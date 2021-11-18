「新北市政府-智能城市創新專區」成果展：新創逆勢成長，展現亮眼成績

新北市政府經發局今於南港展覽館2館參展Meet Taipei辦理「新北市政府-智能城市創新專區」成果展，展示新北市創業輔導成果，邀請青年創業家分享創業甘苦談。其中包含展出「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」、「新北創力坊」及「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」等多項計畫成果，活動自11月18日至20日持續三天。

11月19日亦將於上午11時舉辦「新北挺新創論壇」，邀請MIT區域創業加速計畫－國立臺北科技大學、貝殼放大股份有限公司、好好證券股份有限公司等單位，從「國際」、「群募」、「空間」等不同政策資源切入，分享地方政府如何打造優質的創業環境。

Photo Credit:新北市政府經濟發展局

為打造新創團隊無後顧之憂的創業環境，新北市政府長年積極關注與投入新創產業，投入空間、輔導、資金、國際各個不同層面的資源，培育更多新創人才，活化產業發展。今(110)年延續辦理「新北市群眾募資輔導計畫」，再次與貝殼放大股份有限公司攜手，針對「科技與設計加值」、「社會與地方創生」、「文化與內容發展」三大領域新創團隊專案提供專業輔導，從集資策略、市場調查、素材製作到集資宣傳，一路陪伴團隊直到專案上線集資。開跑至今，總集資金額已累積逾6,000萬元、參與贊助人數近2.7萬人次，藉群眾力量將夢想具現化，從新北往更大的世界舞台前進。

Photo Credit：新北市政府經濟發展局

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本次成果展將實體展出多樣新創團隊成果與集資產品，如「VOCE藍牙5.2發射接收器」，是全世界第一個以最新藍牙5.2規格設計的發射接收器，享受最新無損串流音樂、藍牙一對多播放都難不倒它，本案不只在國內的挖貝平台上進行集資，更勇敢前進海外平台Kickstarter募得相當的好成績；「放空枕」是由台灣超過25年寢具代工廠轉型研發的自有品牌產品，一推出即獲超過1,100人熱情支持，累計銷售突破1,500顆，專案金額突破680萬元，達成2021近半年枕頭類最高集資紀錄，同時也創下台灣集資史上枕頭類第三名的佳績；創台灣史上日曆集資最快速度的「敏迪選讀｜國際觀察曆」，三天內賣破萬本，以國政為主題，介紹各個國家的語言、貨幣、宗教，還有彙整政治、經濟、外交狀況日曆。還有更多精彩的產品與專案均在「新北市政府-智能城市創新專區」成果展上展出，民眾可親臨現場體驗，感受新創團隊的無限創意。

Photo Credit：新北市政府經濟發展局

「新北市政府-智能城市創新專區」成果展，展覽時間11月18至20日，地點為南港展覽館2館，歡迎參觀體驗。活動同步安排「新北挺新創x貝殼談集資」論壇，資訊如下：

「新北市政府-智能城市創新專區」成果展

▌活動時間｜11.18(四)-11.20(六)9時00分至18時00分

▌活動資訊｜https://meettaipei.tw/exhibition_IN.php?eu=ntpc

▌活動地點｜南港展覽館2館

「新北挺新創 x 貝殼談集資」論壇

▌活動時間｜ 11.19 (五) 上午10時至12時

▌活動地點｜南港展覽館2館－迴聲舞台Echo Stage（台北市南港區經貿二路2號）

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本文章內容由「新北市政府經濟發展局」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。