美國時評：學校教育由家長決定？科學課教聖經？

（編按：原文發表於11月9日）

文：梁啟智

過去一星期，美國發生了兩件大事。首先是上星期二的選舉日，民主黨輸掉了維珍尼亞州州長的位置；其二是上星期六，一萬億的基建投資議案在拖拉數個月後終於在眾議院獲得通過。

上回提到，因為進步派擔心通過基建投資議案之後，社會投資議案會胎死腹中，所以要拖到兩個議案一起表決。但是，維珍尼亞州的敗北為民主黨敲響警鐘，不得再拖了。在拜登的斡旋之下，民主黨內的溫和派答應支持社會投資議案，不遲於十一月十五日通過。有了這個保證，部份進步派的成員覺得可以收貨，加上13票的共和黨眾議員倒戈，基建投資議案終獲通過。

要說對美國政局的長遠影響，基建投資議案肯定比民主黨輸掉了維珍尼亞州州長要大得多。不過，無論是美國的主流傳媒或是香港的網上輿論，無不把注意力放在選舉日，視民主黨的敗選為民主黨的世界末日看待。沒錯，本來民主黨的McAuliffe在維珍尼亞州是十拿九穩的，但共和黨的Youngkin在民調中一步一步追過來，最後反敗為勝。民主黨的敗選，也相當符合「民主黨在國會內鬥一事無成，終被選民放棄」的論述。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 民主黨的McAuliffe在維珍尼亞州是十拿九穩的，但共和黨的Youngkin最後反敗為勝；圖為Terry McAuliffe。

事實上民主黨的情況真的有這麼糟糕嗎？話分兩頭，選民在總統大選後離執政黨而去，這種鐘擺效應正如上回所說，是正成常不過的現象。對上一次白宮換人，然後執政黨可以在之後一年贏到維珍尼亞州州長的，已要數到1968年的尼克遜和1969年的Linwood Holton。至於新澤西州州長也好不到哪裡，對上一次執政黨能勝出已是1981年。今屆民主黨險勝新澤西州州長，一方面比選前預測驚嚇，但其實又打破了40年的紀錄。如果你是民主黨的鐵粉，你也可以這樣吹噓。

相對於用各種框架訴說民主黨在維珍尼亞州州長一役之敗，我更有興趣的是共和黨Youngkin競選策略的啟示。在特朗普等如共和黨的今天，Youngkin選擇和特朗普保持距離，成功化解不少中間選民的憂慮。民主黨努力把二人連結，稱投Youngkin一票等如投特朗普一票，但既為執政黨卻拿不出自己的政績，繼續以一個已落敗的對手做文章，選民明顯不賣帳。共和黨方面，我不敢說Youngkin的勝選會鼓勵其他共和黨人和特朗普劃清界線，畢竟維珍尼亞州本身偏藍，如果一個共和黨人在其他相對紫或紅的州這樣做，特朗普大概已經和他反面。

Youngkin知道在很多中間選民的心目中，特朗普是有毒的。所以，他的競選策略偏向避開全國性議題，或把全國性議題本地化，畢竟他要選的是州長嘛。他打擊McAuliffe最落力的地方，在於之前McAuliffe在選舉論壇中稱「我不認為家長應該告訴學校教什麼」。在選前數天，支持Youngkin的陣營把McAuliffe這句話剪成競選廣告，一天到晚播不停。

為什麼McAuliffe會說出這樣的一句話？抽空來說，這句話很有問題。家長關心子女在學校的教育，何罪之有？這兒我們要先進入美國文化政治的脈絡中去理解。近年共和黨人常批評民主黨人事事講求「政治正確」大搞身分認同爭議，其實共和黨操作文化戰爭的程度恐怕有過之而無不及。近年各種課程和教科書議題被高度政治化，各種專業知識被拉進政黨爭議當中：教育部門要對「智慧設計」保持中立（潛台詞就是聖經創世記和進化論地位相等），教科書講氣候變化則被視為「抹黑化石能源公司」，性教育只可以提禁慾連避孕套都不要講。政治領䄂動員保守派家長參選各州教育委員會，要求把一些明明有科學共識的事實在課程指引中改成沒有共識，鼓勵學生質疑，好讓同為保守派的老師在課堂中自由發揮，弄成科學堂也可以講聖經……McAuliffe那句話，其實是在這樣的處境下出現的。

近期共和黨的最新發明是各種針對「批判種族理論」（Critical Race Theory）的操作。Youngkin在競選集會中多次強調，從他上任第一天起就要把「批判種族理論」掃出維珍尼亞州的校園。這個「競選承諾」其實相當奇怪。其一，是「批判種族理論」從來都不是維珍尼亞州中小學課程的一部分，Youngkin的說法實讓教育界莫名奇妙。其二，是「批判種族理論」本身不是甚麼洪水猛獸，基礎要點不外乎是：種族身分由社會構成，並非純粹生物特徵；種族主義在美國是常態，是很多有色人種的日常經歷；有些表面常要幫助有色人種的做法，實際上可以強化白人的位置；主流社會對不同的有色人種設下差別待遇，有些好一點有些差一點；種族只是有色人種的其中一個身分，他們還有其他的身分。坦白說，這些想法在大學的社會科學院，並不是甚麼驚天動地的觀點。問題是對於一般市民大眾來說，「批判種族理論」這六隻字夠抽象，很少人知道其實是甚麼，不少人會把最激進的觀點都放進這個標籤下面（當然也有很多靠流量搵食的名嘴樂於推波助瀾）。一時間，一個自由派要在學校向下一代洗腦的陰謀論隨之爆發，成為選舉炒作的上佳議題。

雖然美國輿論界對於民主黨這次是否敗於「批判種族理論」這個被發明出來的議題並無統一意見，也有論者認為它的影響力被誇大了。但至少從競選策略來看，McAuliffe那句話也夠蠢得可憐，敗選了也不值同情。不過，這個浪潮倒帶出一個美國政治的結構問題：美國人崇尚民主，乜都有得選……隨了總統、州長、議員，就連法官、檢察官，甚至倒垃圾隊長都有得選，但更多選舉是不是就一定更好？有些事情是否不應該投票決定呢？

就以課程指引和教科書這件事為例，如果學校教甚麼要直接投票決定，那不就變成了上一代集體決定下一代要學習甚麼？這樣的話，又如何挑戰社會現存的問題，又怎能促成社會進步？有些事情明明學術界已有共識，在學校卻被政治力量強行不將之視為共識，如此下去會否拖慢社會進程？

當然，在香港，經歷過國民教育、通識科，還有最新設置的公社科的爭議，恐怕香港公眾對課程發展的參與只嫌太少，而不是太多。批評美國教育是否走向民粹，感覺又好像是另一版本的「一群太監討論性生活過度壞處」了……

文章獲作者授權轉載，原文看作者Medium

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