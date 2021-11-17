《一級指控》：為咗公義，你可以去到幾盡？

正義女神蒙著雙眼，本來象徵的是公平公正，但在不公的體制下，蒙著的雙眼會否變成看不見被蒙蔽的真相了？

電影《一級指控》表面上是一齣不論兇手身份與行凶過程都沒特別驚喜的電影，事實上也許這些不是電影的重點，因為就廣義來說，凶案內外，還有誰是受害者？還有誰是加害者？面對不公，是要放棄抵抗，還是繼續掙扎？

從電影的英文戲名《The Attorney》其實可以推測到，這電影主要談論的，是一名律師，而不是一樁凶案，因此案情如何、案發經過、兇手身份，也許相對並不重要；對習慣港產片與港劇套路的觀眾來說，劇情發展大概更加在意料之中；只是，電影中的重點，會否反而是面對不公制度的人，到底會如何應對？

主角雷有輝律師（方中信飾）的辦公室中，掛著一幅關於Sir William Blackstone「寧縱毋枉」的名句：

The law holds that it is better that ten guilty persons escape, than that one innocent suffer.

圖片來源：電影《一級指控》劇照

法律面前理應人人平等，但當真相被權貴蒙蔽時，為了公義，人會願意付出多大代價？受到壓迫時，又是否情願放棄真相求自保，或只求傷害減至最低？

（以下內容含有劇透）

電影中熱血律師何學銘（陳家樂飾）的轉變，是筆者比較深刻的部分之一。起初他堅持執著於真相，直到李逸峰被毆打，令他與逸峰祖母（鮑起靜飾）同時傾向放棄真相，只望逸峰不要進一步受到傷害。

另一方面，當敵人接二連三妨礙司法公正時，繼續循規蹈矩迎擊只會死傷慘重，雷律師於是決定「捏造證據」誤導郭世榮（廖啟智飾），為求令他出手對付自己無法對付的人——曾國山（曾江飾）。

圖片來源：電影《一級指控》劇照

這樁兇殺案的受害者明顯不只郭嘉儀一人，還有李逸峰、逸峰祖母、為協助他們而遇襲昏迷的張律師（何珮瑜飾）等；加害者自然也不只殺害嘉儀的兇手曾志威（張建聲飾），還有在背後協助他隱瞞真相的父親，以及受賄瀆職的督察趙國輝（張松枝飾）等。

老戲骨曾江與廖啟智在遊艇飆戲一幕，二人背景相近卻立場迥異，也許是片中張力最強最精彩最爆炸性的一場戲。

這幕戲除帶出郭世榮為女報仇的決心外，還帶出電影中一直暗藏的政商勾結衝突。

政商勾結自肥，令大眾市民無法得到生活中應有的公平機會（如電影中以較低價格購買房屋）；而自肥的權貴比平民坐擁越來越多的資源，為鞏固其權力與利益，甚至殺害要揭其醜聞的記者，也剝削無辜市民獲得公正審訊的機會。

圖片來源：電影《一級指控》劇照

劇情終隨郭世榮出手出現逆轉勝，最後雷律師還在大律師公會聆訊中發表他對未來公義的願景，然後迎來似乎圓滿的結局。

然而，如果死者郭嘉儀（甄琪飾）不是富家女兒，只是普通市民，李逸峰這冤獄是否坐定了？

也許電影的結局，才是最反映現實的。縱使雷律師有他對公義的願景，但要實現他的願景，終究還是背棄對法律公義的信任，借助權貴的力量，才能有機會對付真兇背後的勢力人士與瀆職警員，替平民平反。

雷律師的雞蛋高牆論，聽起來鏗鏘悅耳，但歸根究底，他相信的，是法律的力量，還是權貴的力量？

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責任編輯：Alex

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