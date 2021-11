《一級指控》：為咗公義，你可以去到幾盡？

正義女神蒙著雙眼,本來象徵的是公平公正,但在不公的體制下,蒙著的雙眼會否變成看不見被蒙蔽的真相了?

電影《一級指控》表面上是一齣不論兇手身份與行凶過程都沒特別驚喜的電影,事實上也許這些不是電影的重點,因為就廣義來說,凶案內外,還有誰是受害者?還有誰是加害者?面對不公,是要放棄抵抗,還是繼續掙扎?

從電影的英文戲名《The Attorney》其實可以推測到,這電影主要談論的,是一名律師,而不是一樁凶案,因此案情如何、案發經過、兇手身份,也許相對並不重要;對習慣港產片與港劇套路的觀眾來說,劇情發展大概更加在意料之中;只是,電影中的重點,會否反而是面對不公制度的人,到底會如何應對?

主角雷有輝律師(方中信飾)的辦公室中,掛著一幅關於Sir William Blackstone「寧縱毋枉」的名句:

The law holds that it is better that ten guilty persons escape, than that one innocent suffer.