劉冠吟《有春的日子》：如果現在要倉促離去，你還想對誰說「我原諒你」

文：劉冠吟

原諒

近年，因為一些細故，與幾位好友沒來往了。說來這些細故真不足為外人道，不能說的原因不是因為有多私密，而是外人聽了不會覺得有什麼大不了，而局中的我和對方，卻都是怒火中燒或傷心欲絕。想來密友吵架是這麼一回事，箇中的刺痛只有當事雙方才能理解。

愈是親近愈是在意，不是一等密以上的密友，多半也不會因為對方而情緒波瀾起伏。這幾個朋友多半是學生時代就相知而往來，卻沒想到相伴這麼久，人到中年卻鬆手了，這讓我想到我和好友老王的故事，不過差別是我跟老王現在仍緊緊相繫。能說是與老王喜劇收場，與別人悲劇收場嗎？ 我想不是，人生的緣分有時候走著走著就散了，喜和悲不是非黑即白，留下更多的情緒應是惆悵。

我最好的朋友之一老王，是我的國中同學。我跟老王在國中班上相識第一天就確認了好友磁場，記得那個畫面是開學第一天，我們在走廊上排隊，老王排我前面，她轉過身來的那個當下，我心裡響起一陣愉快的輕音樂，這個女孩長得如此可愛！要成為好友，光靠可愛當然不夠，也說不出為什麼，跟老王在一起，我們兩個就是這麼快樂，一如我心中的那陣輕音樂。

高中的時候念不同校，我們託著補習班同學傳遞交換日記，陸陸續續寫了三年，上了大學以後仍然不同校，從大學開始到出社會前幾年，我時不時跑到她家去住，聊天可以聊上一整夜。直到某年，我們為了「細故」吵翻了。對，又是個不足為外人道的細故，就算認真追究起來，也算不出是非對錯的細故。我和老王為了此事沒有來往大概半年，還在臉書上解除好友。

現代好友斷絕往來的手續很繁瑣，不像古代人說不見面就不見了，要解除臉書、Instagram、twitter的關注，還有Google聯絡人的通訊系統等等，哪個渠道忘了清除，一不小心對方動態又飄入眼簾，難保不是一陣傷心。我對於吵架記得一清二楚，但已想不起是怎麼跟老王和好的，總之事隔半年，我們就是回到對方身邊了。

這中間的半年，常常想到老王。我希望她過不好，心裡飄過一陣微微的爽快，但爽快瞬間即逝，我還是希望她過得好，怨她不聽我的勸，怕她自顧自地做了決定以後換來不好的結果，一下子開心一下子憤怒。要不是這麼在意這個人，這萬般情緒該如何生成？ 我對我糾結的情緒不會感到驚訝，驚訝的是我解不開，無法擺脫。

現在想起來，能夠將友情破鏡重圓真是珍貴。吵架不一定能和好，往往和好了也還有芥蒂。我和老王都清楚地記得吵架的那件事，卻還是能夠心無芥蒂的往來，仔細想想，應該是建築在「彼此原諒」的基礎上。每段關係的破裂，都不會有全錯、全對的分野，相知日久，對錯更是盲目，要雙方都能夠站在夠了解對方的點上去體會與放下，關係才有延續的可能。

年輕氣盛的我總覺得感情要說放就放，愛情如此，友情亦然，哭哭啼啼的太不瀟灑。確實，失去了幾個密友的我，人生沒有什麼不同，一樣生活一樣工作，時間的齒輪，不因為失去了什麼而停下轉動。人近中年，對於瀟灑有不同的詮釋。世間的好事、壞事，其實說來極為相似，人生是從聚合到分崩，因緣生起到聚合的過程。外在的放下，說不上什麼灑脫，真實面對自己內心的情感及真誠地表達，反而是真瀟灑吧。

我承認自己對每段友情皆再三回顧，百般不捨，也認清很多事情已回不去。在多次的友情決裂裡，照見自己是個充滿缺陷又容易闖禍的人。隨著時間過去，這幾位已經從我生命中遠颺的友人，並不會變成不重要的人，而是生命裡的故事，是我逐漸能跟後悔以及破碎的自己共存的故事。

從選秀節目《超級星光大道》以踢館魔王之姿出道的新生代歌手閻奕格，因為特別的姓氏被起了一個綽號「閻羅王」，第一張出道專輯裡面有首歌就叫作〈閻羅王〉，由香港的天才創作人黃偉文作詞，唱著：「說了沒做的事，難道你不恨自己。」「早該做的事，別等我提你才著急。我在今夜三更，會來找你，如果我心情好，會改期。如果現在，要倉促離去，你有沒有沒說的我愛你。如果現在，要倉促離去，你還想對誰說，我原諒你。」

好多話想說沒說，好多人想見卻提不起勇氣見，日復一日，直到時間把痛感的皺摺熨平。或許說了也不能破鏡重圓，或許做過的事情覆水難收，或許再也無法心無芥蒂。人近中年，就算知道來日還長，但也明瞭人生的時間轉眼成空，還是想對那幾位密友說句，謝謝你我相伴，曾經行過人生大大小小美麗的片段，我愛你，請原諒我。

後記

寫完這篇文章的某天，提起勇氣傳給某位失去聯絡已久的好友，沒想要達成什麼目的，我只在訊息裡寫著：「你好嗎？ 我很想你。」我很想很想對她說，就只是說這些，我想你。我不怕她不理，我只怕我哪天突然離去，來不及說出口。

盯著銀幕上的已讀，心跳加速。過了一會兒，對方傳來：「我昨天剛好夢到你。你最近好嗎？」

可能無法親密如從前，但提出勇氣觸一下那扇緊閉的門，跨出去，將這些日子的碎片一一撿拾，縫縫補補。人生不完美，任何一段關係也是。在人生中這些黯淡無光的日子，鼓勵著自己，將這些碎片呵護在手中，如同暗夜中手捧一顆星。

書籍介紹

本文摘錄自《有春的日子》，有鹿文化出版

作者：劉冠吟

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有春・有賰（ū tshun）・有剩・surplus+ 的歡悲日常

多次流產、人工受孕求子、家人死別、事業交叉路口……

任何愛與關係的聚合離散，都是心頭難以消化的憂傷

人間道場難免孤獨闃黑，她選擇直面顛簸，優雅行走

鴻海前發言人、《小日子》前社長、作家劉冠吟

獻給世界最熱情的書寫

拆解你我生命中不可承受之光與暗

為日子栽下無懼冬寒、有盈餘的春天――

人生總有陷於冰寒時，

直面起伏，拆解恐懼，

讓自己活在有盈餘的春天裡，

你不是困獸，是日子的brave walker！

有春，是有賰（ū tshun），是有剩，是surplus+，是有盈餘，是無論寒冬結束與否，都會有春天的日子！

身而為人，誰不是同時渴望愛也質疑愛，自信也自卑，孤獨也幸福？

誰不是活得既挫折又歡樂？

從少女到女人，匍匐摸索自我成長的形狀。

已婚成為母親，多次流產，一再嘗試人工受孕。

摯愛的家人病危離世，失去心靈依靠的港灣。

從鴻海集團轉戰文青雜誌，再從紙本經營到自創電商，事業磕碰。

從未想過養貓養狗，卻邂逅可愛的浪犬「有春」。

對自己、對愛情、對家人、對工作、對生活，她領悟到「愛與關係」，有時是相「伴」，有時是相「絆」。聚合離散，緣起緣滅，憂傷也好，歡喜也罷，永遠無須對任何人事物，尤其是自己，追討究責。

人生如若是由一連串日子編織成的傷春悲秋、歡夏喜冬，她願意毫無保留自己心底對生活的熱愛。

鴻海前發言人、《小日子》前社長、作家劉冠吟自剖孤獨與匱乏，耙梳對愛與關係的妄想，直面黝密恐懼，為日子栽下無懼冬寒，有春、有賰（ū tshun）、有剩、surplus+、有盈餘的療癒春天！

Photo Credit: 有鹿文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九