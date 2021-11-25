《真確了解股市》：為什麼「日圓貶值，股價高」「日圓升值，股價低」？

文：土屋敦子

【匯率與股價 匯市對股價最具影響】

美元為世界關鍵貨幣

匯率會與股價連動，雖然統稱「匯率」，但其實有美元兌日圓、美元兌歐元、歐元兌日圓、澳幣兌日圓、澳幣兌瑞士法郎等，各種貨幣互相兌換交易，以下將以美元兌日圓的匯率為主。

日本最大貿易對象就是美國，儘管已不如過去有影響力，美元到現在還是被視為世界關鍵貨幣。而且，美元也是全球流通量最大的貨幣。因此討論到日本經濟或日本的股價時，以美元兌日圓的匯率為主也是理所當然的。

以近期的狀況來看，美元和日圓之間的匯率變化，幾乎都與日本的股價變化一致。換句話說，有著日圓貶值時股價高，日圓升值時股價低這樣的關係（圖表4-7）。（就過去歷史經驗來看，台股與台幣通常呈同向走勢，只要台幣升值股市就走多頭。）

Photo Credit: 今周刊出版

還有一個重要指標，是我觀察匯率數值變動時的參考，那就是比較2年期的美國國債與2年期的日本國債之間的利率。

2年期美國國債利率－2年期日本國債利率

透過以上算式所得的利差若大，就會傾向購買美元；相反地，利差若小就會看到購買日圓的傾向較高（下頁圖表4-8）。這是因為投資匯市的專職交易者總是盯著日美之間的利差，並依此訊息來決定是否要購入或賣出美元。

所以，當利差擴大時因買進美元促使日圓貶值，日本的股價會變得容易上漲；而利差縮小時就賣出美元因此促使日圓升值，將使日本股價容易下跌。所以在觀察股市時，也要確認匯率，因為還有日美之間的利率差異之影響，所以除了匯率變化，還必須一起確認利息的變化。

不過「日圓貶值等於股價將上漲、日圓升值等於股價將下跌」這樣的結構，並非從過去就一直如此。過去就算日圓貶值，也曾有過股市場仍持續崩盤的時期，未來可能也會發生不如過去與匯率連動性如此高的期間。再加上各檔股票之股價變化幅度不盡相同，並不能套用在所有股票上。

Photo Credit: 今周刊出版

如果是以外銷為主的公司股價，會與前述所說的一樣變化。因為對外銷來說，日圓貶值是比較有利的，日圓升值則不利外銷。舉例來說，1美元兌120日圓時，一個售價100美元的商品若輸出10000個，那麼換算成日圓的營業額如下。

120日圓×100美元×10000個＝1億2000萬日圓

如果輸出數和售價一樣，但匯率是1美元兌100日圓時，營業額是多少呢？

100日圓×100美元×10000個＝1億日圓

光是日圓升值，匯率從1美元兌120日圓變成100日圓，業績就會從1億2000萬日圓減少到1億日圓。這也將使投資人視為公司的業績惡化，因此股價會跟著下跌。

此外，匯率變動不只影響營業額，也會對成本或管銷費等費用項目造成影響，使營業利益出現變化。再者，現在日本公司也逐漸走向全球化，不只從日本本土輸出產品，還會在海外據點開創事業。在當地使用當地貨幣交易，之後再將

當地貨幣換算成日圓。

與營業額相同，在換算時如果日圓貶值，會比日圓升值所得到的換算金額為大。與前年比較後，將之視為非營業匯率差。雖然當地貨幣是為了在當地使用而持有的，但在年度結算時會當成換算基準，這對投資者來說會影響到所投資的每一股的利潤，所以不容忽視。

基本上日圓貶值有助提升公司業績。2012年12月因為推行安倍經濟學政策，匯率從1美元兌80日圓大幅貶值到1美元兌120日圓，但這也使汽車、高科技產業、電子產業等日本的代表性外銷公司之業績，創下比過去更亮眼的成績，連帶地股價也大幅攀升。

這些外銷比例高的公司，在日圓貶值時股價就漲、日圓升值時股價就跌，但日本公司中也有做進口生意的企業，比如電力、瓦斯或食品業等，對這些做進口生意的公司來說，日圓升值時具有降低進口原料成本效果，對業績也有加乘效果，對提升股價也有幫助。但當日圓貶值時就會使進口原料的成本上揚，對業績表現來說將帶來負面效果，股價也會下跌。

此外，如果是完全只在國內提供服務的內需型企業，就不太會受匯率波動影響。換句話說，隨著行業或公司的收益結構不同，受匯率變動的影響也會有差異（圖表4-9、圖表4-10）。

Photo Credit: 今周刊出版

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因外銷相關企業較多而追求日圓貶值

雖然如此，我想對大多數人來說，「日圓貶值，股價高」「日圓升值，股價低」這樣的印象應該還是比較深刻，因為這是從與日經平均股價指數的關聯性來看匯率和股價。日經平均股價指數是從東證一部的上市企業中選出225家公司，將這些公司的股價透過固定算式加以平均而得。又因該指數的組成含有大量汽車或高科技等外銷相關公司，因此當日圓貶值時則日經平均股價指數會上升，日圓升值時則會呈現下跌傾向。

此外，當匯率會影響公司業績時，就必須檢視公司的「假設匯率」。多數公司在製作下一期的營利預測時，會先設定當時的匯率將會是多少，以此預估業績數字。舉例來說，索尼公司在發布2016年第一季的決算報告時，預測2017年

第一季的匯率是1美元兌110日圓，但在上半年的決算發表時，「假設匯率」變更為1美元兌101日圓。

兩相比較下，匯市是往有利的方向變化，或是往不利的方向變化，將影響決算書上的數字是該向上或向下修正，這也同時會影響股價。

多數公司會在今年就決定隔年的預算，以3月提出決算報告的公司來說，就是在第一季決定隔年之預算。2017年第一季，多數公司假設的美元兌日圓匯率是落在110至115日圓。因為2016年第一季的美元兌日圓匯率在110至115日圓間波動，但4月之後日圓走升，變化區間變成100至105日圓。因此，在發布第一季財報時，多數公司的假設匯率往日圓升值方向修正，連帶也調整了業績數字。

在上半年決算發表時，各家公司的日圓兌美元之假設匯率更是皆修正為100日圓，業績數字往下修正的情形也增加了。不過，因本書寫作時美元兌日圓的狀況是美元升、日圓貶，來到113日圓，如果這個狀況繼續下去的話，投資機構認為各家公司可能在年度結算前，發布業績數字向上修正的消息。

書籍介紹

本文摘錄自《真確了解股市：頂尖避險基金經理告訴你，成為超級散戶的8個進場智慧》，今周刊出版

作者：土屋敦子

譯者：李韻柔

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Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九