛是永恆。」

備註

[1]拉丁語Deus ex Machina，也翻譯作「機械降神」、「解圍之神」等，即God from the machine，是意料之外，甚或牽強的解圍角色或劇情，近似詞有天降神兵、有如神助等。在古希臘戲劇表演中，當劇情陷入緊急困境時，突然出現擁有強大力量的神祇角色將難題解決，令故事得以收尾，求有個大歡喜的結局。扮演神祇的劇場演員，利用起重機從舞台上方翩然降下，或是起升機從舞台地板的活門抬上，以製造出意料之外的劇情大逆轉。現代電影工業可由剪接技術來製造天降神兵的效果。本篇運用此詞字元意涵，隱喻了或許人類文明千百年來所崇拜的諸神Deu），實為高度科技星球派遣或離散至地球的智能機器人Machina AI Cyborg。

[2]Zweig, Stefan. Romain Rolland, 1866-1944. Kapital 35〈Die Helden des Leidens〉.1915年榮獲諾貝爾文學獎的羅曼・羅蘭，為法國著名文學家與樂評人。著名的英雄傳記為：《貝多芬傳》（Vie de Beethoven，1903），《米開朗基羅傳》（Vie de Michel-Ange，1906），以及《托爾斯泰傳》（La Vie de Tolstoï，1911）。1904到1912年間，他發表了兼具藝術與思想批判的十卷本長篇小說《約翰・克利斯朵夫》，永留現代文學史。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航