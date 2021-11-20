北宜公路試辦台灣第一座「滾筒式護欄」，可望大幅減少設置路段事故死亡率

身為用路人，不難見到道路兩旁時常設置的護欄，其用意在防止車輛衝出道路甚至翻車，傳統鋼筋護欄受到強烈撞擊後，仍相當容易變形脫落，導致失去原有的防護功能，而設置過於堅固的欄柱與水泥護欄，又在撞擊時可能導致事故的二次傷害。



Photo Credit: 中央社

在日本、美國、中國等國家行之有年的滾動式護欄（Roller Barrier），利用滾筒設計緩衝車輛的撞擊力道，在保護事故車輛與護欄本身上起到雙重功效。如今，九彎十八拐的北宜公路也試辦了台灣第一座滾動式護欄！

滾動式護欄的旋轉筒，採用EVA與聚氨酯的複合材質製成，不僅防撞且具高度彈性，受到強烈撞擊後也能恢復原狀，筒身上的大面積反光設計也有助於夜間道路的行車安全，而最主要的還是能夠緩衝車輛事故撞擊而造成的損害。在韓國、日本、美國等國家被廣泛應用，同時大幅減少了設置路段的事故死亡率。

而在台灣，北宜公路急彎多、車流量大的特性，加上意外發生時容易墜落邊坡，為了降低事故率，在經過調整速限、區間測速等執法手段後，此次交通單位從「事故發生後」著手，於北宜公路19.4K處彎道旁設置滾動式護欄，冀望利用此設施緩衝意外所產生的撞擊，降低事故發生時所造成的人車傷亡。

不過原先該設計對於汽車的防護效果最為理想，北宜公路身為二輪車友熱門往來地點，摩托車因車型較小、座高較高，騎士相當容易在意外發生時直接撞擊旋轉筒，甚至有可能超出護欄高度飛出，其設施美意對於機車族的實際作用還有待商確。

在北宜公路19.4K所試辦的滾動式護欄，於11月初甫經完工，未來能否實際為該路段的事故傷害率帶來顯著改變，仍需要實際案例與時間來佐證，而無論道路規劃與設計如何增設限制與防護措施，用路人仍必須保有正確的行車觀念，才能從根本降低事故率的發生。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航