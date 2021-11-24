《區塊鏈完全攻略指南》：除了改善投票系統、協助執法與課稅，區塊鏈若用於公投會如何？

文：大衛．史瑞爾（David L. Shrier）

區塊鏈與投票

世界不少地方仍在使用過時又老舊的電子投票機器，幾乎是一安裝就幾乎該被淘汰。呼籲改善投票安全的呼聲沒人理會，更糟的是，還被刻意漠視。對選票安全喪失信心，可能導致投票率降低，進而質疑政府當選的合法性。

在多個國家，會讓選民手指沾上不褪色墨水，用這類粗糙辦法避免選民重複投票，確保選舉公正，不舞弊。

區塊鏈搭配AI與新一代的生物識別技術，可大幅改善選舉的安全性與可信度。選民有信心自己投下的一票會被正確記錄，會影響選舉結果，人民的意願在演算法把關之下，得以展現。

民選政府（尤其在民主國家與共和制國家）仰賴信任與透明度。例如，選民希望投票時，他們的選票會被正確而誠實地納入計算。美國最近的幾次選舉顯示，有人擔心選票的設計方式，選票的記錄方式，以及被計算的選票如何被驗證等等。

已有國家試著用區塊鏈記錄選票，試辦背後的理論是選民會更相信區塊鏈系統，因為認定自己的選票會被正確納入計算。但是這技術也衍生新的問題。以麻州波士頓一家區塊鏈投票技術公司「Voatz｣為例，有人一致認為這新創公司的區塊鏈平台能抵擋得了駭客入侵。但是安全專家對於選票入鏈前的訊息感到憂心，稱若駭客能夠接管某人的手機，發動所謂「中間人攻擊」，亦即駭客位於手機與記錄選票的帳本中間，就可能透過電腦動手腳。

另一種駭客手法是在某人的手機換張不同的圖像，讓手機主人以為自己投了某人一票，其實是投了另一個候選人。因此區塊鏈帳本雖然仍可以正確記錄上鏈的數據，但是數據可能在更上游的地方被動手腳。

因此數據質量的問題再次出現。這是區塊鏈圈最忌諱討論的問題之一，卻也是最迫切需要解決的問題，畢竟我們已開始應用區塊鏈的解決方案，尤其是應用於金融服務、健康醫療與政府治理等領域。有效的區塊鏈投票系統必須聚焦在安全與數據質量這兩大問題上，否則會降低民眾對它的信任。

央行數位貨幣

發行和管理貨幣是政府最讓人稱羨，也最寸步不讓的特權之一。實際上，政府財務與政府債是資助國家施政、計畫的重要工具，也負擔政府所代表的社會，因此要善加管理。可以理解各國政府正嘗試發行數位貨幣：央行數位貨幣（CBDC）。不同於公開、無須授權的區塊鏈比特幣以及以太坊，央行數位貨幣是須授權的區塊鏈。支持CBDC的人士認為，央行數位貨幣有助於金融的普惠性、提高透明度、降低貪腐、提高民眾的信任感。

然而，若我們無法充分考慮銀行在整個金融體系的角色，發行CBDC可能面臨根本性問題。

MIT教授亞歷克斯．利普頓（Alex Lipton）主張「通貨迴路理論」（theory of monetary circuit），解釋貨幣如何從無到有，原來貨幣不是靠政府製造（出乎大家預料吧）。沒有錢，政府就印更多鈔票，這會造成通貨膨脹；這些貨幣最終會分散到等量的經濟價值。不過通貨迴路理論認為，貨幣由銀行製造。

用最簡單的話來說，我們看一下銀行支付的利息與利息收入，一出一進的價差。銀行以很低的利息向中央銀行借錢，然後用於資助銀行的活動。當客戶把錢存到銀行，銀行會得到一些利息收入（先別管最近的負利現象），這收入高於銀行付給中央銀行的利息。另一個客戶向銀行貸款，銀行用存款作為放貸的資金，銀行放貸的利率高於付給存款戶的利率。兩個利率之間的價差（付給存款戶的利息以及收到放貸戶的利息）催生了新通貨。可以說，經濟價值是銀行創造的。

若社會不存在零售銀行（retail banks），你可以把錢存在CBDC，向CBDC所在的區塊鏈貸款，透過智慧合約、自動分期還款，那麼哪兒可以創造新貨幣？在CBDC的世界裡，零售銀行的角色是什麼？使用CBDC的區塊鏈系統，要麼支持、要麼取代創造新通貨的系統。零售銀行的關鍵功能可以有兩個發展，要麼被全新系統複製或取代，或是重新改造CBDC，不讓它取代銀行的關鍵功能。

例如，中國提議人民幣硬幣（RMB coin）作為央行數位貨幣，該CBDC完全是一種批發型貨幣（wholesale instrument）。零售銀行以一○○％票面價值購入數位人民幣，然後直接提供給消費者。其他設計也是可能的，但是不管什麼情況，都需要有一種手段創造新通貨（新價值），一如利普頓的通貨迴路理論，而非簡單的複製通貨。

法界自動化

政府透過法律與規定落實政策與原則，而今這些法律與規定的詮釋權交給了個人以及法院裁示。不論美式或英式法學，論證仍是法律的基礎架構。有書面文字，諸如契約、刑法、民法、法規，至於條文所代表的意義，則由各造的代表人進行辯論。辯論的形式是你來我往互相反駁（想想訴訟或刑事指控，最後在法庭上攻防）。官司走到最後，還是得靠人解讀原委以及法律條文，靠人給個決定與裁示。

法律目前的機制可以透過區塊鏈改造，亦即一種稱為「智慧合約」的東西。智慧合約是為了讓區塊鏈更彈性、更實用。我們之前說過，這名稱其實與事實不符，因為智慧合約既不智慧，也非合約，其實不過是一組指令，在特定情況下執行。智慧合約是電腦程式，只有起碼的自主性。

我有位同事老愛說，法律是最古老的電腦程式，在律師與法官這個效率奇低的硬體上執行運算。如果我們從字面上理解這異想天開的想法，並對這套法律系統進行破壞式創新，結果會如何？

法律界已應用所謂「演算法發現」（algorithmic discovery），將這辦法應用到複雜的官司。大型律師事務所與企業使用先進高階的電腦軟體，在數百萬頁的文件裡抽絲剝繭，找出有用的關鍵訊息，不用再動員律師團，辛苦地爬梳整理這些文件。AI機器人積極地搜尋數據庫與社群媒體網站的訊息，協助打官司。

運算社會科學（computational social science）已被應用於分析與選擇陪審團成員。利用演算法分析借貸與消費模式，藉此判定金融機構是否符合公平性以及金融普惠的規定。就連侵犯人權的官司，都會用到衛星圖像、AI圖像分析等技術，尋找種族滅絕的罪證。技術已愈來愈快地滲透到法律界。

如果我們進一步整合技術與司法系統，把智慧合約與 DApps變成實際的演算法或運算法，不知會如何？如果達成法律協議意味兩造建立成對的演算法（paired algorithm），可以自動驗證與裁決爭端，然後用數位代幣付款，那會怎麼樣？在這種模式下，法律原則的精髓可變成電腦程式碼，程式碼可以和其他程式碼一起加入網絡，如此一來，法律協議的所有細節都可被自動化。如果區塊鏈是網絡的平台，讓演算法（電腦執行）得以在鏈上執行，那會如何？

這些想法乍聽之下匪夷所思，其實不然。

確實，許多機構的電腦程式工程師和律師攜手合作制定運算法，設法把法律變成代碼。未來已近在眼前，只不過分布並不平均。

課稅

政府與區塊鏈產生交集的熱區（hot area）是開源，尤其是稅收。繳稅與徵稅講求信任與透明度。稅收通常是政府的核心收入，稅入能否持續，攸關政府服務民眾的能力，包括醫療保健、司法、農業補貼等等。徵稅既是政府的特權也是命脈，有了稅收才能為施政提供資金。

稅制結構與逃稅問題是全球都面臨的挑戰，尤其是新興經濟體。一些新興經濟體，例如非洲，繳稅率（在GDP的占比）大約是富國俱樂部「經濟合作發展組織」（OECD）三十六個國家平均值的一半，阻礙政府撥款資助重要基建與社福計畫。換言之，這些非洲國家的課稅效率（稅收是政府提供必要服務的核心收入）只有OECD核心成員國的一半。

一些人認為，繳稅率這麼低，係因人民對政府嚴重缺乏信任，擔心繳出去的錢會挪做他用，中飽貪官汙吏的私囊。在已開發國家，每年有大批會計師與律師在應課稅的所得稅、繳稅、退稅的結構與申報上，竭力鑽研。

課稅的例子顯示這個流程會重複、可預測、一問一回應、牽涉多個利害關係人，過程中信任與透明度很重要，一有差池，龐大的資金恐付諸流水。難怪控制全球八○％會計市場的「四大」會計師事務所，都在研究區塊鏈應用於稅務的可行性。

政府也參與討論。在區塊鏈支持的繳稅制度裡，稽核可能只需數秒或數分鐘，以及區區美元幾分錢的手續費（想想區塊鏈所需的龐大運算力，這費用少得可以），反觀傳統稽核有時需數百萬英鎊以及幾個月時間。政府的AI演算法可以聯繫納稅公司的AI，使用區塊鏈安全而權威地回應對方提出的問題，雙方都可省下號召大批人力所需的財力與時間。

回歸直接民主

除了改善投票與選舉系統、協助執法、讓人民如實報稅支持社會計畫之外，區塊鏈若用於公投會如何？我們選出民代，因為我們選民沒有足夠時間與充分知識治理國政。人工智慧、大數據分析等搭配區塊鏈，可擴增選民的能力，他們可以仰賴加密的可靠訊息，作為決定與判斷的依據，並在政府的區塊鏈平台，直接表達自己的意志。

在我們有生之年，可看到百分之百的直接民主，民主化的規模，是蘇格拉底和狄摩西尼（Demosthenes）想也沒想過的。區塊鏈結合其他新一代技術，有助於我們人類社會現存的組織機制跟得上科技的巨輪。

但是我們所講的，都還是根據今天存在的技術。我們談論的區塊鏈功能，儘管目前尚未應用在日常生活中，但有可能在短短幾個月之內或是至多幾年後，成為可用的應用。

技術與社會的巨輪不斷前進，下一個大躍進是什麼？當我們把眼光看得更遠時，可能會看到分散式帳本在大躍進裡扮演一個角色或是主角。最後一章將預測更遙遠的未來會發生什麼，對照時間表，現在的我們猶如久遠以前的恐龍。

書籍介紹

本文摘錄自《區塊鏈完全攻略指南：區塊鏈是什麼？會如何改變我們的工作和生活？》，時報出版

作者：大衛．史瑞爾（David L. Shrier）

譯者：鍾玉玨

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全球區塊鏈權威，寫給門外漢的區塊鏈完全指南！

區塊鏈是什麼？會如何改變我們的工作和生活？

大部分的人都還搞不清楚的時候，區塊鏈已經改變我們的世界！

一場革命正在席捲全球，但卻很少人可以理解它。本書解釋區塊鏈所有你需要知道的事，你將發現區塊鏈不僅是金融界和會計業的事，它還跟健康醫療系統、房地產市場，甚至與你如何投票有關。始自科技的變革，將引發一場影響全面的革命！

區塊鏈的雛型來自NASA發展出來的賽局理論，最早被毒販拿來當作洗錢招數，接著因一些企業家為了提升貧窮者的財務狀況而加速發展，接著是大型企業為了省下數十億美元成本的利益誘因而紛紛投身研究，現在區塊鏈已經標示著一個金融去中心化、更寬容的法律，以及對消費者提供更低廉價格的全新世界。簡而言之，它已經且正在全面地改變我們的生活。

在書中，麻省理工學院及牛津大學頂尖的未來學者大衛．史瑞爾（David L. Shrier）將為我們深入淺出解釋：

區塊鏈的歷史：它神祕的發明者中本聰（Satoshi Nakamoto）以及它的源起，和2008年金融危機有關的社會經濟背景。

區塊鏈如何運作：以淺明易懂的方式說明其核心技術、如何加密與傳輸。

區塊鏈的應用與潛力：包括對我們的工作、產業和社會的全面影響。

區塊鏈將會以徹底且深刻的方式改變我們的世界，本書針對一般大眾讀者所寫，並包含圖解和重點須知、重點回顧，加深讀者學習，對於想要了解下一波科技革命的人，這是一本重要的必讀之作。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九