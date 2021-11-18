教科書等級的案例：中資收購義大利軍用無人機公司，羅馬與歐盟毫不知情

文：德國之聲中文網（華爾街日報、路透社、米蘭晚郵報）

路透社報導，據三位消息人士稱，義大利政府正在調查該國一間軍用無人機公司，受中國投資人收購的交易案。該筆收購案並未在交易前交付官方審查，但義大利政府認為他們有權對此案進行批准。若沒有得到令人滿意的解釋，政府將提出一份投訴，最終可能推翻該交易。

《華爾街日報》報導，2018年，一家中國政府控制的公司收購了義大利軍用無人機製造商Alpi Aviation，並隨即將敏感技術轉移到中國，而義大利和歐盟當局對此舉動毫不知情。義大利軍方曾在阿富汗使用過Alpi的相關技術。

「這是一個教科書等級的案例，」荷蘭經濟情報公司Datenna的首席執行官Jaap van Etten說，「這是由中國政府推動的國家戰略。」

米蘭《晚郵報》（Corriere della Sera）9月曾報導，一家位於香港的公司Mars在2018年時，以當時股價的90倍的價格收購了Alpi Aviation 75％的股份。

義大利警方表示，此香港買主透過複雜且不透明的公司控股網路，掩蓋了Alpi Aviation新的所有者的真實身份，其背後與兩間中國國企有關，分別為中國國有鐵路巨頭中國中車（China Railway Rolling Stock Corp.），以及一個由江蘇省無錫市政府控股的投資集團。

《華爾街日報》報導，義大利警方認為Mars是一家空殼公司，是專門為了讓中國政府取得Alpi控股權而設立的。

Alpi Aviation在一份聲明中，否認其違反了將戰略資訊和技術轉移出義大利的相關法律。該公司稱，出售股權的交易是透明的，且是按實際價值出售的。該公司不予進一步置評。

此外，兩間中國公司也並未回覆路透社的評論請求。

羅馬加強預防中資收購案

《華爾街日報》報導，這筆交易揭示了中國如何繞過歐洲薄弱的投資審查來獲取敏感技術。路透社則引述消息人士指出，義大利當局正對此事給予「最大的關注」，並準備向此交易案所有參與方發出正式通知，要求其作出澄清。

《晚郵報》報導，義大利警方指出，這起收購案不僅涉嫌違反了義大利「武器流通法」，也可能違反義大利的「金權」（Golden Power）規定——這項規定禁止或限制義大利公司，向外國投資者出售包含與國防及基礎設施在內的戰略資產。

在最嚴重的情況下，羅馬當局可能會施加懲罰，最終導致該筆交易無效。

自2012年以來，義大利迄今已四次使用其「金權」來阻止外國獲取在義大利的利益，其中就有三次阻止了中國的競標。此外，有兩次是在總理德拉吉（Mario Draghi）政府於今（2021）年2月上任後執行。

上個月，德拉吉拒絕將一家蔬菜種子生產商，出售給中國化工旗下的瑞士農藥生產商先正達（Syngenta）的交易。4月時，他也阻止中國的深圳創疆投資控股有限公司（Shenzhen Invenland Holdings Co. ）購買米蘭半導體設備公司LPE的控股權。

《華爾街日報》報導，有分析人士指出，中國政府正利用此類收購來滿足如半導體等特定需求，以減少對外國技術的依賴。

目前還不清楚中國公司收購Alpi的原因。中國是偵察和武裝無人機主要生產國之一，也是全球最大的無人機出口國。身為軍用無人機領導者之一的美國，已對外銷持反對態度，理由是存在大規模殺傷性武器擴散風險。

倫敦國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）軍事航空航天領域的高級研究員巴里（Douglas Barrie）說，在這起交易中，中國更感興趣的可能不是無人機本身，而是某一特定部分，比如夜視感測器或數據鏈技術。

他表示，如果中國中車有志成為無人機領域的參與者，該義大利載具的軟體或許能提供一個框架，以便日後發展。

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