蔡英文提出「英檢取代考試」，這能解決英語教學被升學考試綁架的現況嗎？

文：鄭育嘉

日前，蔡英文總統出席一場與高中生對話的論壇，其中有位女學生拋出改革英語考試制度的意見，而使蔡總統拋出以英檢取代考試的想法，震撼社會。至於這樣的想法是否可行，以及因應的措施，筆者深有所感，因為這是長久以來筆者就有在思考的問題，試於以下文中提出淺見參考。

英檢代替英語升學考試的可能性？

首先，台灣的升大學考試，測驗方式是閱讀與寫作，而聽力與口說則不考。根據台灣考試領導教學的結果，學校與升學補習班就會因此著墨在加強閱讀與寫作的題型大量練習（尤其是句型、片語、文法），而不練習口說與聽力。

然而，英語的角色，不該只有考試用途，考過就拋之腦後可以遺忘，相反的，英語身為語言，是種可以帶得走的能力。台灣要效法新加坡成為雙語國家，由於缺乏英語系國家殖民背景的緣故，是格外的艱困。而英語能力在現代全球化的時代，台灣會有更多的機會與外國人交流，如果聽力與口說能力不好，甚至是沒有，試想如何與外國人有效溝通（即使是筆談，也要聽得懂對方在說什麼）？

因此，筆者認為，一個健全且公平的英語測試制度，是必須包含聽說讀寫這四項，缺一不可，故從大方向來看，筆者認同大學英語升學制度要改進的想法，如此才能使慣於考試領導教學的學校與補習班，徹底改變只強調紙筆測驗的做法，國人更重視英語能力的培養，雙語國家的夢想願景才不會成為畫餅。

但，若根據蔡總統的想法，完全以英檢代替大學升學考試，會有公平性的問題。長期以來，台灣的教育就呈現城鄉差距，雖然英檢可以隨時想考就可以考，而不是一試定終生，但相對的，處於經濟弱勢的考生，財力上沒有能力可以一再測驗，因而造成另一種機會不平等，仍犧牲了考試要求的公平性。即使教育機關信誓旦旦的說，可以由國家補助一切費用，但國家能一再的補助嗎？這是不得不審慎思考的問題。

那麼，究竟該如何改革，才能既能顧及到考試的公平，又能使英語教育更加健全，邁向雙語國家？筆者認為，問題點不在考試端，而是教學端。我們必須跳脫考試領導教學的框架，看台灣的學校英語教學的病徵，才能對症下藥，藥到病除。

學富五車，沒有「說」出來誰知道？

以筆者以前讀高中的經驗，學校教英語，除了教教科書的課文，高一、高二就開始背誦，高三則完全照考試的題型練習。當然，學校也有要求學生們買英語雜誌（比如空中英語教室），但事實上雜誌只是充當紙筆測驗的工具而已。

學校考期中期末考，就會從老師們開會從雜誌選定的課文出題（比如考克漏字測驗），而這大大的違反了當初雜誌設計者的初衷（當然，也有英語雜誌是完全模擬大學入學測驗設計的，但那適合高三的學生，而不是高一高二的學生），浪費了寶貴的資源，好不可惜！

長期耕耘英語教學一甲子而不輟，創立空中英語教室的彭蒙惠老師，曾說過英語學習，第一步就是要學會聽，聽懂了才會懂得說，會說了以後，再進一步學閱讀，而最後才是寫作。因此，雜誌的設計就是透過課程，聽老師講解課文。

但是在高中教學裡，教學常常是放任學生自己讀雜誌，老師們並不會另外找時間帶學生討論課文，更不用說讓學生練習雜誌中的會話課，如此的教學方式，即使再怎麼改革考試制度，學生的程度依然只侷限在讀與寫，而即使去補習班，為了招生起見，補習班依舊只針對學校教的課文與雜誌練習讀與寫，也不可能有時間給學生們有練習口語對話的機會，那麼學生們又怎麼能談得上英語溝通無礙的程度呢？因為他們連練習的機會都沒有，如何談改善？

Photo Credit: 中央社

因此，筆者認為英語教育應當使學生練習口說，這方面高中的英語教師責無旁貸，必須帶學生們直接閱讀每一篇雜誌的內容，比如可以分組讓學生們準備每一個雜誌的主題，用英語上台報告，講得破沒有關係，重點是要學生們有說話的機會。

這樣的課程設計，可以使學生收聽課程，讓學生們可以看到課本外的世界。而學校的紙筆測驗，也無須再一直著墨在克漏字上，反而應該要設計多樣的題型，比照英檢考中翻英，還有老師們對學生們一一口試，了解學生們的程度，再做一步的補強。

當然，學校教學時間有限，可能課文教完就沒有時間帶雜誌導讀，但其實英語教科書的出版商都有出版相對應的參考書，老師們可以無須照本宣科，而是直接點出課文中的句型與文法，還有較難的生字用法，直接帶學生做口語會話的練習，這樣的設計，可以擺脫考試領導教學的思維，學生們才真正有學到東西。

因此，筆者認為，英檢與大學升學入學考試，並不存在誰該存誰該廢除的問題，倒是可以兩制併存，有通過英檢者可以免升學英文科的考試，而財力不足者可以參加升學考試，這樣就可以照顧到公平性的問題。

大學英語畢業門檻的必要性

就筆者在台大讀書的經驗，台大要求大學部學生們離校時要通過全民英檢中高級，雖然這看似很嚴格殘酷，但這是正確的做法，因為大學畢業後就是踏入職場，如果屆時才發現英語程度不好，可能影響升遷或是求職（有些公司會要求看有無多益證書），為時已晚，因此學校這樣的要求事實上並不過份。

因此筆者認為，全國的大專院校都要求學生通過英語檢定（不見得是英檢，多益也可以），這樣一來，可以考很多次直到英語能力可以聽說讀寫都行，而低年級的學生（如大一大二生）可以在學校多修英語的課（當然已經通過檢定的學生們可以例外），而系上可以多開設全英語的課程給高年級學生，除了可以驗收英語程度以外，更因為高年級學生即將邁入職場，如果到外商公司工作，會更進入狀況，僱主們也能放心錄用，對學校的聲譽，也是一件美事。

筆者人微言輕，只是就教學現場的觀察，提出以上的建議，也衷心期盼教育主事者能在英語教學方面多費心，畢竟這是能使台灣走向國際最重要的能力，若要脫胎換骨，儘管會有不適應的陣痛期，但良藥苦口利於病，使英語不再被考試綁架，成為學生們的夢魘，恐懼學英語，甚至帶著羞辱感學英語，反而能以學英語為樂趣，這不是能使社會各方皆大歡喜的方法嗎？

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航