《人氣條漫這樣畫！》：從紙本到網路 ，「一般漫畫」與「條漫」的差異是什麼？

文：洪蘭智、李鍾範

「一般漫畫」與「條漫」的差異是什麼？

人們會利用日常生活瑣碎的時間享受各種內容，多數都是透過網路，有人看網路漫畫或是YouTube，也有人喜歡手遊、戲劇、網路小品文，這是因為手機與無線網路的普及，使得人們在移動時間或等待時間不再無聊，而能消費各式各樣有趣的內容。

條漫就是在這種社會文化脈絡之下生存的網路內容之一，緊接著一夕之間成為韓國最具代表的網路內容，又成功獲得全球矚目。其實直到一九九○年代後期為止，人們都認為漫畫是絕對離不開紙張，然而不到二十年的光陰，就出現這樣令人驚奇的變化。

不過漫畫並沒有因為媒介移往網路而消失，而是繼續深受大眾喜愛，如今十多歲的讀者，比起紙本漫畫，更熟悉於在網路上觀看條漫，因此，另一方面也有人認為，傳統漫畫與條漫可以區分不同世代的文化。

傳統漫畫與條漫有相同也有相異之處。條漫原文：webtoon，是以網路媒介之意的「web」與漫畫之意的「cartoon」結合之合成語，單看這一詞彙，是無法看出傳統漫畫與條漫的明顯差異，不過依然存有顯著的差別。

最明確的差異就是「平台」（platform），傳統漫畫的主要媒介是紙張，漫畫家用筆在紙上繪出漫畫的原稿，再經由印刷複製成書，以書本的型態跟讀者見面。

Photo Credit: 麥田提供 知名的條漫平台LINE WEBTOON

漫畫雜誌與單行本都是以書的形態與讀者見面，「書」也是漫畫主要的平台，像是《寶物島》、《貶眼》、《少年CHAMP》等韓國漫畫雜誌獲得讀者熱烈迴響的時間點，大約是一九八○～一九九○年代，這段時間是韓國漫畫雜誌的全盛時期。

另一方面，多數條漫作家是以數位方式創作，所以並非以書籍，而是以線上為平台，讀者利用電腦，或是智慧型手機觀看作品，與從實體書籍連載的漫畫不同，網路閱覽的條漫則是以數位環境的虛擬電子資訊存在，條漫的原稿與傳統漫畫的原稿相較之下，不論在價值或意義上都較為淡薄，這就是傳統漫畫與條漫創作環境，以及與讀者相遇的平台，最明確的差異。

一般漫畫與條漫的媒介不同

造成一般漫畫與條漫不同的最大原因，應可從條漫誕生的二○○○年代初期的社會文化與媒介環境急速變化中找到。一九八○年代開始，漫畫專門雜誌逐漸增加，直到一九九○年代，由於不同世代的讀者激增，雜誌種類也隨之增加，此時是漫畫雜誌的全盛時期，當時不僅有以國高中生為對象的漫畫雜誌，也有以國小生或是成人為對象的漫畫雜誌。

不過依然有其侷限性，因為漫畫雜誌數量雖然增加，但漫畫家的數量卻是定額，所以會造成一位漫畫家同時進行好幾部作品，以及分別在數本漫畫雜誌中同時連載作品的情況。舉例來說，一九八○～一九九○年代因為《小恐龍多利》而深受愛戴的金水正（김수정）漫畫家，曾經在一個月內有過高達十六次的截稿。

直到一九九八年開放日本大眾文化政策，開始進口日本漫畫後，讀者的需求就從以限額漫畫家為主的韓國漫畫雜誌，轉移了一部分至日本漫畫，所以一九九○年代韓國的漫畫產業蓬勃發展之際，日本漫畫在其中也有發展空間。

以雜誌為主的漫畫出版，是以雜誌編輯部為中心，確認該雜誌要連載的漫畫並且決定是否要出版，漫畫家無法完全掌握自己的作品，

讀者也只能被動選擇閱讀雜誌編輯所選擇的漫畫。因此，漫畫家與讀者無法透過雜誌出版社有任何交流，當時漫畫雜誌的讀者多為國高中生，所以多數作品都是以青少年角色出場居多的校園文藝漫畫，當然這時的讀者其實也想看更多種類的作品。

Photo Credit: 《人氣條漫這樣畫！》麥田出版社提供 網路漫畫，跳過漫畫出版社，直接與讀者接觸溝通，這種與生俱來的特徵，應該就是傳統漫畫與網路漫畫、條漫在今日被視為不同產業的主因。

在與此相同的情況下，由政府主導的網際網路普及政策帶來了新的娛樂，曾是漫畫雜誌主要受眾的青少年，從漫畫書轉換到網際網路的世界，使得漫畫市場突然面臨危機，而在這全新「娛樂」的競爭下，被拋諸腦後的漫畫雜誌無法成功轉換至網際網路，反而是使用者自行開啟的網路「留言板」取代了漫畫雜誌，由興趣相似的人們共同開設留言板寫下自己的故事，時而搭配繪圖呈現。

二○○○年代，已是成人的網友們，在其青少年階段，也就是一九八○～一九九○年代，都是看著漫畫長大，所以在網路這一嶄新環境裡，依然採用他們熟悉的漫畫來交流溝通，相較於文字，他們更熟悉繪畫的傳遞能力。

因為他們看著漫畫長大，所以知道如何做才像漫畫，也很直觀地熟知各種漫畫的要素，因此創作者（創作漫畫的網友）與消費者（閱讀漫畫的網友）皆可滿足於這一溝通方式。

Photo Credit: 麥田出版社、露出作品：LINE WEBTOON連載《神探佛斯特》 在網路世代下，傳統紙本漫畫轉變成網路條漫的形式。讀者可簡單利用手機觀賞漫畫。

無意之間獲得極大迴響的業餘漫畫家，其漫畫作品往往是日常發生的事情，並採用較短的敘事發展，這就催生了「隨筆漫畫」（에세이툰）、「日常漫畫」（일상툰），他們就如同一般漫畫家，卻因為非專業，所以不受限於既有的思維，也不會有人要求他們應該怎麼畫，只需專注於如何利用網路展現作品即可。

此時的網路漫畫，跳過漫畫出版社，直接與讀者接觸溝通，這種與生俱來的特徵，應該就是傳統漫畫與網路漫畫、條漫在今日被視為不同產業的主因。

書籍介紹

本文摘錄自《人氣條漫這樣畫！》，麥田出版

作者：洪蘭智、李鍾範

【作者介紹】

漫畫研究者、評論家，現任韓國青江文化產業大學漫畫創作系教授。二○一○年，在條漫尚乏人問津時，就率先投身條漫領域研究，多次發表與條漫有關的論文與著作《條漫藝術方式與讀者的喜悅》、《李末年》。曾任韓國漫畫家協會漫畫文化研究所所長，致力推動漫畫與條漫產業相關政策。

【本書特色】

《神探佛斯特》作者與條漫研究家聯手寫作 深度剖析地表最強數位內容創作者的商業祕密

作者同名YouTube頻道觀看超過860,000次 精華內容集結成書

《未生》作者尹胎鎬專文推薦

aladin 10分完美評價、Yes 24 9.6分精采口碑

《神之塔》《梨泰院Class》等超過30個經典IP拆解╳20位條漫作家經驗談

Photo Credit: 麥田

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航